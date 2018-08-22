Омбудсмен знайшла підводні камені в новому законі про захист дітей

Закон про посилення захисту права дитини на належне утримання незабаром може бути переглянутий, тому що в ньому вистачає недоліків. Зокрема, через нього дитина тепер може стати предметом торгу між розведеними батьками.

Про це в ефірі ОbozTV заявила омбудсмен із прав дитини Аксана Філіпішина, коментуючи підписаний президентом України документ. За її словами, те, що відтепер для вивезення дітей за кордон не потрібно дозволу другого з батьків, є серйозним ризиком.

"Раніше, завжди, скільки існувала держава Україна, для вивезення дітей за кордон мала бути нотаріальна згода обох батьків", - уточнила омбудсмен.

Вона вважає, що тепер під виглядом оздоровлення, без дозволу другого з батьків, дитину можна вивезти за кордон назавжди.

На думку Філіпішиної, норм, спрямованих безпосередньо на "захист прав дитини на гідне утримання" в підписаному президентом законі не дуже багато.

"В основному там такі речі, як заборона балотуватися в нардепи та депутати місцевих рад, і займати посади чиновників тим людям, які мають заборгованості з аліментів. Хоча це теж абсурд, адже якщо ти державний службовець, то у тебе з зарплати автоматично будуть вираховувати аліменти. Від сплати аліментів у нас ухиляються інші люди, які не виїжджають за кордон і не займають посади держслужбовців", - розповіла вона.

Крім того, омбудсмен пояснила, що насправді це законопроект народних депутатів, який не пройшов слухань у комітетах парламенту. За її словами, він був внесений до порядку денного з голосу, проголосований після реєстрації на четвертий день внесення в парламент у першому читанні, а через тиждень і в другому.

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"По суті, його ніхто не розбирав докладно і не обговорював. Уповноважений із прав дитини зверталася до комітету з зауваженнями і ризиками, які він несе в собі, але... сталося те, що сталося. Я думаю, найближчим часом нардепи повернуться до того, щоб переглянути ці норми", - підсумувала Філіпішина.

Як раніше розповів ObozTV міністр юстиції Павло Петренко, запуск на початку року реєстру неплатників аліментів уже приніс відчутні результати.

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