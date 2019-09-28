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28 вересня • оновлено в 18:44
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"ООН, нас захопили довбой*би!" Соколова висміяла "ноу-хау" 90-х у "ДНР"

24.7т Читати матеріал російською

Пропагандисти терористичної "ДНР" зганьбилися новиною, в якій хвалилися появою в окупованому Донецьку таксофона.

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла окупантів за таку технологічну деградацію регіону і влаштувала їм жорсткий тролінг в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Чому таксофон один? Ви по ньому куди дзвонити будете? В ООН? Алло, ООН? Нас захопили довбой*би! Вони влаштували тут кремнієву долину і від неї прикурюють. А ще там зараз між "ДНР" і "ЛНР" провели нитку, яка поєднала дві коробки. Це новий урядовий зв'язок. Правда, на урочистому відкритті Пушилін перерізав нитку, і тепер Донбас знову ніхто не чує", – сміється телеведуча над дурістю посіпак російських загарбників.

Новини
"Які ви довбой*би!" Соколова рознесла пропаганду терористів "ДНР"
Таксофон, яким хваляться у "ДНР"

Таксофон, яким хваляться у "ДНР"

Скріншот відео

Також у неї викликало подив твердження пропагандистів про те, що телефон вкрай необхідний численним "туристам" у місті. Соколова побачила в цій фразі натяк на тисячі російських окупантів, які приїжджають на Донбас убивати українців.

"Багато так званих "туристів"? Хто б міг подумати, що таксофон може стати доказом існування "турористичної" держави! Алло, мам в Бурятії! Я твій син – "турист" із Бурятії. Все, "відтуристився" я тут, єхаю додому. Рєзай свиню, везу тобі магнітик із видами Горлівки. Тепер ти до холодильника вночі не підійдеш", – продовжила жорстко висміяла окупантів Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова засудила колаборантів із "Л/ДНР", які скаржаться на те, що їм складно отримувати пенсію на території вільної України. Для того, щоб уникнути цього, вона порадила прихильникам "русского міра" повертатися до складу рідної країни і не зраджувати її.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Звонок этой Соколовой в ООН:"ООН,нас захватили д@лбо@бы из правого сектора и национального корпуса)))
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Она постянно ржет и матюкается. На чем она силит?
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Blagov Eugene
Blagov Eugene
пиздит она всё,....то у ней рак....
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