Онкобольному воину нужны лекарства
Люди, очень нужно оплатить онкобольному воину дорогостоящие лекарства, оплатить расходники и медпрепараты, закупить Дексалгин в ампулах, осталось всего несколько пачек.
Война, к сожалению не заканчивается, новости с фронта весьма тревожные. Каждый день обстрелы наших позиций. За последние пять суток 14 раненых и контуженных. Мы продолжаем помогать раненым в госпиталях. Покупаем необходимое в холодильники, одежду и все что нужно. Сегодня я оплатила воину мед процедуру в клинике( 9 тыс), до этого на передовую ещё 10 тыс, мед аппарат + баллоны 52 тыс грн, лекарство 9300+ 2 раза в неделю продукты. Чеки публикую. Помогаем кто чем может.
С Приват банка и других банков можно легко перевести на Монобанк.
Карта для помощи 5358 3853 2000 2464, Монобанк, Юсупова Наталья.