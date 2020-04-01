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1 квітня • оновлено в 17:06
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Они думали, что их не коснется: судья Виктория Джарты выздоровела после коронавируса

1.8т
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Судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты выздоровела после коронавируса. Виктория заразилась коронавирусом отмечая 8 марта на французском курорте Куршевель и стала одной из первых зараженных в Киеве вместе с народным депутатом Сергеем Шаховым. Конечно, это случайность, кто бы подумал, что их это может коснуться. После прилета сразу пошла на работу, и 5 дней выполняла служебные обязанности, контактировала с большим числом людей.

На ее счастье, подруга уговорила сделать томографию, которая выявила двустороннее воспаление легких, и уже после этого тесты обнаружили коронавирус.

Джарты сразу сообщила коллегам информацию о болезни, помогла установить круг контактных лиц, и те, кто с ней контактировал, пошли на самоизоляцию.

Врачи инфекционного отделения Александровской больницы достаточно быстро после осложнений смогли полностью вылечить Викторию.

А сегодня после выздоровления Джарты разместила официальное сообщение в своем блоге. Она стала одной из первых выздоровевших в Украине.

Мне кажется, на будущее, Высшему совету правосудия стоит сделать для украинских судей специальное разъяснение - если вы летаете в период осень-весна на выходные на заграничные курорты по время эпидемий, не проходя положенную акклиматизацию, в любом случае выдерживайте несколько дней - инфекция передается особенно легко в самолетах, в том числе в частных.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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