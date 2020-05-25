Головна Новини
25 травня • оновлено в 12:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Онлайн-шопінг на карантині: OBOZREVATEL пропонує список актуальних знижок

1.4т
Читати матеріал російською

Історію виникнення розпродажів приписують економним американцям. Згідно з легендою, молодший помічник продавця не любив спілкуватися з відвідувачами, в той час в його основні обов'язки входило не просто розважити клієнта розмовою, а й з'ясувати платоспроможність гостя.

Для того, щоб обмежити себе зайвий раз від спілкування з клієнтами, юнак пішов на відчайдушний крок, який змінив не тільки порядки в цьому магазині, але і сам підхід до торгівлі. Він вперше виклав на прилавок товар за заниженою ціною, свого роду, влаштував звичний нам сейл.

З тих пір, розпродажі користуються величезною популярністю по всьому світу, в тому числі і в Україні. Для того, щоб бути в курсі найцікавіших акцій, заходьте на наш розділ Промокоди. Також поспішаємо поділитися з вами щотижневою підбіркою найактуальніших знижок:

Шопінг під час карантину

Шопінг під час карантину

світ 24

  1. Bambook діють знижки до 50% на IT, технології та самовчителі до 7.06

  2. Lotto-sport на розділі можна знайти унікальний промокод на додаткову знижку -15%

  3. Rozetka знижки до -70% на комп'ютери та іншу техніку за спеціальним купоном з нашого розділу

  4. Ельдорадо до -50% на телевізори, а також до -36% економії на блендерах

  5. Bonprix до -60% на жіночий верхній одяг

  6. Eva.ua діє спеціальна пропозиція – корейська косметика від 23 гривень

  7. Joom електроніка зі знижками до 96%

  8. Фокстрот вигода до 5000 гривень на покупку холодильників

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • Імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги