"Операція наступник": екс-депутат Держдуми розповів, що загрожує Росії після виборів Путіна

Весь свій наступний термін Володимир Путін шукатиме наступника, відбиратиме його, розглядатиме, нацьковуватиме потенційних кандидатів один на одного і буде дивитися, як вони реагують на стресову ситуацію.

Як пише в блозі на "Обозревателе" екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, це видовище не буде нудним.

"Якщо говорити про попит з боку суспільства, то найближчий образ, який потрібен росіянам - це Грудінін. Люди хочуть господарника, у віці, але не старого. Надійного, спокійного, який би, перш за все, дбав про людей, і який в своєму бізнесі був би орієнтований не на Захід, а на виробництво всередині країни. Це той образ, який би росіяни підтримали з найбільшим бажанням. Грудінін - господар, Сталін-лайт (не випадково він розіграв цю карту під час виборів), але водночас і трохи пан, а-ля Микита Михалков, і дуже в цю історію вписується", - пише він.

На його думку, Путін став для росіян надто агресивним.

"Це із соцопитувань видно. Його агресія - це вже мінус, а не плюс. Так, на короткий час росіяни, зітхнувши і зі сціпленими зубами, консолідуються, але в цілому їх вся ця військова риторика починає вже лякати", - зазначає екс-депутат Держдуми.

Він також зазначає, що Путін навряд чи буде шукати на роль наступника такого, як Грудінін.

"Думаю, його запит на людину скоріше свого складу, 40-річного безпринципного технократа, без певних політичних поглядів, дуже лояльного і надійного в особистому плані. Це може бути людина як з силовим минулим, так і з господарським. Путін буде розглядати і тих, і тих. Він, звичайно, любить силовиків, але знає, що силовики в Росії дуже слабкі в держуправлінні, плюс психологічно залежні від начальства. А в публічній політиці йому все-таки потрібна людина, яка може тримати ситуацію як публічний лідер", - пише Пономарьов.

Як повідомляв "Обозреватель", експерт назвав справжню причину того, чому Захід слабо привітав Путіна з перемогою на виборах.