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10 квітня • оновлено в 02:13
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Ярослава Гресь
Ярослава Гресь
Журналістка и блогер Всі статті автора

Учительница ошиблась и началось...когда же прекратится этот праздник ненависти?

55.3т
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В эфир вышел урок математики для 5го класса в рамках "Всеукраинской школы онлайн". В нем учительница Олена Бурдун ошиблась в примере "30,2 - 2,2", и вместо "28" написала на доске "18".

Через пару часов в сети начался хейт такой силы, как будто учительница математики на глазах у зрителей призналась, что у нее 3 класса образования, а на съемку она попала через постель.

Скриншот видео

Скриншот видео

Я читала вчера в адрес Олены слова "дура", "еб*натка", "ничтожество", "тупица", "кретинка". Зоя Литвин написала, что журналисты звонили в школу узнать, как накажут этого непрофессионального человека. Что ж. Человек, который работает по 14 часов в день, впервые в своей жизни ведет урок перед камерой, действительно заслуживает этих слов. А люди, которые их писали, никогда не делали ошибок. Они безупречны.

Олена Бурдун ошиблась. Да. Оговорилась от волнения, или от усталости, или от обоих факторов. Редакторы, которые пропустили это в эфир, ошиблись. Да. Так бывает.

Но когда же, наконец, прекратится этот праздник ненависти и срача? Когда же, наконец, прекратится эта повсеместная радость от того, что кто-то "обосрался, обгадился, облажался"? Когда прекратятся эти пляски у костра вокруг новой жертвы, которую нужно смешать с говном и сравнять с землей, чтобы другим не повадно было? Когда сидеть и громогласно вещать из своего фейсбука станет менее модным, чем создавать проекты, которые будут приносить реальную пользу.

Мы никогда ничему не научимся, никогда ничего не сделаем и никогда не вылезем из той помойной ямы, в которой находимся сейчас, если не начнем принимать ошибки, как совершенно обязательное условие для роста.

Еще два месяца назад никто не представлял, что можно запустить онлайн образование в масштабах страны. Да, неидеально. Да, в режиме совершенного аврала и кризиса. Да, в напряжении и давлении. Но запустить. Понимаете? Любой процесс нужно обкатать, чтобы он начал работать без сбоев. А до этого ошибиться много-много раз. И не бояться этого.

В Стенфорде, где мы были с Андреем два года назад, нам читали лекцию о секрете успеха компаний Кремниевой долины. Если коротко: вы должны ошибиться как можно быстрее, ОТПРАЗДНОВАТЬ ошибку (даже выражение для этого есть celebrate failure) встать и пойти дальше. И за эту ошибку не должны ругать. Потому что иначе тебе не захочется продолжать. Тебе захочется сказать: да ну вас всех нах*й и уехать домой к семье, вместо того, чтобы торчать без выходных перед камерой.

Мне очень жаль, что пані Олена стала жертвой хейтеров и испытала на себе всю мощь фейсбук-сообщества имени "Ніщо так не радує, як те, що у сусіда хата згоріла".

Я очень хочу поддержать ее, а также всех, кто делает проект "Всеукраинской школы онлайн". Не останавливайтесь, пожалуйста. Отпразднуйте эту ошибку и двигайтесь дальше. С меня шампанское!

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Автор
Ярослава Гресь Ярослава Гресь
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Ярославы Гресь
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Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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0
1
Петров Сергей
Петров Сергей
У меня тот же вопрос, обоз когда прекратите разжигать ненависть?
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2
1
Петров Сергей
Петров Сергей
У меня тот же вопрос, обоз когда перестанете разжигать ненависть?
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