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Омелян анонсував "смерть" для поїздів у Росію: озвучено терміни

1.8тЧитати матеріал російською

Рух поїздів з Києва та Львова в Москву буде скасовано через кілька років.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу в Києві, передає УНН.

"Цей напрям вмирає сам по собі. Минулого року ми мали перший раз більший пасажиропотік в напрямку до Євросоюзу, ніж у східному напрямку. Падіння ринку пасажирських перевезень залізницею кожного року – 15-20% і цей тренд зберігається… Ми пішли природнім еволюційним шляхом. Я думаю, ще декілька років і ми закриємо цей потяг", — заявив міністр.

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Омелян додав, що все більше українців усвідомлює, що в ЄС можна заробляти більше, ніж в Росії. При цьому він упевнений, що в Європі "набагато комфортніші умови роботи".

Омелян анонсував "смерть" для поїздів у Росію: озвучено терміни

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Омелян пообіцяв Москві переможний візит України на танках.

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Тема
"Укрзалізниця"
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Когда этот осел анонсирует смерть Залызницы,износ которой более 50%?
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Федоров Федор, слава Богу, что не в кацапстан. У себя сами разйо....сь. Еще б убрались из Крьіма и Донбасса - вааще харашо будет.
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Федоров Федор
Федоров Федор
И таки да,заметили,о чем он речь ведёт?"В Европе больше ЗАРАБАТЫВАЮТ"Его задача,для которой он поставлен(не только он,а вся нынешняя верхушка) - развалить страну и экономику,чтоб как можно больше рабсилы прибыло в Европу .
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