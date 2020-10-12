Оприлюднено указ про перехід вишів на дистанційне навчання: кому не потрібно залишати гуртожиток. Фото

У мережі опублікували указ про перехід загальноосвітніх навчальних закладів в Україні на дистанційну форму навчання з 15 жовтня.

Копію документа з підписом виконувача обов'язків міністра науки і освіти Сергія Шкарлета опублікувало видання "Страна". У ньому МОН рекомендує перейти на дистанційку установам вищої, професійної передвищої, професійно-технічної освіти з 15 жовтня по 15 листопада (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Крім того, в указі перераховані групи студентів, яким не потрібно виїжджати з гуртожитків із 15 жовтня. Це сироти, студенти з тимчасово окупованих територій України, практиканти, жителі "червоних" зон, а також іноземці. До списку цих осіб також належать ті, хто поєднує навчання з роботою.

Щоб залишитися в гуртожитку, їм потрібно написати заяву керівництву своїх факультетів.

Водночас тих, кому доведеться виїхати з гуртожитків, звільнили від оплати за проживання. Оплату, яку було внесено як аванс, повинні повернути або зарахувати як оплату за наступні місяці проживання.

Зазначимо, що офіційно ці рішення буде ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 13 жовтня.

Нагадаємо, що МОН рекомендувало школам провести осінні канікули з 15 до 30 жовтня. У всі заклади загальної середньої освіти буде надіслано рекомендаційний лист щодо встановлення канікул незалежно від того, в якій карантинній зоні знаходиться школа.

Але установи дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах Києва вирішили перенести осінні канікули через вибори 25 жовтня. Учні відпочиватимуть із 21 по 28 жовтня.