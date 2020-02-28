Перша леді Олена Зеленська зустрілася з надзвичайною і повноважною пані посол Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, вибравши для заходу стильний образ.
Розмова відбулася під час візиту в "Мистецький Арсенал" у Києві, повідомила пресслужба ОП. Фотографіями з музею дружина українського глави поділилася в своїх соціальних мережах.
Олена Зеленська на зустрічі з Анкою Фельдгузен
president.gov.ua
Олена Зеленська і Анка Фельдгузен обговорили можливі варіанти співпраці України і Німеччини в напрямку розвитку інклюзивного та безбар'єрного середовища, передбаченого міжнародним "Партнерством Біарріц". Про намір приєднатися до "Партнерства", розпочатого країнами G7 для утвердження гендерної рівності, Україна оголосила ще в грудні минулого року.
Пані посол привітала це рішення України, зазначивши, що Берлін готовий підтримати країну. Крім того, вона відзначила проєкти з протидії домашньому і гендерно обумовленому насильству, які вже реалізовані в Україні.
Олена Зеленська на зустрічі з Анкою Фельдгузен
president.gov.ua
Одне із зауважень із боку німецької колеги стосувалося ратифікації Україною Стамбульської конвенції – міжнародної угоди Ради Європи щодо протидії насильства проти жінок і домашнього насильства. Україна підписала Стамбульську конвенцію ще в 2011 році, проте досі не ратифікувала її.
Перша леді та пані посол домовилися в найближчій перспективі визначити формати співпраці, які були б максимально ефективними у впровадженні принципів універсального та комфортного середовища.
Олена Зеленська на зустрічі з Анкою Фельдгузен
president.gov.ua
"Ще одне неймовірне враження від вчорашнього дня – це виняткова українська пані Анки. Просто естетична насолода", – поділилася враженнями Зеленська на своїй сторінці у Facebook.
Додамо, дружина Володимира Зеленського вийшла в світ у сірому брючному костюмі, підібравши під нього бузкову сорочку і зібравши волосся.
Допіс почти на правах реклами 😉 ⠀ Сьогодні в "Мистецькому" стартував "NEOсвітній Арсенал". Організаторі обіцялі створити "бунт проти нудної освіти". І Їм це удалось! ⠀ Не просто статічні Експозиції, а справжнісінькій квест, что поєднує культуру та науку, мистецтво й технології! Фестиваль тріватіме до 1 березня та чекає на дітей, батьків, вчителів – усіх, хто хоче "прокачаті" свій мозок у прямому значенні слова. Аджея фокус-темою цьогорічної події є самє "Супермозок". І даже простір "Мистецького Арсеналу" на годину фестивалю поділеній на тематичні "Частки": потілічну, скронево, тім'яну та Лобова. ⠀ Заблукаті в лабірінті пам'яті, власноруч создать та запрограмуваті робота, наобійматіся з "обіймальною" машиною, відчуті собі у відкрітому космосі, пройти історичний квест та дізнатіся, Якими були українці 500 років тому, – все це і ще багато-много цікавого можливо на "NEOсвітньому Арсеналі". ⠀ Особлива локація – сенсорний Лабіринт від єдиного в Україні Музею в темряві "Третя после півночі". Тут Працюють незрячі гіді. Проект покликання Изменить наше уявлення про ті, як ми спріймаємо світ. Для мене ж це чергова нагадування про важлівість інклюзії та безбар'єрності простору навколо нас. ⠀ "NEOсвітній Арсенал" вкотре доводити, что у Шкільній освіті процеси навчання, заохочення до наукових досліджень та відкріттів могут и ма ють буті захоплівімі – такими, Які загравалі б з дитячою цікавістю, заполонили й Не відпускалі. Тож, цітуючі девіз фестивалю, – хай буде з нами всіма сила нейронних зв'язків! 🙂
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня стало відомо, що Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену членкинею ради з питань розвитку комплексу "Мистецький Арсенал".
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