Опубліковані заборонені фото про реальне життя в СРСР

У мережі з'явилася добірка документальних фотознімків звичайного радянського життя, які, проте, в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості.

Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувалися, зроблені фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим. Про це розповів популярний білоруський блогер Максим Міровіч.

За його словами, обидва вони працювали звичайними радянськими фотографами, які знімали передовиків виробництва для місцевих газет. Водночас іноді знімали "для себе" – і життя, відображене на цих знімках, разюче відрізнялася від того, яким його показували в тій же радянській пресі.

"Свято Масляної у шахтарів", 1984 рік maxim-nm.livejournal.com

"Зрозуміло, більшість цих знімків у СРСР були заборонені – їх не можна було ніде опублікувати, а сам факт фотографування подібних сюжетів міг зацікавити правоохоронців або спецслужби. Надалі фотографа могли позбавити роботи за "очорнення радянської дійсності" – хоча він лише знімав все, що бачив навколо", – пише Міровіч.

"Електрослюсар на коксовій батареї", 1980 рік maxim-nm.livejournal.com

"Опала курячої тушки", 80-і роки maxim-nm.livejournal.com

"Пологовий будинок. Кефір після пологів", 1981 рік maxim-nm.livejournal.com

"Обідня перерва в механічних майстернях "ЗахСибгеологіі", 1983 рік maxim-nm.livejournal.com

"Робоча їдальня будівельників сталеплавильного цеху", 1981 рік maxim-nm.livejournal.com

"Обід бригади на свинофермі", 80-ті роки maxim-nm.livejournal.com

"Газетний кіоск на вулиці Металургів", початок 80-х maxim-nm.livejournal.com

"Побілка класної стелі", 1982 рік maxim-nm.livejournal.com

"Жінки з беляшами і візком цеглин", 1981 рік maxim-nm.livejournal.com

"Прапороносець на льоду", 1981 рік maxim-nm.livejournal.com

"Черга у ванній", 29 травня 1981 року в Новокузнецькому Будинку дитини maxim-nm.livejournal.com

"Добровільно-примусові дитячі ігри", 80-ті роки maxim-nm.livejournal.com

"Продаж баранячих кісток", вулиця Віри Соломіної, Новокузнецьк, 80-ті роки maxim-nm.livejournal.com

"Люди з м'ясом на вулиці Ентузіастів" maxim-nm.livejournal.com

"Центральний ринок на вулиці Курако", 1983 рік maxim-nm.livejournal.com

"Пасажир трамвая із яйцями" maxim-nm.livejournal.com

"Портрет із покупками" maxim-nm.livejournal.com

"Краще в світі радянське морозиво" maxim-nm.livejournal.com

"Продавець букетів", 1980 рік maxim-nm.livejournal.com

"Черга в очікуванні продавця", 80-ті роки maxim-nm.livejournal.com

"Лекція про міжнародну ситуацію", 1979 рік maxim-nm.livejournal.com

"Бригада колгоспниць слухає виступ артистів пересувної агітбригади", 1980 рік maxim-nm.livejournal.com

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