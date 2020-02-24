Онкохвора Мазур вразила мережу життєрадісним фото

Онкохвора ведуча новин на телеканалі "1+1" Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримують колеги, не даючи опускати руки через стан здоров’я.

Про це вона розповіла в своєму Instagram, поділившись знімком, який користувачі одразу назвали душевним, милим і таким, що передає добро (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Поки наш чарівник і за сумісництвом улюблений фотограф ведучих ТСН – Ростик Ріпка готує свій особливий і таємничий проєкт Harcourt-inspiration, покажу вам трохи секретиків. Це – лише краплинка настрою, яку піймала моя улюблена і така ж неперевершена гримерка Юля Волинська", – описала свою світлину телеведуча.

Алла Мазур 1plus1.ua

Водночас вона підкреслила, що в результаті її образ має вийти взагалі унікальним. За словами Мазур, на 15-му році своєї кар'єри фотограф Ростик не лише зібрав своїх зіркових моделей, а й побачив їх у легендарному чорно-білому стилі Harcourt (Аркур).

"Придумали його в Парижі ще у 30-х. Але тепер, завдяки Ростику і його експериментам у цьому аристократичному фотостилі, кожна з нас могла відчути себе хоч Марлен Дітріх, хоч Бріджит Бардо – вони теж любили цю гру світла і тіні", – додала телеведуча.

Алла Мазур instagram.com/allamazurofficial

Вона подякувала колезі не лише за таке перевтілення і ще одне гарне фото у колекції, а й за дещо особисте.

"Що він там начаклував у фіналі – Ростик тримає в секреті. Але за одну річ я йому вже вдячна: він перший, хто подружив мене з червоною помадою", – підсумувала Мазур.

Підписники позитивно відреагували на такі зворушливі фотографію і пост, а також висловили телеведучій слова захоплення, підтримки і загалом багато компліментів.

"Душевне і миле фото, яке передає добро. Удачі й усього найкращого!", "Ви чарівна!", "Дуже гарна! Захоплююся вашою витримкою. По собі знаю, як нелегко, коли лікуєшся від цієї хвороби. Ви – молодець! Тільки так і треба, сяяти, жити, займатися улюбленою справою. Щотижня чекаю на ваші ефіри, радію, коли вас бачу", "Ви ідеальна, справжній скарб", "Вам до лиця! Вигляд маєте неперевершений! Здоров'я міцного і нехай всі негаразди обходять стороною!" – коментують українці.

Коментарі українців instagram.com/allamazurofficial

Коментарі українців instagram.com/allamazurofficial

Коментарі українців instagram.com/allamazurofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мазур зворушила мережу розповіддю про подарунок від колеги – приятелька презентувала їй дуже позитивну картину.

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