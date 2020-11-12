Опитування Зеленського проігнорувало більше 80% українців

У загальнонаціональному опитуванні, ініційованому президентом України Володимиром Зеленським, не взяли участь 80,5% українців.

Про це повідомили в соціологічному центрі "Соціс". Відповідне дослідження проводили з 28 жовтня по 2 листопада 2020 року.

За даними соціологів, 16,5% серед усіх респондентів відзначили, що брали участь в опитуванні, 0,6% – дали іншу відповідь.

Також відзначено, що 68% респондентів відповіли, що проведення опитування на виході з виборчих дільниць ніяк не вплинуло на їхнє ставлення до Зеленського. У 10,3% воно "дещо покращилося".

Ще 7,9% повідомили, що ставлення до глави держави після опитування "дещо погіршилося", 5,9% – "істотно погіршилося", 2,4% – "істотно покращилося".

Соцопитування проводилося методом CATI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та тимчасово непідконтрольних уряду України територій на сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту.

Обсяг вибірки склав дві тисячі респондентів.

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