Привычка к хорошему.

К хорошему быстро привыкаешь. И почти не вспоминаешь, как было раньше. Недавно ехали утром мимо академии НГ. Начался дождь – ребята в форме, которых в это время там полно по пути к проходной, начали поднимать капюшоны (с козырьками!), девочки – еще и перчатки надевать. Смотрю молча, чтоб не отвлекать мужа за рулем, и думаю: "Надо же – можно просто капюшон, можно с козырьком. И карманов полно. И сидит ловко". Тут он говорит: "Как вспомню эту вонючую непросыхающую бурую шинель. И дурацкую ушанку, в которой уши нельзя опустить без приказа. И зиму в Крыму, сырую, с ветрами. А у них даже козырек есть". Как всегда, мысли сходятся, что, в общем-то, не редкость, когда бок о бок больше 40 лет. А мне сразу же вспоминается другое: как я приехала к нему в евпаторийскую учебку в далеком 1979. Ту самую, которую пять лет назад осаждали "страшныебратья".

Естественно, с двумя сумками домашней еды (хоть и не жаловался никогда, но с ним вместе туда попал сокурсник, который своей жене подробно описывал ужасы армейской кормежки). Отпустили в увольнение – и он пришел с двумя друзьями. Втроем умолотили за раз почти все, что я привезла. От курицы остались только косточки, от тортика "Анечки" - одни крошки, а ребята натурально опьянели от еды, тепла, включенного телевизора. Сейчас многие знакомые, которые служат, присылают фото своих армейских столов – качественно и разнообразно. А новый паек даже попробовать недавно довелось – сравнивать с тем, который зять оставил осенью 2014, даже несмешно. И к этому все уже привыкли – и хорошо, что так.

Кстати, о еде и страшном зубожінні пересічного громадянина. По субботам стараюсь сбегать на нашу местную ярмарку – место, где можно отдохнуть душой, глядя на разноцветное разнообразие всего-всего, найти любой товар по подходящей тебе цене, поболтать с добродушными и приветливыми продавцами из окрестных сел, поглазеть на кроликов-курочек-поросят – в зооуголок ходить не надо (особенно, рыженькие вислоухие крольчата – почему-то каждый раз задумываюсь, как бы приняли его мои хвостатые, и стараюсь поскорей пройти мимо). Так вот, я еще недостаточно стара, чтобы забыть время настоящей тотальной бедности. Как мы ехали по дороге из Николаевки осенью, а по обочинам тянулся народ с кравчучками, гружеными мешками, - разрешали после перепашки собирать по полям.

Помню, как мы обедали вместе вчетвером на работе, - разнообразные вариации морковок-бурячков-синеньких-зелененьких и самопеченый хлеб из заработанной на подряде муки. И на базаре, если вспомнить, соленья почти не продавались – спроса не было, денег не было, все старались сами зарыться в огороды или привезти от родни из деревни. А сейчас, на нашей субботней ярмарке очередь стоит к молодому веселому парню в окружении бочек и ведер с самыми разнообразными соленьями-квашеньями. Его мама, которая все это готовит, - настоящая мастерица. И яблоки моченые у нее отменные, и помидорки бочковые, и несколько видов огурцов, и капуста 4-х заквасок (с перцем, с клюквой, с яблоками, обычная), и грибочков уйма - нашли люди свою нишу, и это замечательно.

Но! Мы же практически в сельской местности – и, если люди предпочитают дороже заплатить за готовый продукт, который вполне могли бы приготовить сами, значит, у них есть деньги. То есть возможность заработать и потратить (вот тут с удовлетворением отмечаю в толпе, то фирменные заводские куртки, то пакеты). И то, что в городке появились кофейни, кафешки, ресторанчики – это из того же разряда. В эпоху тотальной бедности их здесь не было. Ресторан "Кайф" - кухня в кайф, но цены ничего себе. На неделе позвонила подруга, и я присела на скамейку возле него с сумками, чтобы спокойно поговорить. Недалеко гимназия, как раз закончились уроки, и старшеклассники группками двинулись в ресторан. Я обалдела – ну и ну, деточки, "наши люди в булочную на такси не ездят". Шесть ребят сели за столик у окна прямо напротив меня. Смотрю – несут им три одинаковых набора: гамбургер, картошка фри, кола, мороженое. Делят, едят, болтают. Ага, вот завлекательный плакат: нарисована эта порция без мороженого=59 гривень; приведешь друга – мороженое в подарок. Вот пацаны и кучкуются, получается поесть за 30 гривен (порции немаленькие, делятся легко), почувствовать себя взрослым и пообщаться заодно. И ресторан днем не простаивает в ожидании "хлебных клиентов". Хочешь жить – умей вертеться.

Но, если хочешь жить мирно, умей еще и думать, видеть, анализировать, не есть информационное дерьмо с лопаты, не разгонять зраду, выбирать курс, а не разовые посулы или смешную мордашку. Уже неделю слышны сильные обстрелы – в Станице стены трясутся, в Старом Айдаре уже трястись нечему, луганские подруги говорят, что очень тревожно, да еще и пасичник запугивает своими экстренными сообщениями. И каждый день - раненые, погибшие. А у нас тут все хорошо, привыкли, что войны нет, можно поразвлекаться и проголосовать за вазелин вместо пороха.

Хотя пусть лучше останется привычка к миру. И Подол вспоминается роскошным вчерашним концертом с Онукой, Дахой Брахой, Манекеном, Катей Чили, а не угрюмым шествием дрессированных серых щенков…

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