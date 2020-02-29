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29 лютого • оновлено в 21:03
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/ Суспільство

Онуфрій очолив протест сербської церкви в Чорногорії

6.7т
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До акції протесту Сербської православної церкви в Чорногорії 28 лютого приєднався митрополит УПЦ МП Онуфрій.

Представники церкви влаштували хресну ходу в день свята Симеона Мироточивого через новий закон, який, як вони вважають, позбавить СПЦ церковної власності, передає RTCG.

Релігійні діячі пройшлися по місту разом із парафіянами. У багатьох були хрести і церковні знамена, сербські прапори. Серед церковників, які очолюють ходу, був і Онуфрій.

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Чорногорський митрополит Амфілохій закликав президента і прем'єр-міністра країни відкликати закон про свободу віросповідання.

"Ми вимагаємо, щоб президент і прем'єр-міністр скасували безбожний закон заради себе і Чорногорії. Ми сподіваємося, що вони зроблять це, якщо захочуть, щоб їх запам'ятали як гідних людей в історії", – заявив Амфілохій.

Акція в Чорногорії

Акція в Чорногорії

Скрін відео RTCG

Онуфрій відслужив літургію в храмі воскресіння Христового в Подгориці. Він також виступив перед місцевими жителями, сказавши, що Чорногорія – цікава країна, відома у всьому світі барвистою природою, багатою культурою та виключною архітектурою з різних епох.

"Сьогодні ми молимо бога, щоб переслідування церкви було припинено, щоб зло сердець відійшло і настав мир", – сказав глава УПЦ МП.

Онуфрій

Онуфрій

Скрін відео RTCG

Зазначимо: протести в Чорногорії почалися з грудня після прийняття закону, який дозволяє державі отримати власність релігійної громади, якщо вона не може довести, що ця власність належала їй до 1918 року.

При цьому люди влаштовували сутички з поліцією і намагалися блокувати роботу аеропорту.

Акція в Чорногорії

Акція в Чорногорії

RTCG

Акція в Чорногорії

Акція в Чорногорії

RTCG

Акція в Чорногорії

Акція в Чорногорії

RTCG

27 лютого посольство України в Чорногорії опублікувало заяву з приводу анонсованого візиту глави УПЦ МП.

Митрополит Онуфрій, як підкреслили дипломати, не уповноважений висловлювати погляди більшості православних вірян України.

"Розуміючи важливість дотримання принципу відділення церкви і держави, ми вважаємо недоречним, щоб представник церкви, яка є невід'ємною частиною Російської православної церкви, митрополит Онуфрій, коментував внутрішні проблеми Чорногорії від імені українців, тим самим ставлячи під загрозу наявні дружні відносини між українським і чорногорським народами", – заявило посольство.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Європі назвали імена громадян Російської Федерації, які мали відношення до фінансування спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
митрополит Онуфрій
Місце
Чорногорія
Теги
фотографии УПЦ МП церква протест
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Кгбшные шлюшки на задании)
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Кгбшные шлюшки)
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Урбан Петр
Урбан Петр
Как можно верить в бога, который устраивал массовые убийства людей, убийства детей египетских и тд. и тп.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Урбан Петр, все делают люди ,дура чубатая.,а не Бог.
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