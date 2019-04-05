Омелян анонсував "смерть" для поїздів у Росію: озвучено терміни

Рух поїздів з Києва та Львова в Москву буде скасовано через кілька років.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу в Києві, передає УНН.

"Цей напрям вмирає сам по собі. Минулого року ми мали перший раз більший пасажиропотік в напрямку до Євросоюзу, ніж у східному напрямку. Падіння ринку пасажирських перевезень залізницею кожного року – 15-20% і цей тренд зберігається… Ми пішли природнім еволюційним шляхом. Я думаю, ще декілька років і ми закриємо цей потяг", — заявив міністр.

Омелян додав, що все більше українців усвідомлює, що в ЄС можна заробляти більше, ніж в Росії. При цьому він упевнений, що в Європі "набагато комфортніші умови роботи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Омелян пообіцяв Москві переможний візит України на танках.

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