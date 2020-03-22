Обуховка. 7.30 утра. Я - герой абсурдного детектива. Набираю номер и произношу: " Я тут". Дверь открывается и я проскальзываю в парикмахерскую.

На окнах опущены жалюзи. На столе – полупустая бутылка шампанского и засохшие дольки апельсина. "Вдруг чего - не маникюр делаем, а бухаем", - заговорщицки подмигивает мне мастер.

Маски на нас самодельные. Х*р где найдешь казенные и разоришься: 20 гривен за три часа, 60 гривен за день. Красим безымянный палец. Стук в дверь. Мы холодеем. С растопыреными пальцами бегу к шампанскому...

Но тревога ложная, в дверь заглядывает со вчерашнего дня безработная официантка Оля из соседнего кафе. Маникюрщица считает квадраты помещения. Фух, третьей можно.

Оля обычно толкает орифлейм или чудо-чаи для похудения. Сейчас принесла дефицит – антисептик. Розовенький. 50 мл. 120 гривен. Не хотите брать? Без него помрете – вы что, президента не слушаете по вечерам? Того, который "убил Эрику")).

Слушаем. И вспоминаем...Они обещали садить. Мы думали – коррупционеров. Оказалось – экономику. Ее не просто посадили, а крепко уронили до состояния искусственной комы. Маникюр закончен.

Беру антисептик у нашего сельского "менеджера по работе с вип-клиентами". 120 гривен вместо 15 , но что ж поделать - ИВЛ на всех не хватит...

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