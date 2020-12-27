Опади не врятують Крим від нестачі води 2021 року, – експерт

Опади 2021 року не наповнять водосховища окупованого Росією Криму.

Як сказав у коментарі "Крим.Реалії" заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк, ситуація зі зневодненням Криму цього року позначатиметься на його забезпеченні водою і в подальші роки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території і поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед "владою" Криму", – зазначив він.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північнокримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією 2014 року постачання води на півострів із материкової частини України припинили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує перешкодити співпраці великої міжнародної компанії з Росією у роботі над опрісненням води в Криму.

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що проблему вододефіциту в Криму буде вирішено незалежно від дій України.

Наразі на півострові зупинили перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя. Із 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.