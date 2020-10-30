Российские власти из кожи вон лезут, чтобы создать на временно оккупированных территориях Донбасса иллюзию независимых республик.

"Государственные" символы, "выборы", "главы республик", "парламенты", бесконечное количество "министерств", "органов", "ведомств" и многое другое – всё это хоть и является атрибутами настоящих государств, но ни в коем случае не делает псевдореспублики легитимными. А всё из-за бутафорской природы "Л/ДНР". Любому здравомыслящему и мало-мальски грамотному человеку при тщательном рассмотрении становиться понятно, что на Донбассе с 2014 года строится одна большая потёмкинская деревня. Точнее, две, но под чутким руководством общего центра в Кремле.

Нынешнему правительству РФ просто необходимо ежедневно создавать нужную картинку как для внутреннего "пользователя", так и для иностранных маргиналов, которые любят восхищаться "mother Russia", ведь по другому их извращенных политических целей попросту не достичь.

Кстати, тот факт, что псевдореспублик на Донбассе всё-таки две, а не одна, также является элементом кремлёвской стратегии. Как минимум так можно оправдать наличие в "ЛНР" и "ДНР" "министерств иностранных дел". С другой стороны, лишняя граница даёт возможность "зарабатывать" местным князькам. Не всё же им кормится с российского бюджета. Но в любом случае, со стороны весь этот цирк выглядит более, чем абсурдно.

То же самое и в политической сфере. Например, в "народном совете ДНР" есть две фракции: "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс". Разницы между ними столько же, сколько между левой и правой палочкой "Twix". В сложившейся ситуация вывод напрашивается сам собой: в "ДНР" отсутствует какая-либо политическая альтернатива. Но как такое возможно? Ведь даже в рамках единой идеологии "русского мира", которую насаждают на временно оккупированных территориях, вполне себе возможны разногласия в трактовке. Но в "ДНР" этого попросту нет. А всё по причине того, что в псевдореспубликах оппозиция отсутствует как явление. Российским оккупантам не нужно настолько всё усложнять. Им достаточно в ручном режиме назначить "правительство" из числа местных коллаборантов. Для красоты можно даже "выборы" провести под дулом автоматов. Никто и слова не скажет, ведь все так называемые СМИ контролируются оккупантами. Для этого даже создали "министерство информации ДНР", которое зорко следит, чтобы никто не взболтнул лишнего.

В сложившейся ситуации стоит обратить внимание на бывших "ополченцев", которые не смогли вписаться в "политическую" повестку подконтрольных РФ псевдореспублик, но при этом не настолько значимы, чтобы их устранили собственные хозяева из Кремля. Такой себе отработанный материал "русского мира". Обычно эти "персонажи" живут в РФ или оккупированном Крыму, вспоминая дни былой "славы". Некоторые даже пытаются проявлять свою "гражданскую позицию", но это мало кому интересно. А зря, ведь порой там попадаются очень даже любопытные мысли и факты касаемо нынешнего руководства псевдореспублик.

К примеру, бывший боевик из банды Гиркина-Стрелкова Евгений Тинянский в своем Telegram-канале "Караулъ" опубликовал пост, в котором в довольно нелестной форме прошелся по управленческим решениям главаря "ДНР" Дениса Пушилина и рассказал о его недавнем совещании с медиками, которое было созвано в связи со вспышкой коронавируса на временно неподконтрольной территории.

Бывший "ополченец" в очередной раз подтвердил тот факт, что жажда наживы у кремлёвских марионеток перешла все мыслимые и немыслимые границы: "Давайте вспомним сентябрь и выступление Григория Лепса. То, что собрать 70 тысяч человек без масок в одном месте было ошибкой, Пушилин не признал, и что массовое празднование Дней городов можно и отменить, что бои ММА не самое остронеобходимое мероприятие. Но отмыть бабки, выделенные на праздники, важнее! Далее - закрытие границ с Украиной и ЛНР и организация масштабного трансфера туда же, в Украину, через Россию. Что деньги, которые несут перевозы за перемещение народа из Курахово и Константиновки в Донецк не пахнут?"

Не забыл Тинянский упомянуть о критической нехватке медперсонала и средств индивидуальной защиты на временно оккупированной части Донбасса: "Теперь, что мы имеем - более 400 человек умерших и из них 30 медиков. Естественно, врачи разбегаются от предложенной им судьбы. Нехватку медперсонала компенсируют студентами старших курсов. Депутаты, месяц назад селфящиеся на концерте Лепса, призывают народ одеть маски и не разносить заразу. Какой-то зам Рущака, пока сам министр промышленности отлёживается на ковидном больничном, хвастается, что предприятия ДНР могут выпускать 200 тысяч масок в день. Даже отбросив ключевое слово "могут" (но не делают) думаю, что 200 тысяч масок на 3 млн человек в Республике это ни о чем. Это позорнейшая цифра, о которой надо молчать. Денис, дятлы, которых ты назначил, не могут организовать даже пошив тряпок!"

Также, Евгений Тинянский разместил на своём канале отрывок из пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым", где бывший депутат Верховной Рады от КПУ Спиридон Килинкаров, который на данный момент живет в Москве и регулярно выполняет роль "политического эксперта", рассказывает о эпидемиологической катастрофе, до которой коллаборационисты довели население псевдореспублик. "Единственный бизнес, который процветает (на временно оккупированной части Донбасса – прим. автора) – это оказание похоронных услуг", - заявил бывший украинский депутат. Кроме того, он подчеркнул абсолютное безразличие верхушки "Л/ДНР" к судьбе населения "республик". Но в конце своего Килинкаров проговорился, чего российские оккупанты бояться на самом деле: "Я боюсь, что мы там получим очень нелояльное население". Как видите, главный страх Кремля – утратить рычаги давления на Украину и соответственно на весь цивилизованный мир в целом.

Наблюдая за критикой нынешних главарей псевдореспублик, которая звучит из уст "оппозиции", по типу Тинянского, не стоит забывать, что эти "оппозиционеры" ничуть не лучше оккупационной власти, с тем лишь различием, что доступа к кормушке они не имеют. И только этот факт, а не иллюзорная жажда справедливости, заставляет их писать правду о положении дел в псевдореспубликах.