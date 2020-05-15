Онлайн-панель "Економіка карантину": як українці повертаються до звичайного життя під час послаблення карантину

Першим днем епідемії в кожній країні вважається день, коли сумарна кількість виявлених інфікованих перевищила 100 випадків виявлених захворювань у країні. Для України цією датою стало 25 березня. Враховуючи, що з 12 березня впроваджено на всій території України карантин, це дало можливість вже з 11 травня пом’якшити карантинні заходи.

Оцінку виходу українців з режиму самоізоляції сьогодні представлено командою проєкту "Рейтинг" на онлайн-панелі "Економіка карантину" у показниках мобільності населення. Показник мобільності показує відсоток населення, який обмежив своє пересування в період самоізоляції. Така аналітика побудована на алгоритмах Big Data завдяки спільній співпраці над проєктом із мобільним оператором "Київстар".

"Не є секретом, що мобільні оператори допомагають своїм державам матеріально-технічними ресурсами в умовах пандемії. Ми не є виключенням в Україні та раді допомогти інформаційним інструментом Big Data. Мобільність абонентів – важливий аналітичний показник та став ще важливішим у зв`язку з карантином. В Україні персональні дані захищені законом, тому ми обробляємо тільки неперсоніфіковану та знеособлену інформацію, яка дозволяє отримати наглядну кореляцію між мобільністю абонентів та спалахами захворювання в певних населених пунктах", – зазначив президент "Київстар" Олександр Комаров.

Загалом показники на онлайн-панелі демонструють підвищення соціальної активності населення з кінця квітня і надалі дадуть можливість спостерігати за підвищенням контактності населення на наступних етапах виходу з карантину та впливу цього фактора на загальну ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немічінов зазначив, що це є гарним прикладом соціальної ініціативи громадян та бізнесу.

"Такі дашборди – гарний приклад соціальної ініціативи наших громадян та бізнесу, яку, беззаперечно, підтримують державні установи. Щиро вірю, що цей проект буде корисний не лише нашим громадянам, а й іноземним експертам та інвесторам", – сказав він.

Нагадаємо, що "Економіку карантину" створено як інструмент моніторингу за соціально-економічними показниками на період дії карантину та протягом часу, потрібного для відновлення роботи економіки. Кожний показник згрупований за наступними напрямками: вірус, зайнятість, демографія, фінанси, бізнес, торгівля, бюджет і податки. Показники оновлюються щоденно/щотижня/подекадно/щомісячно та мають історію з 1 жовтня 2019 року.

Основними джерелами даних для наповнення дашборду є: Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров’я МОЗ України, Державна прикордонна служба України, Міністерство юстиції України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна казначейська служба України, Пенсійний фонд України, Державний центр зайнятості та Національний банк України.