Онлайн-шопінг на карантині: OBOZREVATEL пропонує список актуальних знижок

Історію виникнення розпродажів приписують економним американцям. Згідно з легендою, молодший помічник продавця не любив спілкуватися з відвідувачами, в той час в його основні обов'язки входило не просто розважити клієнта розмовою, а й з'ясувати платоспроможність гостя.

Для того, щоб обмежити себе зайвий раз від спілкування з клієнтами, юнак пішов на відчайдушний крок, який змінив не тільки порядки в цьому магазині, але і сам підхід до торгівлі. Він вперше виклав на прилавок товар за заниженою ціною, свого роду, влаштував звичний нам сейл.

З тих пір, розпродажі користуються величезною популярністю по всьому світу, в тому числі і в Україні. Для того, щоб бути в курсі найцікавіших акцій, заходьте на наш розділ Промокоди. Також поспішаємо поділитися з вами щотижневою підбіркою найактуальніших знижок:

Шопінг під час карантину світ 24