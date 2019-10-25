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25 жовтня • оновлено в 18:29
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/ Суспільство

Із ринку в мери: у окупованого Сімферополя з'явився новий глава

1.4т Читати матеріал російською

Мером окупованого Сімферополя в Криму було обрано директора муніципального підприємства "Метроград", яке курирує роботу місцевих ринків, Олену Проценко.

Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради в п'ятницю, 25 жовтня, повідомляє "Коммерсант".

На зазначену посаду претендував також "в.о. міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку" Сергій Зирянов, проте більшість голосів – 26 – віддали саме за Проценко. Чоловіка підтримали лише 3 особи.

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Олену Проценко обрали мером Сімферополя

Олену Проценко обрали мером Сімферополя

Пресслужба "адміністрації" Сімферополя

Відзначимо, нова мер замінила Наталію Маленко, яка зняла свою кандидатуру на особисте прохання "глави" Криму Сергія Аксьонова.

Проценко пообіцяла зробити столицю Криму "гідною її статусу".

Відзначимо, раніше вона займалася управлінням нерухомим майном, ринками, а також організацією виносної торгівлі, ярмарків сільськогосподарської продукції та інших товарів народного споживання.

Олену Проценко обрали мером Сімферополя

Олену Проценко обрали мером Сімферополя

Кримський телеграф

Олену Проценко обрали мером Сімферополя

Олену Проценко обрали мером Сімферополя

simgov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд "Держради" окупованого Криму ще 2 кандидатів на пост глави анексованого півострова замість Сергія Аксьонова.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пипец заголовок, ОБОЗ, как всегда, жгеть... Не от рынка, а от директора муниципального предприятия. От рынка - это Вова Винницкий в премьеры, а Вова Писюннарояле - в президенты, а остальные клоуны - во власть.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
От рояля в президенты: у оккупированной Украины появился новый глава.
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1
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А вас кто был главой правительства?
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