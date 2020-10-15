Онлайн-навчання на Миколаївщині може бути зірвано через відсутність інтернету

Із поновленням онлайн-навчання, яке рекомендує Кабмін через зростання захворюваності на коронавірус, школярі районних центрів Миколаївщини можуть залишитись узагалі без уроків.

Серед ключових причин − відсутність технічного забезпечення шкіл і учнів комп’ютерами, відповідними ґаджетами та відсутність стабільного інтернету в сільській місцевості.

Невідремонтовані туалети, підвіконня в класах, де взимку просто лежить сніг, − у таких умовах змушені навчатися тисячі дітей на Миколаївщині, розповіла начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Радсадівської ОТГ Наталя Мокрицька.

Зокрема, у Новобогданівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Радсадівської сільської ради не було капітального ремонту за весь період існування школи − 42 роки. Увесь дрібний ремонт ліг на плечі батьків, коштом яких ремонтуються класи, туалети, встановлюються вікна.

Така сама ситуація і в інших школах. Через додаткові канікули, які уряд оголосив через епідемію, освітня галузь залишилася без бюджетних ресурсів.

Але головна проблема – відсутність будь-якої можливості проводити онлайн-навчання. Адже в районах немає можливості налагодити стабільний інтернет – його лише нещодавно почали проводити.

Під час минулого періоду онлайн-навчання вчителі змушені були об’їжджати будинки з дітьми, давати їм завдання, а потім забирати зошити.

У більшості шкіл домашні завдання вчителі дають телефоном.

Тож на засіданні педагогічної ради винесли вердикт: школи не підготовлені до того, щоб давати онлайн-уроки. Залишається показувати лише платформи, де вже записані якісь матеріали й навчати дітей із ґаджетів. Це велике навантаження і для батьків − доводиться приділяти дуже багато часу самоосвіті.

"Міністерство освіти лише розробило відповідні постанови, але для того, щоб вони були реалізовані, не зроблено нічого. Міністерство економіки також не долучається – коштів для освітян на ці проблеми не виділено, − констатувала лідерка Жіночого руху політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова під час відвідин шкіл Миколаївщини. − Сьогодні реальна проблема − загроза зриву навчання у форматі онлайн, відсутність комп’ютерів, інтернету, ґаджетів для навчання і комунікації з учителями. У селі кажуть: директор і вчителі мають нести добро й знання, а держава поставила в умови, коли директор прохач: дайте, будь ласка, копієчку на те й на те. Ми готові захищати кожного директора, якого будуть притягувати до відповідальності за зрив освітнього процесу, за умов, що гроші не виділено для цього. Держава має змінити своє ставлення до освітян!".

Миколаївські освітяни говорять: до появи ОТГ – два роки тому – на освіту місцевим бюджетам не виділялось жодних грошей узагалі. Потім стало легше, але тих грошей, які виділяються, катастрофічно не вистачає. Зараз громада чекає на вибори, щоб розв'язати питання фінансування за участю нових політичних сил і нових представників місцевої влади.