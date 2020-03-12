Оприлюднено результати тестів українців, у яких підозрювали коронавірус

В Україні станом на 12 березня не підтверджено жодного нового випадку захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Відзначається, що лише один зразок був підтверджений на коронавірус (3 березня). Але решта 45 отримали негативний результат. Додамо, що звіт був отриманий з лабораторії ВООЗ у Лондоні (Англія).

Коронавіурс в Україні

У Центрі нагадали, як убезпечити себе від коронавірусу. Експерти порадили ретельно (20-40 сек) мити руки теплою водою з милом або обробити антисептиком.

Важливо знати, що медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

Результати тесту на коронавірус Центр громадського здоров'я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб , померли вже більше 4900 пацієнтів.

В Україні запідозрили коронавірус COVID-19 у 20 осіб і відібрали їх зразки матеріалів для дослідження.

У МОЗ повідомили, що перевіритися на наявність коронавірусу в Україні поки можна тільки через сімейного лікаря, але зовсім скоро в аптеках з'являться експрес-тести.

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