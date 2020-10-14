Опитування Зеленського в день місцевих виборів: в ОП озвучили теми

Кирило Лютий Суспільство 17:01, 14.10.2020 Оновлено: 17:06, 14.10.2020

У день місцевих виборів 25 жовтня українцям хочуть поставити питання щодо медицини, школи і парламенту.

Як повідомило видання "Страна" в Telegram-каналі у середу, 14 жовтня, про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Питання стосуватимуться медицини, школи і парламенту. Але точних формулювань поки немає", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, 13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема і відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.

Пізніше Зеленський особисто озвучив перше питання: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

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