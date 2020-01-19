Онкохвора Алла Мазур вперше після "хімії" з'явилася на ТБ: фото і відео

Онкохвора ведуча новин на каналі "1+1" Алла Мазур, яка днями перенесла чергову хіміотерапію, вперше після процедури з'явилася на ТБ.
Вона провела ефір ТСН, в якому з'явилася, судячи з усього, у перуці. Виглядала телеведуча досить бадьоро (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).
На Мазур був стильний синій жакет у велику клітинку.
Алла Мазур вперше після "хімії" з'явилася на ТБ
Кадр з відео
Вона розповіла про сюжет, присвячений авіакатастрофі з літаком МАУ в Ірані.
Алла Мазур
Кадр з відео
Алла Мазур
Кадр з відео
Алла Мазур
Кадр з відео
Алла Мазур
Кадр з відео
Алла Мазур
Кадр з відео
Як відомо, Алла Мазур є ведучою першого ефіру ТСН на телеканалі "1+1". Вона також власниця рекордних шести професійних нагород "Телетріумф". За рейтингом журналу "Фокус" є однією з найуспішніших жінок України і найвпливовішою жінкою-телеведучою. Алла Мазур виховує сина Артема.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мазур вже перенесла чотири курси хіміотерапії, попереду – ще кілька і потім операція. Про те, як Мазур змінилася за цей час, фото до і після початку хвороби читайте у нас на сайті.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".