ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Олена Воронянська
Олена Воронянська
БлогерВсі статті автора

Шутки закончились. Бить нужно первыми

6.8тЧитати матеріал російською

Марка Леви можно разбирать на цитаты. "Чтобы дерево выросло, нужно сто лет, а сгореть оно может в считанные минуты".

Как верно это сказано в применении к сегодняшнему моменту. За месяц брошено в топку почти все, что делало Украину независимой страной; то, что достигнуто ценой большой крови и огромного самопожертвования. Вспоминается "Театр" с Джулией Ламберт, при помощи алого шарфа превратившей эпизодическую роль в эпическую. Пока дурачок кривляется на международной арене, а 95-й квартал ищет пародиста на пародию президента, мы отвлекаемся на глупости, не замечая, что драма разворачивается совсем на другой площадке. Что вокруг Станицы, например, суетятся нечистоплотные наши и импортные деятели, перетирая последние вопросы якобы отвода войск, а на самом деле открывающие ворота вторжению. Что в Николаевке готовы понтонные переправы и выстроен новый укрепрайон. Что серьезно обговариваются сроки, когда отварят тепловоз от рельсов и откроют мост через Донец. А до Счастья с ТЭЦ, питающей украинскую Луганщину, рукой подать. И все, кто хоть немного задумывается, прекрасно понимают, что когда пыль, поднимаемая клоунскими плясками осядет, нашим глазам откроется панорама многочисленных странных "республик" со всеми вытекающими последствиями.

Новини
"Повстанцы" Донбасса: истории "героев"

Покойный Тымчук был в курсе военных приготовлений в Луганской области, он требовал собрать СНБО по этому поводу. Странное совпадение – Дмитрий погиб в день такого же странного "самоубийства" Кравченко, который тоже знал много лишнего. Рабские Вымираты не сделают второй раз ошибки – посмотрите, как безжалостно уничтожают они сейчас кырымлы. И меня не удивляют сообщения в личке, скопившиеся за время моего отсутствия: "Нас уже поджигали два раза. Не верь, если скажут, что проводка. У нас полностью медь, новая". Или: "Оружия у меня нет, так что застрелиться не могу. Скорей всего, будут грабители. Хотя те, кто знает, как мы сейчас живем, поймут, что это только повод – брать у нас нечего". "Буду бороться – слишком много сил и времени отдала сюда". "Слишком много людей поднимутся за меня – это я точно знаю". "Я умею чистить оружие. Сдаваться не собираюсь". "Ты же понимаешь – нет свидетеля, нет проблем. И я задумываюсь, ради кого я пошла на все, что пришлось перенести?" Сжимается сердце, когда читаешь это. И знаешь, что пишут не паникеры. И они имеют все основания опасаться, что завтра и им отомстят за любовь к Украине, за все, что они сделали и продолжают для нее делать.

Новини
Монолог "антифашиста". Уставшим от войны посвящается

Нас все время призывают быть терпимыми к безголовым; толерантно относиться к нашим убийцам, прямым или косвенным. Шутки закончились. И бить надо первыми.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олени Воронянской
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
18
22
Смішно
15
Цікаво
62
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Марченко Юра
Марченко Юра
Бабка поросянска вышла из комы,теперь к видениям добавились страхи.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...И я задумываюсь, ради КОГО я пошла на все, что пришлось перенести?..." - верно, посмотрев на эти 73% надо крепко задуматься: РАДИ КОГО? Оставшиеся 25% - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ для своей защиты!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Питон Каа
Питон Каа
Сумасшедшая Белка вернулась и заорала "Русские идут"?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel