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5 травня • оновлено в 11:54
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/ Суспільство

Опубліковані заборонені фото про реальне життя в СРСР

10.4т
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У мережі з'явилася добірка документальних фотознімків звичайного радянського життя, які, проте, в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості.

Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувалися, зроблені фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим. Про це розповів популярний білоруський блогер Максим Міровіч.

За його словами, обидва вони працювали звичайними радянськими фотографами, які знімали передовиків виробництва для місцевих газет. Водночас іноді знімали "для себе" – і життя, відображене на цих знімках, разюче відрізнялася від того, яким його показували в тій же радянській пресі.

"Свято Масляної у шахтарів", 1984 рік

"Свято Масляної у шахтарів", 1984 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Зрозуміло, більшість цих знімків у СРСР були заборонені – їх не можна було ніде опублікувати, а сам факт фотографування подібних сюжетів міг зацікавити правоохоронців або спецслужби. Надалі фотографа могли позбавити роботи за "очорнення радянської дійсності" – хоча він лише знімав все, що бачив навколо", – пише Міровіч.

"Електрослюсар на коксовій батареї", 1980 рік

"Електрослюсар на коксовій батареї", 1980 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Опала курячої тушки", 80-і роки

"Опала курячої тушки", 80-і роки

maxim-nm.livejournal.com

"Пологовий будинок. Кефір після пологів", 1981 рік

"Пологовий будинок. Кефір після пологів", 1981 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Обідня перерва в механічних майстернях "ЗахСибгеологіі", 1983 рік

"Обідня перерва в механічних майстернях "ЗахСибгеологіі", 1983 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Робоча їдальня будівельників сталеплавильного цеху", 1981 рік

"Робоча їдальня будівельників сталеплавильного цеху", 1981 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Обід бригади на свинофермі", 80-ті роки

"Обід бригади на свинофермі", 80-ті роки

maxim-nm.livejournal.com

"Газетний кіоск на вулиці Металургів", початок 80-х

"Газетний кіоск на вулиці Металургів", початок 80-х

maxim-nm.livejournal.com

"Побілка класної стелі", 1982 рік

"Побілка класної стелі", 1982 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Жінки з беляшами і візком цеглин", 1981 рік

"Жінки з беляшами і візком цеглин", 1981 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Прапороносець на льоду", 1981 рік

"Прапороносець на льоду", 1981 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Черга у ванній", 29 травня 1981 року в Новокузнецькому Будинку дитини

"Черга у ванній", 29 травня 1981 року в Новокузнецькому Будинку дитини

maxim-nm.livejournal.com

"Добровільно-примусові дитячі ігри", 80-ті роки

"Добровільно-примусові дитячі ігри", 80-ті роки

maxim-nm.livejournal.com

"Продаж баранячих кісток", вулиця Віри Соломіної, Новокузнецьк, 80-ті роки

"Продаж баранячих кісток", вулиця Віри Соломіної, Новокузнецьк, 80-ті роки

maxim-nm.livejournal.com

"Люди з м'ясом на вулиці Ентузіастів"

"Люди з м'ясом на вулиці Ентузіастів"

maxim-nm.livejournal.com

"Центральний ринок на вулиці Курако", 1983 рік

"Центральний ринок на вулиці Курако", 1983 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Пасажир трамвая із яйцями"

"Пасажир трамвая із яйцями"

maxim-nm.livejournal.com

"Портрет із покупками"

"Портрет із покупками"

maxim-nm.livejournal.com

"Краще в світі радянське морозиво"

"Краще в світі радянське морозиво"

maxim-nm.livejournal.com

"Продавець букетів", 1980 рік

"Продавець букетів", 1980 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Черга в очікуванні продавця", 80-ті роки

"Черга в очікуванні продавця", 80-ті роки

maxim-nm.livejournal.com

"Лекція про міжнародну ситуацію", 1979 рік

"Лекція про міжнародну ситуацію", 1979 рік

maxim-nm.livejournal.com

"Бригада колгоспниць слухає виступ артистів пересувної агітбригади", 1980 рік

"Бригада колгоспниць слухає виступ артистів пересувної агітбригади", 1980 рік

maxim-nm.livejournal.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про вісім фільмів вітчизняного та західного кінематографу, які були заборонені до перегляду в СРСР.

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Автор
Марина Ліснічук
Теги
фотографии СРСР
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Комментарии на сайте не модерированы
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
Эти фотографии - фото Кавказа и Средней Азии Советского периода.
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