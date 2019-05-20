Неправда ваша, господа хорошие!

Полезла утром искать в мессенджере нужное сообщение, попутно вспоминая "незлим тихим" любителей спамить ленту типовыми безличными картинками к пасхам-троицам (люди, я и без этого барахла знаю, что вы меня любите – пожалуйста, не надо больше!) и случайно открыла кучу сообщений от "ценителей" из "Обозревателя", которые ФБ совершенно справедливо счел спамом и решил мне не показывать.

Среди откровенно уродских и угрожающих попалось одно относительно вменяемое. "Люблю" такие: от россиян, осевших в Европе или США (т.е. приехавших на все готовое, потребляющих те правила, которые кровью и потом создавалось столетиями другим, чужим народом). Они обожают поучать нас, как надо. Забывая при этом, что мы живем у себя дома, строя свою страну, и советы принимаем от таких же, а не от трутней, которые аж брецелем немецким давятся от возмущения, когда читают мои заметки. Не понимаю этого нездорового интереса к бесящей их "старой тупой бабе из несуществующей страны" (с).

Владимир Зеленский

Никогда не мечтала стать кумиром мазохистов, если честно. Но вот этот сегодняшний товарищ помимо стандартно тупых обвинений в адрес Порошенко упрекнул меня в том, что 73% не могут быть глупее, чем 24, а Зеленский – это то, о чем Украина могла только мечтать, и не надо его критиковать, пока он ничего не сделал. Не первый раз пишу – буду рада, если Вовочка сделает для страны хоть что-то, за что его можно уважать. Пока, увы, все эти мурчащие инфантильные съемочки и недостойные приемчики во время избирательной компании (даже не говорю о 95-м квартале) меня заставляют только стыдиться.

Новини Коломойский приготовил для украинцев много сюрпризов

Насчет того, что мы еще не жили при выборе большинства - вот тут позволю себе возразить. Неправда ваша, господа хорошие! Мы, за редкими исключениями, всю жизнь в меньшинстве. В начале перестройки подавляющее большинство заводчан выбрало директором жадного вора, который начал путь под откос ПО "Лугансктепловоз", предприятия, которое имело все основания стать локомотивом промышленности, жемчужиной Украины, а превратилось в навозную кучу при прямом участии России. Кучму и Януковича, этот позор Украины, нам выбрало тоже большинство.

Причем, в Луганске – подавляющее, даже больше, чем в Донецке. Это большинство топтало ногами цветы, высаженные меньшинством, и ломало саженцы и скамейки в парке Дружбы. Ссало в лифте, только что вымытом с хлоркой единственной поклонницей чистоты. Плюхало семечки в свежеподметенном подъезде. Орало в два часа ночи под окнами. Гадило на всех пляжах. Сыто рыгало после вечера в ДК Ленина и пьяно поучало падающее с ног от усталости меньшинство, как их надо развлекать в следующий раз. Я вот все думала, почему так классно было на Майдане – да потому, что почти все мы там были из активного меньшинства. Свой среди своих. И 25% - это намного больше, чем раньше.

Большинство как-то прижало уши на фоне войны и мощного волонтерского движения. Правда, и мы научились не молчать, а давать хаму по морде – в маршрутке ли или в заводской столовой, где мызамирыш начинал ныть что-то мерзкое при вернувшихся с фронта АТО-шниках. Что интересно, гадить в сетях или шипеть за спиной – это тоже прерогатива того самого большинства. При откровенном отпоре они теряются. Правда, сейчас воспрянули повсеместно – они ж нас "сделали", анонимно поставив галочки в бюллетенях, но стесняясь признаться вслух даже при таком немыслимом "триумфе" (хотя, если бы взять и пересчитать, думаю фактический результат удивил бы многих).

Эти 73% вчера с удивлением смотрели на автопробег крымских татар и спрашивали, что это. Пока 25% салютовало крымчанам. Вчера мудрая младшенькая, баловавшая нас днем открытых дверей в День Европы в классном новом помещении (а потом вкусняшками на летней площадке "Кухни Полли" над гладью пруда с утками, чайками и счастливыми детишками, которых папы катали на лодках и катамаранах), учила меня воспринимать новую действительность, избавляться от синдрома улитки и не прятаться в панцирь безусловного меньшинства. Во-первых, сейчас сидим в Голосеевском районе – он-то из 25%; во-вторых, может, пусть эти доверчивые 73% поведутся и дальше на призыв "сделаем их", поднапрягутся и действительно хоть что-то сделают, ведь мы изрядно подустали за эти пять лет. В-третьих, расслабься, отдохни – тебе предлагают шоу, посмотри, оцени, всегда успеешь освистать или поаплодировать. Главное, среагировать вовремя…

Может, и так. Завтра мы с соседкой воспользуемся советом и попытаемся посмотреть пролог, вместе веселей. Правда, после всех антимайдановских и сааковских тусовок у меня лично какой-то нехороший условный рефлекс на чудный Мариинский парк, которому так изгадили карму. А сегодня вечером зажжем свечу и помянем тех, кто попал в жернова кошмарного неестественного отбора, уничтожившего лучших и засеявшего неказистыми серыми зернами ниву нашей страны.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!