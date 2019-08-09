Скандал навколо "приховування" обстрілів по ЗСУ: в ООС відповіли

Штаб Операції Об'єднаних сил не приховує жодних даних про обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомили у пресцентрі ООС, зазначивши, що інформація у штабі завжди подається коректно та оперативно.

"Точно можу сказати, що з 8 серпня обстрілів із важкого озброєння з боку непідконтрольних нам територій не було", – повідомили в ООС.

Спікер пресцентру зазначив, що до цієї дати дані треба уточнювати, але "в жодному разі пресцентр і командування ОС не замовчуватиме ситуацію".

Обстріли

Водночас спікер штабу просить надати конкретні дати, коли були замовчані обстріли, і факти, що такі відбувалися того дня: "Просто мені здається, що тут хтось хоче на чомусь зіграти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український волонтер Тім Златкін звинуватив штаб ООС у приховуванні оперативної інформації.

Раніше у штабі Операції Об'єднаних сил на Донбасі спростували свою причетність до обстрілу тимчасово окупованої Горлівки.

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