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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсі статті автора

Зависимость от Кремля: жители ОРДЛО начали прозревать

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Не устаю напоминать о полной зависимости оккупированных территорий от РФ и ее ПМС, ой, ВВП.

Жители ОРДЛО только начинают прозревать и понимать, что такое эта страшная зависимость. Захотят РФ и Кремль, дадут денег "народу Донбасса", нет — не дадут. Захочет РФ "освободить" Донбасс и ввести "миротворцев" (не путать с уже введенными ихтамнетами), и завтра здесь будет а-ля Грозный. Захочет РФ и будет держать ОРДЛО на коротком поводке "и сам не гам, и другому не дам", то есть, в состоянии замороженного конфликта лет десять-двадцать, до полного опустошения территорий.

Здесь можно ставить любые опыты над людьми. Никто и плохого слова не скажет. Это при "хунте" можно было бастовать и митинговать, а при "освободителях" глаза додолу, вечный одобрямс, вперед в светлое никогда. Критиковать можно. Смело. Свободно. Обаму. Порошенко. Турчинова. НАТО. США, Канаду и весь мир. Нельзя критиковать Россию, Путина, местную власть.

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Нет зарплаты? Шахтеры, которые никогда не стояли на коленях, молчат и работают. Правда, численность шахтеров уменьшилась, так, например, на шахте "Должанская-Капитальная", экс-ГП "Свердловантрацит" или ТОВ ДТЭК, количество подземных рабочих в 2014-м году составляло 4500 человек, сейчас там трудится чуть больше 1000. Остальные кто на Россию уехал, но большая часть перебралась в Павлоград.

Эта зависимость настолько сильна, что "не стоящие на коленях шахтеры", склонив голову, принимают решения о закрытии и затоплении шахт. Дело в том, что из шахт ОРДЛО давно взято все, что можно было взять. ДТЭК работал исключительно на государственных дотациях, которые получал через концессионные игрища. Без дотаций эти шахты убыточны. Плюс, добывать уголь и раздавать его бесплатно на бытовые нужды, как положено по Горному закону без получения госдотаций, здесь никто не будет. То, что происходит здесь с шахтами, ответ на крик Донбасса "мы кормим Украину, наши шахты рентабельнее рентабельных". В угольном регионе нет бытового угля для шахтеров. Раздавать бесплатно "народная республика" оказалась не готова. В этом году начнется процесс закрытия всех крупных шахт ОРДЛО. Ведь "республике" выгоднее копанки, которые здесь с легкой руки "отца" Лугандонии Ефремова называют "малые угольные предприятия". На копанках нет профсоюза, безопасности и трудового кодекса. В гетто процветания копанки — самое то.

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"Народ Донбасса" молился за батю: за годы войны ничего не изменилось

В Шахтерске (ОРДО) массовое отравление водой. И тишина. Кто ж о таком будет писать. "Республики" же вечного процветания, зато без "биндер", так что отравление и ядовитая вода в кранах — не самое страшное.

ОРДЛО — калька СССР. Там всегда скрывали аварии и катастрофы, чтобы не портить показатели счастливой жизни. В ОРДЛО так зависимы от РФ, что боятся проявлять любые инициативы, за утечку информации можно уехать на подвал или в местный ставок. Чиновники, которые, кстати, в 2014-м году яростно топили за "назад в СССР", "как на России", теперь в шоке от российских правил жизни. Ребята, а в СССР что, по-другому было? Не то сказал, и вот, привет, "враг народа". Здесь зависимость во всем, ведь многие связаны и повязаны совместными преступлениями.

Ухудшения жизни и социального обеспечения здесь удачно прикрывают Украиной, пугая население ОРДЛО "а там еще хуже". Это получается с трудом. Вернее, это отлично получалось в первые два года, пока масса людей из ОРДЛО не побывала в Украине, в мирной ее части, ОРДЛО же тоже Украина, но оккупированная, и удивилась нестыковкам увиденного с информационной картинкой раша-ОРДЛО-СМИ.

Если посмотреть в ОРДЛО-СМИ, то "Россия страна процветания, захватывающая мир", "Украина вот-вот исчезнет с карты мира". Правда, в 2018 –м к "загниванию" Украины добавился легкий шарм "распоясавшаяся Украина захватывает мир", но, то такое.

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Поездки в мирную Украину: "нацики народ Донбасса" больше не пугают

ОРДЛО- марионеточный симулякр, который, как куклы на ниточках в театре, играет свою роль. Поэтому зависимость от РФ здесь видна во всем. Бигборды в ОРДЛО до сих пор ведут "народы Донбасса" "домой". Почему-то "народы Донбасса" нарисованы в виде медведей. Проукраинские смеются с этого "зоопарка", пророссийские гордятся сравнением их с медведями — "сильный зверь". Тот факт, что на России на медведей охотятся, особо "народы Донбасса" не напрягает.

Зарплата совпадает с приездом гуманитарки. Гуманитарку отменили. Теперь привоз денег совпадает с ротациями ихтамнетов. Иногда деньги привозят "Уралами", которые назад вывозят российский "груз 200" или остатки оборудования заводов Донбасса. Зависимость. Ожидание. Дадут- не дадут. В ОРДЛО к этому уже привыкли. Но не боятся. Россия же должна и обязана. В этом "народ Донбасса" неизлечим.

В ОРДЛО делают и говорят все, что хочет РФ. У чиновников нет выхода, они понимают, что им или играть свою роль до конца, или голова с плеч. Большинство из них невыездные не потому, что их на КПВВ примет СБУ, а потому, что они не доедут до КПВВ. После последнего массового марш-броска "наварасов" в сторону Украины через сдачу по программе "Тебя ждут дома" в ОРДЛО приняты дополнительные меры безопасности.

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Они были первыми, народ Донбасса, ты – следующий!

В "независимость" "республик" здесь уже не верят даже самые ярые "наварасы". Основная часть "народов Донбасса" (не путать с проукраинской частью жителей Луганской и Донецкой областей) осознает зависимость от РФ, как финансовую, так и политическую.

Что интересно, только в этом году стали говорить о том, что за пять лет "освобождения" Донбасса РФ не вложила ни копейки в его инфраструктуру и предприятия. То есть, предприятия ОРДЛО не выполняют госзаказы РФ, более того, здесь уничтожаются все конкурентные для РФ предприятия. Продукция из ОРДЛО в РФ поступает только как украинская, поэтому многие предприятия ОРДЛО или используют старые украинские печати и документы, или вынуждены перерегистрироваться в мирной части Украины и платить двойные налоги, чтобы иметь право "экспорта-импорта".

Почему Россия не вкладывает в наши заводы, чтобы мы возрождались и процветали,-вот только сейчас начали задавать себе этот вопрос "народы Донбасса",-почему вывозит оборудование, почему не может делать нам госзаказ или модернизировать наши производства.

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За пять лет "освобождения" Донбасса сюда не вошел ни один российский инвестор, здесь не построено ни одного совместного российско-ОРДЛынского предприятия.

Окончание войны здесь также связывают с РФ и осознают, что именно от ее воли и зависит мир в ОРДЛО: выведет РФ ихтамнетов, перестанет финансировать террористов и коллаборантов, вернут Крым и признает территориальную целостность Украины, вот и все, конец войне. Проблема в том, что большинство "народов Донбасса" до сих пор надеются "вот-вот", то есть на то, что ОРДЛО станет федеральным округом РФ, частью Ростовской области. Меньшинство верит в победу Украины. Эти стороны разбавляют две новых категории, появившихся на фоне политических и избирательных баталий, идущих в Украине. Это те жители ОРДЛО, кто верит в "нашего президента", который наклонит Украину и даст ОРДЛО статус "автономная народная республика Донбасс", включив в нее всю часть Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Этот план "х" уже вовсю обсуждается в политикуме ОРДЛО. Ну, и стандартная инфантильная часть, которая стоит на своем "нам все равно кто, скорей бы уже кто-нибудь, от нас ничего не зависит".

ОРДЛО- всего лишь полигон и ресурс для РФ. Щит для Крыма. РФ дергает своих марионеток за ниточки, и они пищат то, что велит сценарист.

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Проект "народ Донбасса" в стадии завершения: Россия уже сыта по горло

Сейчас ОРДЛО накрыла предвыборная истерия. Что интересно, выборы в "соседней стране", а истерика от того, кого же выберут украинцы, в ОРДЛО и на России. Как так? Созависимость?

Понятное дело, что судьба ОРДЛО зависит от политической воли РФ, не зря же здесь обкатывают тему "все взад", то есть, возврата Донбасса в Украину на правах автономии. И людей уже убедили, и нет никакой "наварасии", Донбасс-это Украина, звучит не только из Кремля, но и из ОРДЛО. На "автономию" здесь согласны, как всегда, добровольно-принудительно, то есть, как скажет РФ. А "автономный" сценарий возможен только после прихода к власти в Украине пророссийского политикума или силовой позиции.

Истерия в ОРДЛО приобретает странные очертания. Разберем по пунктам.

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Донбасс на коленях: к лотку приучен, команды выполняет!

Первое. Здесь участились "теракты". Хотя и до выборов все аварии, пожары, местные разборки и подрывы авто, подвешивали на "укро-дрг". Сначала в это верили. И это держало "народ Донбасса" в тонусе. Как на России. Страх. Теракты и обещания "защитить" от ВВПУка. Потом к "мгб" появились вопросы. Как это "укро-дрг" проникает в ОРДЛО через линию фронта, "таможню" ОРДО, "таможню" ОРЛО, "границы" и комендантский час. Если просмотреть ролики Марочко-Басурина, главных говорящих голов ОРДЛО, то улицы "республик" забиты "правосеками" и СБУшниками, которые на БТРах с украинскими номерами и флагами носятся по городам и разбрасывают бомбы.

Сегодня стало известно о возгорании на ледовой арене "Алмаз" в Пролетарском районе Донецка.

По состоянию на 11:00 часов 21.03. 2019 г. пожарные расчёты и карета скорой помощи более 3-х часов находились на месте пожара. Возгорание, судя по отсутствию дыма, произошло внутри здания, возможно, в помещении холодильных установок. "Мгб" заговорила о теракте.

Это восьмой случай "теракта" в "республиках " за неделю. В ОРЛО "подрывы" водовода и машин. В ОРДО взрывы котельных и пожары в магазинах. Думаю, что ближе к 31-му марта "республики" накроет волна терактов с массовыми жертвами. Школа? Больница? Отравление? Шахта?

Зависимость от РФ такая вещь, что точно знаешь, что рванет, только не знаешь, где.

Почему ОРДЛО взбеленилось перед выборами в Украине? Страх! Здесь должен царить страх. Показать людям "мир", напугать "распоясавшейся" Украиной. Отвлечь внимание от предвыборных марафонов.

Второе. В СМИ-ОРДЛО массово распускаются слухи о закрытии КПВВ на время выборов. Поэтому там сейчас давки и просто ад. Студенты штурмуют КПВВ, чтобы заблаговременно уехать в мирную часть Украины, чтобы не опасаться, и из-за возможных перекрытий выезда не успеть на ВНО. Пенсионеры перепугано едут снимать пенсии. Массовая истерия — донбасское все. Но на фоне участившихся терактов можно предположить, что ОРДЛО со своей стороны может закрыть выезд из "республик" и блок-посты. А вдруг разочарованный "народ" рванет в Украину, чтобы проголосовать за того, кто огнем и мечом, а не "автономией".

Третье. Как я уже писала, лугандонская баба-яга дернутая за ниточки возбужденной рукой ВВПука, сказал свое "нет" выборам в Украине.

То есть, ну, риторически, иллюзорно и фантастически, чужая независимая страна, говорит низзя выбирать вам Президента другой стране. В цивилизованном мире это фантастика. В мире ОРДЛО-раши, это норма. Поэтому в Лугандоне флэш-моб студентов, шахтеров, учителей, врачей "нет выборам в Украине". Они против того, что мы живем в цивилизованном мире закона и Конституции.

"Страна", которой нет на глобусе РФ, против того, чтобы мы выбирали себе Президента. Агов? Луганда? Почему нет флеш-моба "народ Донбасса против Гольфстрима" или "народ Донбасса" против осени? Ну, наконец, можно же выступить против избрания Трампа или запретить ему исполнять супружеский долг, в мире столько неохваченного мнением "народа Донбасса".

Думала, ОРЛО пробурило дно и выпустило пар. Ан нет. Подтянулось ОРДО. На скрине – распоряжение, поступившее на все предприятия и организации ОРДО. Всем проголосовать под петиций о запрещении выборов в Украине. График подписания.

Вот где работы-то "Миротворцу". Все подписаны, должны и обязаны попасть не только в базы пособников террористов, но и понести наказание за террористическую деятельность. Знаете, меня несколько раздражают эти "простые люди-заложники, которые ничего не решают". Хватает ума и совести играть в игры оккупантов, хватит смелости за это ответить. В 2014-м они "ничего не решали" и сейчас снова показывают для раши нужную картинку. И если за пять лет они не поняли. Что они живой щит, то это уже симбиоз. Сросшийся единый организм.

Возмущается по этому поводу даже Тинянский, пропагандист ОРДО и ярый русскомировец-наварас. То есть, идиотизм подписантов раздражает даже строителей "русского мира".

Почему столько предвыборной истерики?

Россия не может просто так уйти с Донбасса. Это огромные репутационные потери, плюс армия орков, которая тут же пойдет грабить Россию, да и Кремль может снести от неудовлетворения кровью. Война для многих россиян — заработок. Чаще всего единственный. Да и поверило "собирателю земель" много. Еще и обиженные "наварасы" подтянутся. Так что, единственный выход из ситуации для ПФ, это дипломатическое решение самой Украины: "автономия", "гражданская война", простить, обнять и плакать.

Поэтому предвыборная истерия Кремля и запутавшиеся ниточки на ОРДЛынских куклах, которые уже дергаются в нервном тике, а не в синхроне, говорят о том, что пророссийские кандидаты могут не набрать голосов для уверенной победы. А значит, впереди у РФ огромные финансовые и имиджевые потери, санкции и другие приятные вещи, которые учат тоталитарный мир сидеть на попе ровно.

А вот подписание ОРДлынцами петиций — очень показательный фактор в возможностях реинтеграции "народа Донбасса" или переосмысления им ситуации. Интересно, а они сами понимают, что все увереннее напоминают стадо? Нет оппозиции, нет криков "зачем это нам надо, у нас что своих проблем нет", просто общий одобрямс, тык пальцем, отчет о тыке. Так они выбирали Яныка. Так они и будут выбирать.

Кстати, на фоне предвыборных решений и метаний, прекращения поставок гуманитарки РФ, в ОРДЛО обострилось "вот-вот возьмут". Это подогревается и выступлениями говорящих голов Путина на России: Зюганов, КПУ и другие.

Теперь "народы Донбасса" говорят "вот-вот" об августе 2019-го. Сначала, мол, военным ОРДЛО дадут гражданство, потом всем. Причем этих людей вообще не напрягает вопрос "гражданство РФ вам дадут на территории Луганской и Донецкой областей Украины, а не в России и не с жильем в России", то есть, при возврате этих территорий под контроль Украины, все граждане другой страны будут депортированы. А в русское "вот-вот" присоединение ОРДЛО к РФ или признание "республик" частью РФ или признание "республик" "независимыми государствами" со стороны РФ, не входит. Но "народ Донбасса" снова бежит за морковкой, привязанной погонщиком к палке перед ишаком.

Зависимость от Кремля: жители ОРДЛО начали прозревать

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Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Джерело
Джерело:Информационное сопротивление
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Belov Тима
Belov Тима
Та пусть там варятся в своем по багаТАму,кпп закрыть нахуй и до сих пор не пойму,зачем изменниками платит пенсию Украина,пусть фраза путен приди и фотка хуйла духовно ,скрепно кормят нарот бомбасса!
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