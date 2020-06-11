Онкобольному воину нужны лекарства

Наталя Юсупова Суспільство 20:23, 11.06.2020

Люди, очень нужно оплатить онкобольному воину дорогостоящие лекарства, оплатить расходники и медпрепараты, закупить Дексалгин в ампулах, осталось всего несколько пачек.

Война, к сожалению не заканчивается, новости с фронта весьма тревожные. Каждый день обстрелы наших позиций. За последние пять суток 14 раненых и контуженных. Мы продолжаем помогать раненым в госпиталях. Покупаем необходимое в холодильники, одежду и все что нужно. Сегодня я оплатила воину мед процедуру в клинике( 9 тыс), до этого на передовую ещё 10 тыс, мед аппарат + баллоны 52 тыс грн, лекарство 9300+ 2 раза в неделю продукты. Чеки публикую. Помогаем кто чем может.

С Приват банка и других банков можно легко перевести на Монобанк.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464, Монобанк, Юсупова Наталья.

Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Як на українців вплинуть нові умови МВФ: гроші вже відправили, а меморандум підписали

Величезний кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові потрапив на відео

"Перетворили країну на посміховисько!" Богдан публічно відповів на претензію Зеленського

"Крим можна тільки відібрати!" Клімкін відповів Зеленському про "сором росіян"

Медведчук став співвласником "1+1": журналісти відстежили ланцюжок фірм