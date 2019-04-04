Два дня вне дома и без ФБ. Чистый реал, где рядом – счастье и печаль, гордость и злость, вера и отчаяние. Город – как пластырь на раны. Меняется и хорошеет на глазах, отвлекает от тяжелых мыслей. Вот-вот брызнет зелень, и он станет еще уютней. Похоже, несмотря на то, что мало рекламы Украины за рубежом, иностранцы уже оценили Киев – на каждом шагу разные языки, удивленные, а то и восхищенные лица (кто не верит – зайдите хотя бы в "Всі свої" на Крещатике, оцените успехи наших производителей и реакцию туристов). Меняется сервис, меняемся мы, меняется страна. Я реально оцениваю промахи и достижения.

Мне тоже категорически не нравятся суды, махрово-советская работа нашего Консульства (вчера насмотрелась, как лихо они защищают свое право ничего не делать), разнузданный регионализм в руководстве всех проблемных областей и многое другое,что предстоит изменить. Каждый день сжимается сердце, когда слышу сводки с фронта. А еще хуже, когда вижу, как дымок курится над тем, что было блиндажом с Ведьмой и Дедом – светлая им память…

Я очень хочу, чтобы мы шли вперед, исправляя ошибки. Чтобы ценили то, чего удалось достигнуть нечеловеческими усилиями. Чтобы тысячи смертей были недаром. Я ошибочно думала, что подавляющему большинству нужна и дорога наша страна. Но…

Сегодня с трудом не поругалась с пенсионерами в троллейбусе. Усилием воли прекратила дебаты с подругой. Вчера во дворе консульства испортила перекур шоферне, любителям Володьки Голобородьки. Хотя водитель Uber-овского Оппеля сегодня утром удивлялся, как можно так выбирать кота в мешке.

По моим личным наблюдениям, те, кто чего-то достиг, кто умеет красиво работать – в трансе от процента любителей Зе. Программисты начинают собирать чемоданы. Актеры с тоской ждут нового нашествия москальских гастролеров. Те, кто бывает за границей, - отмены безвиза. Военным обещанную помощь никто не даст, пока нет гарантий, как будет использоваться оружие.

Изо всех сил пытаюсь наслаждаться весной, общением с любимыми людьми, но дежавю 2014 года, ощущение, что опять исчезает земля под ногами (а чувствуешь это почему-то только ты – все вокруг уверены в радужном будущем и грядущем богатстве), не дает дышать полной грудью. Тогда моим последним аргументом было: "Почему, если мы хотели уехать в Киев, то мы сделали это за свой счет, не напрягая никого, кроме себя? Если вы хотите в Россию, что мешает вам взять на себя ответственность, собрать чемоданы, найти работу и уехать, а не убивать весь регион, ради своих хотелок?".

Сейчас тоже, совсем рядом, есть дивные территории, где у власти новые неизведанные лица, причем, часто меняющиеся; низкая цена на коммуналку; раскулаченные богачи; национализированные рынки и предприятия; дешевая недвижимость; бесплатная медицина без неугомонной Ульяны; по две пенсии на каждого пенсионера. В ВУЗ можно поступить без элементарных базовых знаний. Там давно нет Порошенко и МВФ, зато в десны целуются с запоребриком, говорят по-русски и смотрят "Сватов". Там чистенько и цветочки. Ведь именно это вам и обещают. Ребята, территория сбывшейся мечты рядом. Вперед! А мы тут как-то потихонечку будем выбираться из нашей грустной реальности.

Все, постараюсь жить, не зацикливаясь на предстоящих выборах, просто, любя, веря и надеясь. Сегодня немного грустно после расставания. Где-то в Германии идет дождь. И различий между аэропортовскими сервисами все меньше. Завтра будет новый день.

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