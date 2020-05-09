Онуфрій закликав "простіше ставитися" до смертей українців від COVID-19

Кирило Лютий Суспільство 21:03, 9.05.2020 Оновлено: 22:21, 9.05.2020

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що українцям потрібно "простіше" ставитися до епідемії коронавірусу.

Як передає PavlovskyNews, 9 травня в коментарі журналістам Онуфрій сказав, що люди завжди хворіють і деякі з них вмирають, тому це потрібно сприймати нормально.

"Хто може перерахувати хворих? Ми всі хворі! Кожен має свою болячку", – відповів митрополит на питання про спалах COVID-19 в Києво-Печерській лаврі.

За його словами, "люди хворіють, тому що сезон і не потрібно відразу думати, що це COVID-19".

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києво-Печерській лаврі зареєстрували новий спалах коронавірусу COVID-19.

ЗМІ також писали про те, що глава УПЦ МП митрополит Онуфрій теж захворів, але цю інформацію офіційно спростували.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Голод, дурість командирів і 48 врятованих за раз солдатів! Ветеран Другої світової розповів всю правду про пекло війни

Війська Росії атакували ЗСУ на Донбасі та поплатилися: багато поранених

Бессмертный полк Демонов и историк Воланд

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

У Раді запропонували повернути георгіївську стрічку: що несе в собі символ