Знаете, я привыкла обращать внимание на новости из ОРДЛО по той причине, что, хотим мы того или нет, мы связаны, и часто то, что там говорят или там происходит, через время проявляется в политике, экономике, новостях мирной части Украины.

С весны в ОРДЛО обговаривается "возврат в Украину". Это открыто говорит сам Пасечник (руководитель коллаборционист ОРЛО), мы писали об этом. Это обсуждают люди, говорят об этом в "мвд", "совете министров", "прокуратуре" и "мгб" "республик".

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Поверьте, опыт общения с ОРДЛО показывает, что если о каких-то вещах говорят в этих инстанциях, то значит, информация идет из Кремля. Именно там пишут сценарий российско-украинской войны. ОРДЛО никто не будет (и не собирался) делать территорией РФ. Вот это "Донбасс-это Россия", "нас скоро заберет РФ" — это информация для донбасянских инфантов, так сказать, которых 6 лет держат в подвешенном состоянии манипуляторы.

Уже Кремль открыто в глаза говорит "Донбасс-это Украина", "никакой аннексии и присоединения не будет", а донбасяне с маниакальным упорством твердят "Путин всех переиграет-многоходовочка".

Да, остановить разогретую пропагандой машину донбасянской ненависти к Украине Кремлю будет нелегко. И хотя Донбасс, как послушная собачка Павлова, с годами выработанными рефлексами, как впрочем, и все постсоветские люди, служит РФ и выполняет все ее команды, вряд ли по команде остановится ненависть к Украине, "хунте", "бандеровцам". Это здесь культивировалось не 5 лет, а 70 лет.

В 2014 году через свою пятую колонну Кремль всего лишь дал посыл жителям ОРДЛО "русская весна, вас заберут, как Крым", разбудив их сущность, разбудив годами спящее внутри людей зло. Это, как вирус. Нет питательной среды — нет шовинизма, расизма, укро и бандерофобии. Россия дала информационный посыл, и критическое большинство людей просто выпустило из себя накопленное годами и вскультивированное естество. Поэтому я постоянно пишу о том, что если внимательно препарировать русскую пропаганду (да и антиукраинскую), мы увидим и услышим лишь те посылы, которые безболезненно воспринимаются обществом. То есть пропаганда просто берет и поливает те зерна, которые уже давно посеяны и просто ждут благоприятных условий, чтобы взойти. СССР сеял эти зерна 100 лет, в кровь, в память, в гены. Понятное дело, что критическое большинство "сталина на вас нет" отлично воспринимает все антиукраинское, античеловеческое и антиморальное. Ведь это и есть парадигмы советского общества: кровь, насилие, ограничения, довление.

Человек-ГУЛАГ, это не человек с травмой осужденного, нет. Человек-ГУЛАГ, это наследие вертухая, палача, доносчика, жадно облизывающего губы и рефлексирующего на "забрать и поделить, всех в лагеря, всех расстрелять".

Что самое смешное или трагичное, даже не знаю, но в 2014-м РФ манила и будила в критическом большинстве жителей Донбасса и Украины их постсоветские и антиукраинские рефлексы не публично, а именно, через чиновников, милицию, судей, прокуратуру и журналистов, пересичных граждан. Так сказать от уха к уху, от рта к рту, от поста к посту в "ВК" и "Одноклассниках". Люди шептались "нам дадут" и каждый сам, лично, придумывал, что же им, ему, обществу даст Кремль, РФ и Путин.

Россия бросила жителям Донбасса книжку-раскраску, и каждый из тех, кто выбрал "русскую весну" или даже "какая разница, кто платит зарплату", сам для себя раскрасил эту картинку в цвета лично своих ожиданий, забыв — Россия ничего и никогда жителям Донбасса не обещала.

Публично Кремль ничего не обещал. Ни Путин лично. Ни какие-либо официальные лица. В Кремле сразу заговорили о "самоопределении жителей Донбасса", красиво, руками самих же жителей, запихнули их в клетку непризнанных гетто-"республик". Бросали туда, как зоопарке бросают животным, еду, пропаганду и подпитывали ненависть к Украине. Критическое большинство жителей Донбасса послушно подавало голос на камеру раша-СМИ и делало картинку ненависти к Украине и любви к России. Россия гладила по головке и присылала гумконвои, ихтамнетов, оружие, минировала, расстреливала, а жители Донбасса счастливо виляли хвостом – "ах, скоро Путин нас заберет к себе, Донбасс-это Россия".

На мартовских триколорадных митингах "Донбасс-это Россия" образца 2014-го, все кукловоды — русские комми и казачки, ФСБ и другие кураторы по раскачке масс, держались серой зоны, то есть не выступали, не обещали, а стояли в сторонке, чаще даже не под российским триколором. Триколор всегда был в руках донбасян, которые, захлебываясь желчью, послушно выполняя команды, обвиняли "киевскую хунту" в захвате власти, стращали друг друга "они убьют наш памятник Ленину", "захватят шахты" и прочий пропагандистский бред.

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Россия кидала кости издалека. И посмеивалась, глядя, как рефлексируют советские люди и как охотно берут в руки российское оружие, чтобы охранять памятники Ленину, Дзержинскому (вот по второму особенно смешно, когда еще и "беркут-наши мальчики", а ты знаешь, как милиция всегда унижала и издевалась над шахтерами).

Поверьте, машина ненависти на Донбассе, это неуправляемый километровый состав, без машиниста, с вагонами, наполненными всеми видами ядов и химических веществ, несется на полной скорости. Остановить, даже по команде Кремля, его не удастся. Эту ненависть можно видоизменить, дав других врагов народа, другую цель (но, опять же из Украины, украинских врагов народа и украинские цели). Думаю, здесь будет хорошо разыграна карта "врагов народа"-"попередники", то есть, Украину и Донбасс может легко объединить ненависть к искусственно созданному образу объединенного врага, например, Турчинова, Порошенко, Супрун, Америке.

Поэтому, уже 2 года здесь тиражируются тезисы (опять же через соцсети и от уха к уху) — во всем, что произошло с донбасянами виноваты не они (ни в коем случае) и не Россия, а лично Турчинов (он сдал Крым), Порошенко (не защитил), Супрун (убивала нацию), Госдеп (оплатили укро-демократию), Обама (войска США воюют вместо украинцев).

Из Кремля в соцсети летят кусочки информационного мяса, который захватывают советские люди и послушно рефлексируют на "геи", "вальцман", "гражданская война", "всех расстрелять", "Россия ни причем", "хороший олигарх-плохой олигарх", "хунта", "мир посредине". Общество управляется через импринтинг — систему знаний, полученных в неосознанном возрасте и культивируемых через генную память. Это, как птенцы, вставая на крыло, знают, как летать. Вот так и советский человек, с сидящим внутри него "всех в лагеря", послушно разносит то, что велит ему телевизор.

Вся пророссийская и антиукраинская пропаганда построена на внутричеловеческих постулатах. То есть то, что внутри личности, то он и воспринимает из информационного поля. Именно поэтому современная пропаганда, это скорее книжка-раскраска, когда пропагандистам ничего не нужно делать, а только очертить черно-белые контуры. Карандаши уже в руках. И каждый разукрасит эту книжку в цвета своего внутреннего "я", знаний, мечтаний, ожиданий. Каждый нарисует себе страну президента своей мечты, который сделает лично для… Страну своей мечты… Страну своей ненависти… Образ врага…

Это страшные технологии. После них любая страна станет ОРДЛО.

Но, вернемся к ситуации в зоне оккупации. Да, здесь уже знают, что они вернутся в Украину. Минские соглашения мягко отодвинут назад, и введут формулу Штанмайера, манипулятивно (не юридически) сделав ее неотъемлемой частью "мира посредине". Это будет, как с освобождением наших моряков: проигрыш РФ в военном трибунале остался за рамками и забыт, военнопленные вернулись, но преступниками, а не героями, территориальные воды Крыма признались де-факто российскими, украинское имущество-корабли, остались в РФ. Мы получили "мир посредине".

ОРДЛО получит особый статус и войдет в состав Украины отдельным образованием. В формуле имеется странная фраза "весь Донбасс", "вся территория Донбасса", что дает право говорить о расширении территории ОРДЛО до "куда Путин ткнет пальцем". А если серьезно, то, помня, что "Донбасс" — это топоним "Донецкий каменноугольный бассейн", то, да, "особый статус" или, как говорят в ОРДЛО "автономная народная республика Донбасс", может объединить в себя полные административные территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской и, даже Днепропетровской областей. Ведь Павлоград стоит в рамках топонима "Донбасс".

У территорий с особым статусом будет свой свод законов, свои границы, памятники, история, герои. Их представители будут в ВРУ и Министерствах. Они будут влиять на политику и информационное поле страны, культуру, принятие законов, стратегический курс.

Выборы, которые уже готовятся проводить на этих территориях, закрепят власть коллаборционистов, то есть к власти там придут те, кого мы сейчас называем "представитель оккупационной власти". Предатели Украины, чиновники, которые все эти годы были там "власть", получат шанс стать официальными лицами и засчитать в стаж "госслужбы" работу в оккупационных ведомствах. А амнистия даст право "сотрудникам милиции л-днр" стать в один ряд с сотрудниками полиции МВД Украины.

Это частично устраивает жителей ОРДЛО, ведь они надеются, что это оградит их от Киева, националистов, бандерщины, оставит им, "народам Донбасса", их "культуру" и "национальных героев", с "национальными символами", но вернет в ОРДЛО господдержку шахт, деньги на восстановление, пенсии, компенсацию от "хунты". И не стреляют. То есть мир. Поэтому критическое большинство жителей ОРДЛО уже поддерживают эту формулу, и готовы "стать Украиной на условиях Донбасса". Ведь, по их мнению, будет "как до войны". Они останутся с зарплатой, бизнесом, в своих домах, и фактически их жизнь наладится без потерь.

Против этого в ОРДЛО сейчас меньшинство, сюда странным образом входит 1% проукраинских граждан, которые не меняли своих взглядов с 2014 года (они считают такой разворот предательством и сдачей национальных интересов Украины, поэтому из ОРДЛО увеличился отток людей, люди понимают, что они так и останутся в гетто, но под другим соусом, и спешат выехать) и 15% активно пророссийских жителей ОРДЛО, которые категорично не приемлют никакого варианта, кроме "Донбасс-в составе РФ".

Но, это политика. Имеет эта ситуация и обратную сторону. С осознанием того, что скоро ОРДЛО будет в составе Украины и сюда вернется госфинансирование всех веток власти и госсобственности, здесь началась вторая волна мародерства под лозунгом "Украина все отстроит".

Шахтеры ОРДЛО уже потирают руки "Украина будет содержать шахты, как раньше", поэтому из шахт вырезается весь металл, который можно продать и сдать, моторы, рельсы. В этом году в ОРДЛО не делают даже осенний ямочный ремонт, все деньги просто разграбили, ведь "Украина будет здесь все восстанавливать за свой счет". Воруют даже в школах, банальную посуду, шторы, стулья, спортивный инвентарь, книги.

Активно режут на металл Луганский трубный и Луганский патронный заводы. Все оставшееся рабочее оборудование с патронного завода вывозят в РФ. На трубном же просто идет вырезка всех металлоконструкций.

Все это делается руками жителей ОРДЛО, тех же вчерашних рабочих, которые, как мантру повторяют "Украина отстроит". Да, РФ – оккупант, но в 80% бытовых случаев, от рук жителей Донбасса гибли жители Донбасса (убийства, изнасилования), как и большинство случаев мародерства, даже, если оборудование забирал оккупант, проводилось руками местных жителей.

Что самое удивительное, во фразе "Украина отстроит" нет надежды, нет чувства освобождения или примирения. Есть ненависть. Здесь это называют "наклонить укропов". Даже получение пенсий в Украине они называют "лохматить укров", "опускать укров", "банкротить укров". А так, да, в ОРДЛО зреет ситуация признания его частью Украины на условиях Донбасса и РФ, чтобы получить мир и не стреляют, и вот, это, желаемое, "Украина все отстроит". Вторая тайная мечта донбасян, это федерализация Украины, создание пророссийского и русскоязычного анклава, изгнание и уничтожение националистов с территории хотя бы анклава и голосование "автономной республики" или даже всей "очищенной" Украины за вступление в новый СССР, который якобы (опять же, тайно и не гласно) собирается строить Путин.

Мир посредине, это симулякр. Ошибочный мир — иллюзия, где "как до войны" и "не стреляют". Война будет идти до последнего украинца. До полного поглощения и уничтожения. Страны. Государства. Нации. А так, да, Путин обещает мир!

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