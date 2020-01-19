Онкохвора Алла Мазур вперше після "хімії" з'явилася на ТБ: фото і відео

Онкохвора ведуча новин на каналі "1+1" Алла Мазур, яка днями перенесла чергову хіміотерапію, вперше після процедури з'явилася на ТБ.

Вона провела ефір ТСН, в якому з'явилася, судячи з усього, у перуці. Виглядала телеведуча досить бадьоро (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

На Мазур був стильний синій жакет у велику клітинку.

Алла Мазур вперше після "хімії" з'явилася на ТБ Кадр з відео

Вона розповіла про сюжет, присвячений авіакатастрофі з літаком МАУ в Ірані.

Алла Мазур Кадр з відео

Алла Мазур Кадр з відео

Алла Мазур Кадр з відео

Алла Мазур Кадр з відео

Алла Мазур Кадр з відео

Як відомо, Алла Мазур є ведучою першого ефіру ТСН на телеканалі "1+1". Вона також власниця рекордних шести професійних нагород "Телетріумф". За рейтингом журналу "Фокус" є однією з найуспішніших жінок України і найвпливовішою жінкою-телеведучою. Алла Мазур виховує сина Артема.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мазур вже перенесла чотири курси хіміотерапії, попереду – ще кілька і потім операція. Про те, як Мазур змінилася за цей час, фото до і після початку хвороби читайте у нас на сайті.

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