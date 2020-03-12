Оприлюднено результати тестів українців, у яких підозрювали коронавірус

В Україні станом на 12 березня не підтверджено жодного нового випадку захворювання коронавірусом COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.
Відзначається, що лише один зразок був підтверджений на коронавірус (3 березня). Але решта 45 отримали негативний результат. Додамо, що звіт був отриманий з лабораторії ВООЗ у Лондоні (Англія).
Коронавіурс в Україні
У Центрі нагадали, як убезпечити себе від коронавірусу. Експерти порадили ретельно (20-40 сек) мити руки теплою водою з милом або обробити антисептиком.
Важливо знати, що медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.
Результати тесту на коронавірус
Центр громадського здоров'я України
Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб , померли вже більше 4900 пацієнтів.
В Україні запідозрили коронавірус COVID-19 у 20 осіб і відібрали їх зразки матеріалів для дослідження.
У МОЗ повідомили, що перевіритися на наявність коронавірусу в Україні поки можна тільки через сімейного лікаря, але зовсім скоро в аптеках з'являться експрес-тести.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".