Утро вечера… Мудренее.

Хорошо, когда в семье есть сангвиники, которые, переждав холерическую вспышку, спокойно разложат все по полочкам)) И помогут сделать нужные выводы.

Итак, если не волнует широкая известность, неизбежно связанная с разного рода негараздами, нужно прекращать печататься в публичных ресурсах. Т.е. с OBOZREVATEL нужно уходить. Этот этап пройден. Уже несколько раз собиралась сделать этот шаг, но останавливали просьбы друзей из трехбуквенных и России. Кто хочет читать дальше, проситесь в друзья на ФБ, но, если у Вас на странице нет публикаций и общих друзей, напишите в личке, кто Вы и зачем Вам это нужно, иначе просто отклоню.

Отсюда плавный переход к следующему этапу. Если Вам необходимы мои посты, чтобы бродить под ними и тошнить в комментариях , "яка була злочинна влада при Порошенко, який тіки крав", "А лучше, когда солдатик упал или сыну плохо в церкви стало" (с), то не утруждайте себя. Вам явно в другое место. Идите к Лизе Богуцкой, она вас поддержит. Мне неинтересно. Хайпа не будет.

Пламенным сторонникам нашего новенького, которые гордятся им только за факт его существования. Рада за вас. Тоже хочу гордиться президентом своей страны. И Украиной, которая под его мудрым руководством уверенно уйдет подальше от Балалайни к Европе, сохранив и приумножив все хорошее и искоренив плохое, что было при ПАП-5. Готова извиниться за свою недооценку, когда увижу результат, а не только детское дрыганье ножками. Обещаю писать обо всем положительном, что найду в поступках ВАЗ-6 и плотно пасущих его разумковых. Начну прямо сейчас, по вчерашнему дню. Молодцы, что хорошо организовали народную поддержку в Мариинском парке – замечательно смотрится по ТВ и бесит лаптеногих (за это отдельное спасибо молодому и веселому, на фоне-то их бессмертного на очищенных от людей улицах).

Но только не надо присваивать себе лавры первооткрывателей – вспомните, сколько народу пришло поддержать Ющенко в 2005 году. Буду счастлива, если 73% "сделают" не только нас, а хоть что-то полезное, хотя бы для себя. Отлично, что первая леди поддержала отечественного дизайнера (да еще и с вышивкой, оказывается!) и хоть на церемонию сняла с Владимира Александровича футболку и джинсы. Хотя подпрыгивать с цьомками Женечке в потный лобик было бы логичней в спортивном костюме. Но так тоже хорошо – активный, здоровенький, энергия бьет ключом. Да и не шарахается пока от старых знакомых: посмотрим, будет ли последовательным в назначениях (в минус – что это до сих пор секрет), ведь он же не Порошенко какой-то, чтобы связываться с одноклассниками, сотрудниками и т.д. Если слухи про Коболева – не только слухи, это тоже жирный плюс. Прекрасно, что взволнованную, как бы экспромтом, речь читал – не так искренне, как без бумажки, выходит, но, по крайней мере, можно уловить мысль в отличие от прямой речи на неожиданную тему. Пока все. Будем следить дальше.

И призывы "порохоботам" заткнуться хотя бы на 100 дней не воспринимаю – через три месяца вы, восторженные, можете проснуться в другой стране. Хотя, если не замечаете восторженных аплодисментов рыгов в зале, бурного реванша повсеместно (один поджог палатки в Харькове чего стоит), не предвидите последствий неконституционных действий гаранта Конституции сразу после принесения клятвы, неуверенного плямканья губами под наш гимн, то вам, возможно, эта страна понравится, именно о ней вы мечтали. Продолжайте мечтать на своих страничках. У меня вас больше не будет.

Новини Коломойский приготовил для украинцев много сюрпризов

И отсюда, финал. Цитирую нашего нового президента: "Я вам ничего не должна. Должна только своей семье, детям, маме". И немного остальным близким. Тем более, что не претендую на должности, широкую известность любой ценой, регалии, и даже на звание ЛОМа. Мнение свое навязывать не собираюсь, "спекулировать Донбассом" (с) – тем более. Слишком много в моей жизни было ограничений и несвободы, чтобы опять плыть в фарватере чьих-то хотелок. Да, мне приятно, если мои формулировки помогают вам не ощущать себя одинокими; когда посты задевают какие-то струны в душе, и в комментариях вы вспоминаете своих близких, делитесь своими переживаниями. Я люблю, когда в мою реальную жизнь из виртуального ФБ приходят новые светлые люди – спасибо всем, кто появился за эти годы, такое счастье видеть вас наяву, узнавать, переживать, радоваться вместе с вами.

Мне интересно путешествовать "вприкуску" вместе с вами: вот сегодня проснулась, а в ленте – Тракай от Андрея, такой же, как много лет назад, воспоминания начала нашей семейной жизни, долгой дружбы с нашими любимыми друзьями… И сразу настроение другое. А бывает очередной короткий рубленый пост Кота (чаще серия, как короткие автоматные очереди) или точная заметка Ромы – и начинаешь искать, о чем это они)) Или только думаешь, как ответить на очередной едкий коммент, а тут уже мэтр Сергей четко разложил все по полочкам, как всегда, с аргументами и фактами. А пости моєї улюбленої вчительки? И отдельный восторг от рассказов и заметок ее первой ученицы? Юля, я помню про котиков – сегодня будет)) А фирменное "Все буде добре, я узнавала" от Оли Грановской? И долгие переписки с Леной Степовой – так хочу в твою деревню, но пока не выходит.

Перечислять всех друзей долго и не нужно. Знайте просто – все вам есть место в моей ленте и моей душе. Не нравится, возмущает моя позиция – никто не заставляет "колоться и продолжать жрать кактус", молча ушел и закрыл за собой дверь. Договорились?

P.S. И отдельная благодарность тем, которые своей спокойной стойкостью и героическим умением делать дело, заставляют устыдиться собственному малодушию и отчаянию, которые иногда накрывают. Ирочка, Наташа, Тома, Лена - вы не случайно есть в моей жизни))

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