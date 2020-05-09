Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що українцям потрібно "простіше" ставитися до епідемії коронавірусу.

Як передає PavlovskyNews, 9 травня в коментарі журналістам Онуфрій сказав, що люди завжди хворіють і деякі з них вмирають, тому це потрібно сприймати нормально.

"Хто може перерахувати хворих? Ми всі хворі! Кожен має свою болячку", – відповів митрополит на питання про спалах COVID-19 в Києво-Печерській лаврі.

За його словами, "люди хворіють, тому що сезон і не потрібно відразу думати, що це COVID-19".

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києво-Печерській лаврі зареєстрували новий спалах коронавірусу COVID-19.

ЗМІ також писали про те, що глава УПЦ МП митрополит Онуфрій теж захворів, але цю інформацію офіційно спростували.

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