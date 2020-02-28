Перша леді Олена Зеленська зустрілася з надзвичайною і повноважною пані посол Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, вибравши для заходу стильний образ.

Розмова відбулася під час візиту в "Мистецький Арсенал" у Києві, повідомила пресслужба ОП. Фотографіями з музею дружина українського глави поділилася в своїх соціальних мережах.

Олена Зеленська на зустрічі з Анкою Фельдгузен president.gov.ua

Олена Зеленська і Анка Фельдгузен обговорили можливі варіанти співпраці України і Німеччини в напрямку розвитку інклюзивного та безбар'єрного середовища, передбаченого міжнародним "Партнерством Біарріц". Про намір приєднатися до "Партнерства", розпочатого країнами G7 для утвердження гендерної рівності, Україна оголосила ще в грудні минулого року.

Пані посол привітала це рішення України, зазначивши, що Берлін готовий підтримати країну. Крім того, вона відзначила проєкти з протидії домашньому і гендерно обумовленому насильству, які вже реалізовані в Україні.

Олена Зеленська на зустрічі з Анкою Фельдгузен president.gov.ua

Одне із зауважень із боку німецької колеги стосувалося ратифікації Україною Стамбульської конвенції – міжнародної угоди Ради Європи щодо протидії насильства проти жінок і домашнього насильства. Україна підписала Стамбульську конвенцію ще в 2011 році, проте досі не ратифікувала її.

Перша леді та пані посол домовилися в найближчій перспективі визначити формати співпраці, які були б максимально ефективними у впровадженні принципів універсального та комфортного середовища.

Олена Зеленська на зустрічі з Анкою Фельдгузен president.gov.ua

"Ще одне неймовірне враження від вчорашнього дня – це виняткова українська пані Анки. Просто естетична насолода", – поділилася враженнями Зеленська на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, дружина Володимира Зеленського вийшла в світ у сірому брючному костюмі, підібравши під нього бузкову сорочку і зібравши волосся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня стало відомо, що Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену членкинею ради з питань розвитку комплексу "Мистецький Арсенал".

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