В ОРДЛО вводят платную форму обучения в профтехучилищах, техникумах и "вузах". Мотив прост — население "республик" финансово крепко стоит на ногах, имеет высокую степень защищенности, поэтому может себе позволить оплачивать прихоти своих чад и вкладывать в элитарное образование детей. То есть за то, чтобы получить в непризнанных "учебных заведениях" непризнанных "республик", непризнанные никем "депломы", нужно еще и платить.

О качестве "республиканского" "образования" я вообще молчу. "ВУЗы" ОРДЛО — это трешевая солянка из преподавателей 70-90- летнего возраста, с Альцгеймером, СССРом, и тех, кто был против реформ образования в Украине, так как за взятки могли посадить, слегка разбавленная молодым составом — выпускниками уже ОРДЛынских "ВУЗов", которые могут преподавать со своими "депломами" только в ОРДЛО.

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В основном здесь можно не посещать занятия, главное заплатить за сессии и дипломы. В качестве вступительных экзаменов здесь собеседование, где нужно переписать сочинение или решить задачу по указанному примеру, то есть переписать слово в слово, букву в букву, цифру в цифру.

Специалисты, выпущенные из "ВУЗов" Лынырии, могут не только не вспомнить название дипломной работы, но и название профессии.

Образование здесь ведется по советской системе – охватить всех, без его качества. То есть, здесь главное количество студентов и не главное — качество знаний.

Те дети, живущие в ОРДЛО, кто хочет учиться и получить достойное образование, пользуются услугами репетиторов, получают заочное дистанционное обучение в украинских школах и поступают в украинские ВУЗы, куда, кстати, не нужны для жителей ОРДЛО, ни паспорта, ни ВНО, ни дипломы о среднем образовании. Выехал в мирную часть Украины, подал заявление в центр образования, и обучайся, бесплатно, с получением диплома, признанного в Украине и мире.

Кстати, на введение платного обучения в ОРДЛО как-то особенно никто не отреагировал. Соцсети грустно констатируют "мы все равно платим взятки и поборы", и надеются, что эта оплата теперь будет идти через кассу, что уменьшит затраты на обучение.

Да, там очень много тех, кто верит в конечное признание ОРДЛО какой-либо стороной конфликта. Ну, или Украина признает "республику Донбасс", а значит и дипломы. Или РФ "возьмет к себе", то есть признает эти территории своими, а значит, признает и дипломы.

Это упоротое "обязаны признать" и толкает родителей на запрет детям выезжать и учиться в Украине. А зачем? "Все равно обязаны будут признать, нас же много".

Последние события и изменения политического курса Украины с проевропейского на пророссийский опять дали жителям ОРДЛО надежду на "куда они денутся, обязаны будут признать".

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Да, а вот вы задумывались, кстати, что это, вообще-то, верное ожидание и требование "народов Донбасса"? Ведь в случае возврата Донбасса в состав Украины под видом "автономии" или с территорией, имеющей отдельный статус, они получат право на "свою границу, армию, парламент, депутатов, законы, документы", которые будут признаваться в Украине и выдаваться с украинскими гербовыми знаками, но по законам "автономии". А значит, да, все выданные за годы ОРДЛынии документы, в том числе и дипломы о разном образовании, должны будут быть приняты Украиной.

Кто не верит в этот вариант решения конфликта, советую просмотреть видео лидера ОРЛО Пасечника, где он по полочкам раскладывает дорожную карту Донбасса (см. ниже).

Все образование в ОРДЛО идет по российской системе, на русском языке учебников и имеет открытые шовинистические и антиукраинские, украинофобские материалы. 80% выпускников ОРДЛынских ВУЗов, это дети, еще до войны выбравшие в средних школах форму обучения на русском языке в российских классах. Да, здесь никогда, повторю для упоротых пропагандистов и зацикленных на русском языке новых лиц Офиса Зеленского, на Донбассе никогда не запрещали учиться и разговаривать на русском языке.

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Мои дети пошли в школу в 2003-м и 2007-м, и имели право выбора языка с детсадовской группы. Мы с детсада обучались в украиномовных группах и пошли в украиномовные классы. Это был осознанный выбор нашей семьи. Мои кумовья, наоборот, выбрали для детей обучение в русскоязычных группах детсада и русскоязычные классы в школах. В школах были 3-5 украиноязычных классов и 1 русскоязычный. И да, родители все чаще выбирали украиномовное обучение, а не русскоязычное. Русский язык в украиномовных классах читался факультативно, то есть на уровне читать-писать. А вот вопрос к качеству образования в украиноязычных классах на Донбассе был. Например, в классах моих дочерей химию, геометрию и алгебру с биологией читали на русском, так как не было преподавателя этих предметов украиномовного. Дети периодически бунтовали — "будь ласка державною", но преподаватели тут же заносили их в списки вечных двоечников и неблагонадежных.

Это так было всегда. И это было проблемой. Как и взятки в школах. Насилие. Например, учитель алгебры и геометрии в СШ № 7 города Свердловск, Луганской области, начинала свой урок с обращения к девочкам — "вы все равно будете проститутками в Москве, зачем вам, дурам, алгебра". Унижения. Психологическое насилие. Подарки учителям в виде золота, украшений, путевок в Египет, Турцию, здесь также были нормой.

И сторону "свободного Донбасса" выбрали именно вот такие учителя, которые могли оскорбить, избить, натравить класс на одного не такого, затравить ребенка с особенностями развития.

Инклюзивное образование? На Донбассе детей с особенностями развития просто затравливали в школах с подачки учителей. Общество вообще считало, что эти дети "от дьявола и нечистые", и старались оградить "нормальных детей" от "ненормальных". Этим пользовались в школах и говорили — "видите, коллектив детей не хочет видеть вашего уродца, пожалейте детскую психику". Пророссийское общество тем и отличается от европейского, что в нем все должны соответствовать стандартам. Иные обречены на смерть, преследование или подчиненное существование с тавром изгоя.

Но, вернемся к процветающей "республике". Не все так там и плохо, поэтому не понимаю криков о необходимости поставок туда гуманитарных грузов в массовом порядке. Если людям предлагают в условиях войны и оккупации платную систему образования, да еще и с документами, которые никто не признает, и люди за это платят — не все так плохо в королевстве Лугандонском.

Цитата с "официального ресурса" ОРЛО без изменений: "Совет министров ЛНР принял решение о том, что в новом учебном году в систему высшего образования вернут платную контрактную форму обучения. Об этом 19 июля сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

– Уже сегодня принято постановление Совета министров, буквально накануне, о том, что мы возвращаемся к норме, которая заложена в законе "Об образовании" ЛНР, и возвращаемся к контрактной форме обучения. То есть, выпускники, поступающие в этом году, были уже сориентированы на то, что в этом году безоплатного контракта, как это было в прошлые годы, уже не будет, – рассказал министр.

Сергей Цемкало объяснил, что все абитуриенты, которые не смогут успешно пройти и сдать экзамены, не смогут попасть на бюджетные места – будут зачислены на платную контрактную форму обучения. Министр образования и науки добавил, что выпускники вузов и колледжей республики должны отработать по распределению три года.

Напомним, ранее министр сообщил, что на востребованные профессии увеличили количество бюджетных мест в вузах "ЛНР".

В "ЛНР" увеличили количество бюджетных мест по ряду востребованных профессий в республике. Об этом 19 июля сообщил министр образования и науки "ЛНР" Сергей Цемкало.

– За два года мы существенно увеличили бюджетные места на те профессии, которые на сегодняшний день имеют определенный спрос в республике именно у работодателей, – отметил Сергей Цемкало. Он рассказал, что, в частности, количество бюджетных мест почти вдвое увеличили на педагогические профессии, в три раза – на технические специальности, так как предприятиям республики необходимы квалифицированные инженерные специалисты, рабочие специалисты. Также на некоторые специальности, которые не пользуются спросом среди работодателей "ЛНР", количество бюджетных мест уменьшили.

– Такое количество было уменьшено на подготовку юристов, потому что, будем говорить так: не обосновано было наращено количество бюджетных мест на этом направлении. Потому что сегодня только Далевский университет имеет лицензионный объем более 400 юристов ежегодно. То есть необходимости в такой подготовке юристов сегодня в республике нет, – объяснил министр".

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