Онлайн-шопінг на карантині: OBOZREVATEL пропонує список актуальних знижок

Гліб Іванов Суспільство 11:53, 25.05.2020

Історію виникнення розпродажів приписують економним американцям. Згідно з легендою, молодший помічник продавця не любив спілкуватися з відвідувачами, в той час в його основні обов'язки входило не просто розважити клієнта розмовою, а й з'ясувати платоспроможність гостя.

Для того, щоб обмежити себе зайвий раз від спілкування з клієнтами, юнак пішов на відчайдушний крок, який змінив не тільки порядки в цьому магазині, але і сам підхід до торгівлі. Він вперше виклав на прилавок товар за заниженою ціною, свого роду, влаштував звичний нам сейл.

З тих пір, розпродажі користуються величезною популярністю по всьому світу, в тому числі і в Україні. Для того, щоб бути в курсі найцікавіших акцій, заходьте на наш розділ Промокоди. Також поспішаємо поділитися з вами щотижневою підбіркою найактуальніших знижок:

Шопінг під час карантину
світ 24

  1. Bambook діють знижки до 50% на IT, технології та самовчителі до 7.06

  2. Lotto-sport на розділі можна знайти унікальний промокод на додаткову знижку -15%

  3. Rozetka знижки до -70% на комп'ютери та іншу техніку за спеціальним купоном з нашого розділу

  4. Ельдорадо до -50% на телевізори, а також до -36% економії на блендерах

  5. Bonprix до -60% на жіночий верхній одяг

  6. Eva.ua діє спеціальна пропозиція – корейська косметика від 23 гривень

  7. Joom електроніка зі знижками до 96%

  8. Фокстрот вигода до 5000 гривень на покупку холодильників

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