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Олена Воронянська
Олена Воронянська
БлогерВсі статті автора

Зайдешь в Рошен - могут кинуть коктейлем Молотова

16.9тЧитати матеріал російською

Многие удивятся, некоторые осудят, но я с молодости не люблю раннюю весну. С постоянными колебаниями погоды от зимы к лету, давящими обручем на виски. С многослойным мусором после таяния снега и "простых людей" (ведь знаю, что так все время не будет - поднатужимся и уберем, но первый взгляд на это безобразие никак не радует). С прощанием с выходными и началом полевого сезона, когда не попадешь, за что взяться в застывшем, неуютном после зимы, деревенском домике и на 23-соточном участке (21 год сформировал стойкий условный "фазендный" рефлекс). С нытьем всех застывших за зиму мышц, о которых в азарте субботних трудовых свершений никто не задумывался. Многочисленные мускарики, тюльпаны, нарциссы и прочее цветочное братство еще не радуют разноцветными лепестками, а только робко высовываются на белый свет.

В последние пять лет в марте упорно пытаюсь подавить в себе единственное желание той весны 2014 года: свернуться калачиком, лицом к стене, накрыться с головой, ничего не видеть, не слышать – заснуть и проснуться в мирной жизни, оставив кошмар вторжения во сне. Пять лет прошло. Но по-прежнему в это время только усилием воли заставляю себя изображать "все хорошо, все нормально", чтобы не тревожить близких. Хотя этой весной слишком много аналогий с той, 2014-го. Так же осторожно спрашивают, за кого ты будешь голосовать те, с кем давно не виделся. Так же не слышат твоих аргументов, как когда-то луганские друзья и знакомые, опьяненные мифическими богатствами "русской весны", когда пытаешься убедить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Новини
Чи я тебе змушую "Рошен" їсти? Їж лайно, якщо подобається

Зимой 2014-го за жовто-блакитний символ твоей страны могли разгрохать стекло в машине в столице Украины навезенные титуханы под охраной ментов – сейчас их везут опять, с такими же антимайдановскими мордами. И ты автоматически делаешь стойку на группу серых подростков в субботний вечер возле Голосеево – на самом деле это стандартное место сбора какой-то спорт.секции, но сердце долго и больно бьется. Тебя могут избивать словами в ФБ просто за поддержку достойного президента твоей страны, а могут кинуть коктейлем Молотова, когда зайдешь в "Рошен" за зефиром. Немного легче стало после воскресной солнечной Михайловской площади, наполненной тысячами веселых уверенных людей разных возрастов – и удовлетворения от того, как, шипя, тихо уползало оттуда серое зло, храброе только там, где не дадут отпора. Каждое утро говорю себе – скоро брызнет молодая листва, закончатся апокалиптические рекламы кандидатника, пройдут выборы. Верю, что и на этот раз Бог не оставит Украину.

Новини
Давно Украина так не играла! У нас свои козыри и мы делаем сильные ходы

Без смысла объяснять, почему так важен выбор пути людям, занятым своими маленькими будничными делами и заботами, не привыкшими думать о перспективе. Можно просто попросить ножницы у парикмахера, пообещав быстренько достричь предыдущую клиентку. Или ножик с топориком у продавщицы в мясном магазинчике, чтобы разделать свиную тушу. При этом честно признаться, что ты без понятия в их ремесле, да и руки не оттуда растут. И за последствия, в общем-то, не ручаешься, но почему не попробовать, если расплачиваться за неудачу будут они, доверившиеся мне? А потом рассказать, как спрашивала у соседей, возбужденных грядущими прибылями "русской весны", где же они будут снимать эти бешеные деньги, если банкоматы уже разгромили?

И добавить немного подробностей из жизни "маленькой луганской Швейцарии" теперь, ведь, чем дальше от Зоны, тем меньше люди знают и задумываются о войне. И только после этого спросить, по-прежнему ли они готовы к простым решениям, купившись только на рекламу? И с облегчением услышать ответ: "Как хорошо, что вы сегодня зашли, все понятно стало". А рядом внимательно слушали коллеги, клиенты, покупатели…

Новини
Россия, зачем ты полезла в Украину "со свиным рылом в калашный ряд"?

Белыми каплями на серой после зимы земле - колокольчики подснежников, которые каждый год, не задумываясь, брызгают первой весенней радостью, едва выбравшись из-под тяжелых ледяных сугробов. Как набраться у них такой же силы и жажды жизни? Наверно, просто нужно почаще общаться с молодежью, которая, несмотря на все сложности и непонятности нашего времени, работает, читает, развивается, интересуется всем на свете – такое для меня просто, как глоток свежего воздуха. Дам в первом комментарии ссылку на малознакомую мне (да, наверно, и многим из нас) передачу с мотивирующим названием. Слушайте, находите свое, интересуйтесь. Жизнь прекрасна и удивительна, несмотря ни на что.

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Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Джерело
Джерело:Facebook Олени Воронянської
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Power Ace
Power Ace
Афтар, ваше так называемое праительство банкоматы сначала отключило от банковской системы, ...... и только потом их упразднили, за ненадобностью. Не врите!!!
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Файбер Моня
Файбер Моня
Пучеглазая кобыла №1 воронянская, пережрав опарышного зефира, горько пожаловалась на свою судьбу - в проверенной "Селёдочной" ей отказались наливать в долг..
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Remla Tomas
Remla Tomas
Файбер Моня, Нахермоня.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Файбер Моня, фуууу!!! Ну який же ти гидотний, тобі не коментарі писати, а тільки гівно возити, гівно тобі більше личить.
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Хортица Владимир
Хортица Владимир
странно да? что в Адидасе коктейли не кидают а в Рошене могут . Или не странно ? никакой причинно следственной связи по этому поводу у автора не возникает в головке? а то что то не туда мысль пошла ,или ее повели ? ;)
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