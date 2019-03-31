Обожаю встречать любимых людей. Особенно в аэропорту, где кипит особая пестрая и разная жизнь. Да еще и ехать от вокзала теперь всего 35 минут – правда, пришлось пробежаться, чтобы не опоздать на электрички. А в итоге опоздала не я, а самолет. Ну и ладно – где бы я еще спокойно почитала "Камасутру живописи" Владимирской, наслаждаясь рассказами о картинах, судьбах, художниках, их моделях. Но уши не закроешь – и поневоле слышишь чужие разговоры.

Сижу в полупустом дальнем зале. Справа от меня крохотная, очень пожилая (даже с высоты моего возраста) пани в изысканной шляпке, с изумительным вкусом одетая, так все в тон, стильно. Слева полненькая, очень загорелая (даже нос облуплен), панянка, явно не по сезону в шелковом цветном брючном костюме, который она сама влучно именует пижамкой. Вкусно рассказывает кому-то по телефону о Гоа: "Та, те, що ми в Туреччині гострим називали, то тупе було. Смачно, вони з бобів чи з овочів таке щось готують, але ж пече, ще до рота не донесеш. Треба ж якось антісанітарію випалювати. Спека до 35, довелося пижамку купувати. Бідненько живуть, але ж 5-зіркові отелі будують". Договорила.

И в тишине слышим с соседнего ряда такое киселев-ТВ с отчетливым российским прононсом. Расслабился, кроет "их потрошенка, дурноватых х*хлов, националистов". Не хочется портить себе чудное настроение, но начинаю закипать. Меня опережает интеллигентная старушка, поворачивается и командным голосом: "Стули пельку, к*рво!". По идее, ему должно быть непонятно, но, видимо, интонация и три испепеляющих взгляда делают свое. "На меня напали. До связи" - вдруг слышим от ретирующегося лишнехромосомного. И это так смешно, что мы втроем дружно хохочем.

Стою уже у барьера – рейс за рейсом, уйма встречающих. Рядом терпеливая мама с шустрым пацаненком лет 4-5, который замаялся ждать папу. Крутится, подпрыгивает, задает сто вопросов в минуту. Спрашивает и меня: "Кого встречаешь?". Говорю: "Дочку". Мелкий, с восхищением: "Сама летает?". Потом доходит, что дочки бывают и взрослые, смеется. Начинаем на спор ждать, кто из наших раньше выйдет. Мама вздыхает с облегчением, но ненадолго. Через пять минут: "Ой, застрял". Я все время считала, что прозрачный барьер – сплошной. Нет, щели есть. Почти незаметные, но и пальчики тоненькие. Обратно они почему-то выниматься не хотят. Пыхтим втроем, мама судорожно ищет в сумке крем. И вдруг над головой: "Не ждали?". Проворонили папу, зато пальцы как-то сами по себе выскользнули…

Вообще детей полно и среди встречающих, и среди прилетевших. Есть такие мамы героические – перед ней каталка с кучей чемоданов, на верхнем - одно дите, на руках – второе, за юбку третье держится. И никаких ревов – бодро движутся к выходу. Рядом стоит парень с тремя разными маленькими букетами. Приятно, что с цветами много, есть простые букеты, но встречаются и изысканные корзиночки и даже роскошные цикламены в горшке. Но этот аж с тремя. Выходят три дамы: жена с дочкой на руках и, видимо, теща, очень уж похожи друг на друга. Насчет трех букетов все ясно. Обычно машут рукой и встречаются на выходе – эти бегут к барьеру, обнимаются и целуются все сразу, только и слышно: " Як ми скучили", "Я теж". Расходятся, но девчоночка плавно перетекла через барьер на руки к папе и прямо прилипла к нему.

Демонстрация приехавших продолжается – задержались несколько рейсов, поэтому большой наплыв. Какие стюардессы симпатичные у нас! Слышу обрывки разговоров: " Голосовать многие летят". Хоть бы дочку не пропустить – она не будет, как тот дедуля в ковбойской шляпе рупорным голосом возвещать: "Олеже, ти де? Олеже, зустрічай!".

Слева стоит солидный офисный мужчина лет 50, который лихорадочно пытается дозвониться кому-то. А в руках у него такой царь-букетище, что аж хочется посмотреть на ту фею, которой он предназначается. Он стоял у стойки раньше, чем я подошла. Уже вокруг несколько раз сменились счастливые встречающие, а мы все ждем. Какой-то он, несмотря на респектабельный вид, неуверенный в себе, напоминающий затурканного маменькиного сыночка. Может, маму встречает?

Хотя фиолетово-сине-зеленая гамма цветов какая-то мрачноватая. Ладно, какое мне дело – главное свою не пропустить. Мимо продолжает идти сплошной людской поток. Как резко он отличается от десятилетней давности, когда наших за километр можно было отличить от иностранцев. Правда, стайку японцев или группу колоритных индийцев и сейчас видно. Мало людей в неудобных выделяющихся нарядах – барышня в шубке и на шпильках прошла только одна. Основная масса – стильно и удобно одета-обута, с рюкзаками или небольшими чемоданами с колесиками. Внимание привлекает голубой причесон высокого симпатичного парнишки в яркой куртке. А, понятно, второй с ним постарше, тоже с серьгой в ухе. Идут, сцепившись мизинцами, голубки. Ух ты, нежданчик – под ноги им летит тот самый роскошный букет, а офисный дядька, выкрикнув что-то невразумительное, быстро идет к выходу. Да, физиономистка я редкая)) Мамочку он встречает. Видимо, сюрприз решил сделать. Удалось, что ни говори…

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Вот и я дождалась – моя тоже летит обниматься через барьер, не затягивая до встречи у выхода. Идем в экспресс – заполнен полностью, набирает популярность, надеюсь, скоро запустят состав, а не один вагончик. Напротив нас – два парнишки лет 12-13. Подошла учительница, выдала им билеты, проверила, положили ли документы в рюкзаки (естественно, распиханы по карманам, я даже не знала, что таким мелким тоже выдают зарубежные паспорта). Дочка улыбается – летела одним рейсом с их группой. Спрашивает, долго ли были в Германии, где еще, кроме Франкфурта. Мальчишки охотно делятся впечатлениями. Слушаю и думаю: для них это обычная экскурсия, как в Феофанию, например.

А для нас в их возрасте (да и для детей наших) такое было сравнимо с полетом в другую Галактику. Мир стремительно меняется, разводя цивилизационные полюса. Который раз думаю об их сверстниках, путешествия которых сводятся к унизительному стоянию на переходах с оккупированных территорий. Какая разница в мировоззрении и восприятии мира у этих детей. Ведь пять лет – много и для нас, а для них – полжизни. Что будет дальше? Увидим, кого в стране больше. Очень хочется верить, что дверь к нормальной жизни, только начавшая открываться для нас, не захлопнется. Кстати, дочь слушала "Дойче Велле" перед отлетом – следят, трезво оценивают, рейтингами очень удивлены.

Всем хороших выходных. И легкого выбора.

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