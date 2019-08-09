Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Скандал навколо "приховування" обстрілів по ЗСУ: в ООС відповіли

2.2т Читати матеріал російською

Штаб Операції Об'єднаних сил не приховує жодних даних про обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомили у пресцентрі ООС, зазначивши, що інформація у штабі завжди подається коректно та оперативно.

"Точно можу сказати, що з 8 серпня обстрілів із важкого озброєння з боку непідконтрольних нам територій не було", – повідомили в ООС.

Новини
"Підлий каратель": у "ДНР" влаштували істерику через нового командувача ООС

Спікер пресцентру зазначив, що до цієї дати дані треба уточнювати, але "в жодному разі пресцентр і командування ОС не замовчуватиме ситуацію".

Обстріли

Обстріли

Водночас спікер штабу просить надати конкретні дати, коли були замовчані обстріли, і факти, що такі відбувалися того дня: "Просто мені здається, що тут хтось хоче на чомусь зіграти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український волонтер Тім Златкін звинуватив штаб ООС у приховуванні оперативної інформації.

Раніше у штабі Операції Об'єднаних сил на Донбасі спростували свою причетність до обстрілу тимчасово окупованої Горлівки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
да откуда эти вояки знают есть обстрелы или нет? если диванные эксперты говорят есть обстрелы, значит они есть. они то лучше знают с высоты своего дивана))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...