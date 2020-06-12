Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян, в будинок якого сьогодні вранці прийшли з обшуком співробітники ДБР, озвучив причину візиту правоохоронців.

Її він назвав на своїй сторінці у Facebook. За словами Омеляна, формальним приводом для появи ДБР стало розслідування проти колишнього власника будинку.

Омелян назвав причину обшуку в його будинку Facebook Володимира Омеляна

"Обшуки в орендованому нами будинку відбулися на виконання рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще в 2016 році. Формально жодних звинувачень до мене немає, нічого вилучено не було", – написав політик.

Він зазначив, що "з такою підставою завтра можуть зайти до будь-кого".

За словами ексміністра, обшук провели коректно, "хоча традиційно з автоматами".

Також Омелян у своєму записі емоційно звернувся до президента України Володимира Зеленського.

"Володимире Зеленський, привіт від вас я отримав! Мовчати не буду! Мої діти й дружина передають вашій родині великі вітання! Ви таки повний совок, воюєте навіть із сім'ями своїх політичних опонентів. В одному я певен, як би важко не було, але правда й Україна завжди переможуть", – написав політик.

Омелян назвав причину обшуку в його будинку Facebook Володимира Омеляна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у будинок, де живе ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян, прийшли з обшуком співробітники ДБР.