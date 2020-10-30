"Ополченец" и беглый коммунист заявили о катастрофических последствиях правления главаря "ДНР"
Российские власти из кожи вон лезут, чтобы создать на временно оккупированных территориях Донбасса иллюзию независимых республик.
"Государственные" символы, "выборы", "главы республик", "парламенты", бесконечное количество "министерств", "органов", "ведомств" и многое другое – всё это хоть и является атрибутами настоящих государств, но ни в коем случае не делает псевдореспублики легитимными. А всё из-за бутафорской природы "Л/ДНР". Любому здравомыслящему и мало-мальски грамотному человеку при тщательном рассмотрении становиться понятно, что на Донбассе с 2014 года строится одна большая потёмкинская деревня. Точнее, две, но под чутким руководством общего центра в Кремле.
Нынешнему правительству РФ просто необходимо ежедневно создавать нужную картинку как для внутреннего "пользователя", так и для иностранных маргиналов, которые любят восхищаться "mother Russia", ведь по другому их извращенных политических целей попросту не достичь.
Кстати, тот факт, что псевдореспублик на Донбассе всё-таки две, а не одна, также является элементом кремлёвской стратегии. Как минимум так можно оправдать наличие в "ЛНР" и "ДНР" "министерств иностранных дел". С другой стороны, лишняя граница даёт возможность "зарабатывать" местным князькам. Не всё же им кормится с российского бюджета. Но в любом случае, со стороны весь этот цирк выглядит более, чем абсурдно.
То же самое и в политической сфере. Например, в "народном совете ДНР" есть две фракции: "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс". Разницы между ними столько же, сколько между левой и правой палочкой "Twix". В сложившейся ситуация вывод напрашивается сам собой: в "ДНР" отсутствует какая-либо политическая альтернатива. Но как такое возможно? Ведь даже в рамках единой идеологии "русского мира", которую насаждают на временно оккупированных территориях, вполне себе возможны разногласия в трактовке. Но в "ДНР" этого попросту нет. А всё по причине того, что в псевдореспубликах оппозиция отсутствует как явление. Российским оккупантам не нужно настолько всё усложнять. Им достаточно в ручном режиме назначить "правительство" из числа местных коллаборантов. Для красоты можно даже "выборы" провести под дулом автоматов. Никто и слова не скажет, ведь все так называемые СМИ контролируются оккупантами. Для этого даже создали "министерство информации ДНР", которое зорко следит, чтобы никто не взболтнул лишнего.
В сложившейся ситуации стоит обратить внимание на бывших "ополченцев", которые не смогли вписаться в "политическую" повестку подконтрольных РФ псевдореспублик, но при этом не настолько значимы, чтобы их устранили собственные хозяева из Кремля. Такой себе отработанный материал "русского мира". Обычно эти "персонажи" живут в РФ или оккупированном Крыму, вспоминая дни былой "славы". Некоторые даже пытаются проявлять свою "гражданскую позицию", но это мало кому интересно. А зря, ведь порой там попадаются очень даже любопытные мысли и факты касаемо нынешнего руководства псевдореспублик.
К примеру, бывший боевик из банды Гиркина-Стрелкова Евгений Тинянский в своем Telegram-канале "Караулъ" опубликовал пост, в котором в довольно нелестной форме прошелся по управленческим решениям главаря "ДНР" Дениса Пушилина и рассказал о его недавнем совещании с медиками, которое было созвано в связи со вспышкой коронавируса на временно неподконтрольной территории.
Бывший "ополченец" в очередной раз подтвердил тот факт, что жажда наживы у кремлёвских марионеток перешла все мыслимые и немыслимые границы: "Давайте вспомним сентябрь и выступление Григория Лепса. То, что собрать 70 тысяч человек без масок в одном месте было ошибкой, Пушилин не признал, и что массовое празднование Дней городов можно и отменить, что бои ММА не самое остронеобходимое мероприятие. Но отмыть бабки, выделенные на праздники, важнее! Далее - закрытие границ с Украиной и ЛНР и организация масштабного трансфера туда же, в Украину, через Россию. Что деньги, которые несут перевозы за перемещение народа из Курахово и Константиновки в Донецк не пахнут?"
Не забыл Тинянский упомянуть о критической нехватке медперсонала и средств индивидуальной защиты на временно оккупированной части Донбасса: "Теперь, что мы имеем - более 400 человек умерших и из них 30 медиков. Естественно, врачи разбегаются от предложенной им судьбы. Нехватку медперсонала компенсируют студентами старших курсов. Депутаты, месяц назад селфящиеся на концерте Лепса, призывают народ одеть маски и не разносить заразу. Какой-то зам Рущака, пока сам министр промышленности отлёживается на ковидном больничном, хвастается, что предприятия ДНР могут выпускать 200 тысяч масок в день. Даже отбросив ключевое слово "могут" (но не делают) думаю, что 200 тысяч масок на 3 млн человек в Республике это ни о чем. Это позорнейшая цифра, о которой надо молчать. Денис, дятлы, которых ты назначил, не могут организовать даже пошив тряпок!"
Также, Евгений Тинянский разместил на своём канале отрывок из пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым", где бывший депутат Верховной Рады от КПУ Спиридон Килинкаров, который на данный момент живет в Москве и регулярно выполняет роль "политического эксперта", рассказывает о эпидемиологической катастрофе, до которой коллаборационисты довели население псевдореспублик. "Единственный бизнес, который процветает (на временно оккупированной части Донбасса – прим. автора) – это оказание похоронных услуг", - заявил бывший украинский депутат. Кроме того, он подчеркнул абсолютное безразличие верхушки "Л/ДНР" к судьбе населения "республик". Но в конце своего Килинкаров проговорился, чего российские оккупанты бояться на самом деле: "Я боюсь, что мы там получим очень нелояльное население". Как видите, главный страх Кремля – утратить рычаги давления на Украину и соответственно на весь цивилизованный мир в целом.
Наблюдая за критикой нынешних главарей псевдореспублик, которая звучит из уст "оппозиции", по типу Тинянского, не стоит забывать, что эти "оппозиционеры" ничуть не лучше оккупационной власти, с тем лишь различием, что доступа к кормушке они не имеют. И только этот факт, а не иллюзорная жажда справедливости, заставляет их писать правду о положении дел в псевдореспубликах.