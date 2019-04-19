О моральном облике "защитников" и "освободителей" Донбасса написано много.

Уже и сами "подзащитные" и "освобожденные" со стоном спрашивают — "почему именно нам привалило все это счастье".

В 2014-м году было такое впечатление, что в один миг были открыты все тюрьмы, и в ОРДЛО, как в гетто, были сброшены все те, кого мы привыкли считать люмпеном, гопниками из подворотен.

lragir.am

Вчерашний алкаш, которого не брали на работу ни на одну шахту, кроме копанки, ходил с важным видом, поигрывая перед очумевшей публикой автоматом. Такое же приезжало и из РФ.

В общем, завсегдатаи наливаек, подгаражные и другие "чебураторы", так в Свердловске называли любителей побухать и не работать, не только собрались все вместе, но и получили индульгенцию на убийство и даже оружие.

Местные путинвведисты Донбасса сначала томно вздыхали — "наши мальчики". Потом, когда "наши мальчики" стали грабить своих соседей, гоняться за их женами и детьми, вытаскивать их из машин, завешенных иконками и триколорадками, местные приуныли. Что-то пошло не так.

Революционный романтизм, больше похожий на подростковое "на зло маме отморожу себе уши", сменился настороженностью. Потом страхом.

За время "республик" от рук "защитников" и "освободителей" в ОРДЛО мирных граждан погибло в десять раз больше, чем на линии фронта.

Пропало без вести более 4500 людей. В так называемых тюрьмах-подвалах ОРДЛО стены пропитаны кровью, как в подвалах советских НКВД. Опустевшие города. Уничтоженные села. Разграбленные магазины и предприятия.

Не хунта и "фошизды" грабили "народ Донбасса", а люди с триколорадками. Те, кого позвали, те в кого поверили, те, кто обещал "защищать".

Грабили, не разбирая, и, тот, кто думал, что иконки и триколорадка, это знак "своих", и его не тронут-ошибался. На войне свои у каждого свои.

Для меня до сих пор остается загадкой, как, как те, кто решил строить себе свой мир, защищенный от условного врага, стали его палачами?

Написано об этом много. Выводов, правда, кроме беженцев из Донбасса, никто не сделал. Люди до сих пор считают, что враг тот, на кого указал высокооплачиваемый журналист из телевизора, а защитник тот, кто обещал "забрать и поделить" у соседа.

Донбасс, тот, который никогда не поставить на колени, никогда не поднимется против творящегося там беспредела. Военная диктатура такая диктаторская.

Это в Украине можно критиковать и митинговать, даже действующую власть, в ОРДЛО нужно покорно и счастливо идти на митинги, осуждающе кивать в сторону убитой-изнасилованной жертвы "она сама виновата". А еще в ОРДЛО нужно бояться хунты и омериканцев, и любить "защитников" и "освободителей", какими бы нелюдями они не были.

К новости предыстория отношения не имеет. Просто к слову. Просто наболело. Более того, чем люмпенистее "защитники" и "освободители", тем меньше работы нашим ВСУ. Небоевые потери в ОРДЛО составляют до 50 человек в месяц.

Это наркота и передозы, алкогольные комы и отравления суррогатом, пьяные погуляльки по минным полям, ДТП.

В пьяных ДТП опочленцев ОРДЛО, именуемых там "народная милиция", гибнет минимум 5 человек в неделю. Чаще всего они прихватывают с собой к чертям своих сослуживцев или попавших под колеса мирных граждан.

Уголовные дела в отношении таких лихачей не возбуждают.

13 апреля 2019 года в час ночи, в районе кольца на квартале 50 лет Октября города Луганска

боец-"защитник" из бравого опочления "народной милиции" ОРЛО, Кузьмичев Игорь Андреевич, 1991 года рождения, не справившись с управлением, влип в опору ЛЭП. Кузьмичев с множественными переломами доставлен в реанимацию в состоянии болевого шока и алкогольного отравления.

На месте ДТП погиб пассажир — Алексей Докучаев, 1991 года рождения. Еще один пассажир, Гущин Павел Александрович, получил травмы.

Сочувствия и эмпатии к погибше-пострадавшим нет. Все были бухие в хлам. В машине автоматы и ПЗРК, гранаты и другие ополчурские приколы. На три тела меньше работы осам из страны ООСа.

Эмпатия есть только к столбу, который, в отличие отсиживающихся в ОРДЛО мирных жителей Донбасса призывного возраста, вздыхающих обиженно "когда вы нас освободите", выполнил свою работу по утилизации ихтамнето-коллаборантов.

Кстати, ДТП с ополчурками случилось во время комендантского часа. Это быдло "освобожденное" сидит и ходит по расписанию, а "защитникам" же законы не писаны.

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