Сегодня я продолжу разговор о "скрепах русского мира". За 6 лет анализа зоны это не первый и не единственный материал. Об облико морале "республиканцев", "народа Донбасса" и носителей идей русского мира, я писала достаточно много:

Не устаю повторять, что война — это прежде всего люди. И для себя лично я разделила преступления и поведение в ОРДЛО носителей русского мира на местных и оккупантов.

Это важно. Очень. Ведь преступления оккупантов, ихтамнетов, кадыровцев, и других граждан РФ, которые "освободили" Донбасс — это одна сторона войны и отношений людей к людям. Оккупант – это оккупант. Это не его земля, жители Донбасса для него х-хлы и малоросы, ресурс, который можно брать и пользовать, у которого все можно забирать, так как обязаны обожать и уважать освободителя.

А вот преступления местных жителей против местных жителей — это другая сторона войны. И она более страшна, чем преступления оккупанта.

И для меня важно, чтобы люди понимали разницу между вот этими преступлениями, их мораль, их значение. Когда в рабство жителей оккупированных районов угоняют оккупанты, выселяют из домов, насилуют и убивают местных жителей, это военные преступления оккупационного режима. И да, русские ихтамнеты на Донбассе убивали русских, советских и русскоговорящих людей, так как им было все равно, они просто шли как саранча, поглощая ресурсы. А когда местные жители уничтожали свой край, стреляли по свои городам, грабили и убивали, насиловали и продавали в рабство своих земляков, это, знаете ли, совсем другая история.

То есть мы подсознательно понимаем, оккупант — зло. Это для тех, кто считает Россию оккупантом. А для тех, кто считает ее другом и защитником? А ведь убивали, не спрашивая политических приоритетов. В ОРДЛО от рук пьяни и рвани с любым паспортом погибли местные жители, большинство которых приветствовало, поддерживало, помогало этой самой пьяни и рвани. Свои убивали своих. Вот в чем вопрос.

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И для меня главное показать именно эту грань войны. Так как люди должны понять: их города, их магазины и дома, будут грабить не чужие, а свои. И это самое страшное и неожиданное в этой истории.

У войны много нюансов, и у войны много предвестников. Например, когда на Донбассе началась русская весна, туда съехались бомжи и неоседлые ромы. Их было так много в наших городах, что казалось Донбасс стал огромной Москвой — бомжатники и пестрые табора.

Например, в Свердловске, Луганской области, до войны встретить бомжа было неожиданностью. А вот в соседнем российском Гуково, Ростовской области -обыденностью.

Я как-то не предавала этому факту значения, но факт есть факт.

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Россия — страна бомжей. В Украине такие люди тоже есть, и их сезонная миграция была проблемой милиции, как и сезонная миграция карманников, домушников и мошенников, едущих на лето в крупные города и к морю. Но, бомжи, карманники и воры, неоседлые ромы ехали туда, где стреляли. Это было странно. Они не боялись войны. Они ею жили. Ведь там где война, там нет наказания за преступления, а сами преступления тонут в общем хаосе и крови.

Сегодня я слышу сотни историй из ОРДЛО о том, что бомжи и неоседлые ромы из ОРДЛО, да и из РФ (граница у нас все еще дивная), не боясь минных полей, КПВВ, военных укреплений и прочего, полчищами движутся в сторону Киева, ведь скоро…

Странно, опочленцы и ихтамнеты "на Берлин" и "на Киев" "ходили" все эти годы, но сейчас эти маршруты в приоритете у "людей мира". Именно эта категория проговаривает слово "погромы". Изменилась политическая карта Украины, сменились и желания и настроения людей. Русский мир прощупывает почву в "забрать и поделить", "неугодных расстрелять", уже в середине страны, по своим знакомым, соседям, магазинам и предприятиям, находящимся в поле их вожделения. А "люди мира" всего лишь маркер, как металлические опилки, которые тянутся за магнитом, и указывают направление ведущей их силы.

Война — это не только оккупанты и обстрелы. В большинстве случаев в современных войнах, война — это в большей части хаос, всевластие, террор, насилие, в том числе информационное и психологическое, рост преступности и деградационных течений, обнуление морали, желание крови, месть маленьких людей за их большие неудачи.

Помните, что сделали "освободители" Донбасса — напомню, что жители ОРДЛО считают, что они все годы независимости Украины жили в оккупации киевской хунты — в первые дни вседозволенности и получение оружия? Они "освободили" "МЕТРО" и ближайшие магазины. Те, кто жил в Луганской области, знают, что в магазине "МЕТРО" умерло от алкогольного отравления и передозировки наркотиков более 240 человек за пару дней. Дорвавшись до спиртного в ограбленном магазине, мародеры пили столько, что умирали на месте, захлебывались рвотными массами, впадали в кому, а сколько их там лежало сутками в лужах собственной мочи и дерьма. И знаете, те, кто не попал на "пир", завидовали этом людям — хоть пожили по-человечески, ну, умерли, но в роскоши. Мародерство в ОРДЛО — это норма, это не осуждается. Например, когда из моего дома родня вытащила все, что можно было унести, они обиделись на слово "мародер". "Какие мы мародеры. Мы просто взяли на память. Мы просто взяли то, что нам нужнее, чем тебе. Тебе больше ничего не нужно, а нам здесь выживать", — это обыденная отмазка для тех, кто живет в ОРДЛО и выживает там за счет "всех расстрелять, забрать и поделить".

Сначала они переживали, что много людей уезжает, рвутся связи, а потом стали получать от этого удовольствие, ведь те, на кого написаны доносы, кто не смог мимикрировать, те, кто не смог жить среди гноя русского мира, они ведь оставляли там свое имущество. То есть, питательную среду для выживания оставшихся.

"Спасибо товарищу Сталину, что расстреляли хозяев этой квартиры" — знакомо?

Мне все легче определять в социуме носителей триколорадок и русского мира, как и советского человека. И мне больше не нужно, чтобы на них весели какие-то знаки русского мира. Достаточно увидеть ненависть в глазах, услышать "забрать и поделить", "льготы", "дай", "должны", "всех расстрелять".

Они все одинаковы в своей злобе. Она странно проявляется не только в речи этих людей, выплескиваясь в мир маркерами эСССРии, психотравмами и импринтингом, вот этот русский мир, как-то странно застывает маской нечеловеческой гримасы на лице носителя. Посмотрите видео с Антимайдана, из Горловки, Луганска и Донецка образца 2014-2015-го, с "парада" наших пленных в Донецке, видео с митингов "с Россией в сердце" из "республик", из очередей за российскими паспортами, и вы меня поймете.

Научитесь их видеть в толпе, это важно для безопасности. Научитесь им верить, ведь если они говорят "расстрелять", они это сделают. Поверьте им! Сами не смогут, позовут русских "братьев". Многие преступления местные жители в ОРДЛО научились списывать на ихтамнетов, чтобы оправдать себя.

А еще все преступления и доносы они научились оправдывать "сама виновата", и "политическая целесообразность". Убили хозяина магазина и разворовали все: сам виноват, они был "укропом". И вот эта борьба с "укропией" не мешает им требовать особый статус в составе Украины и орать — "Зеленский услышь Донбасс".

Почему назвала статью "тих скрип скреп"? Просто русский мир, он всегда прикрывается моралью. Миром. Любовью к человечеству и даже верой. Убить во имя русского православия — не вопрос. Убить укропов во имя торжества русского мира — святое дело!

Все вот это "святое" они называют "скрепы" — то есть высокая мораль. И в 2014-м на Донбассе Украина и США, Германия и Польша, страны Балтии и Европа, показывались, как Содом и Гомора, мир без морали, падший мир, а Россия — как высокоморальная страна. Русские люди, как высокоморальные носители высокоморальных скреп.

Именно поэтому на Донбассе русский, это всегда освободитель и герой. Он -носитель скреп. Он не может быть преступником. И даже, если он убивает, насилует и грабит — это оправдано, он борется с врагом.

С этой идеологией внутри легко жить. С ней и живет критическое большинство жителей ОРДЛО: Россия-освободитель, Украина во всем виновата, США распылили над "республиками" саранчу.

С этой идеологией они будут жить долго. Война — это люди. Людей можно объединить идеей, идеологией, культом личности. Советских людей. И для советских людей, чем больше крови и насилия в идеологии, идее, в личности, тем защищеннее, сплоченнее и увереннее они себя чувствуют.

Новости из зоны:

На прошлой неделе "сотрудники полиции" "мвд лнр" возбудили уголовное дело по факту пропажи 4 тонн мяса в супермаркете "Народный", который считается "госудасртвенным". Такова она, политика этого "государства": все для народа. Только народ у народа у каждого свой.

В магазине Стаханова посетитель на вопрос об оплате открыл стрельбу из пистолета. Ранен кассир и двое посетителей. Стрелявший оказался членом незаконного вооруженного военного формирования, говоря толерантно-политическим офиснопрезидентским языком — повстанцем Донбасса (опочленец по-старорежимному). Это 8-й случай за этот месяц в ОРДО и 16-й в ОРЛО. Луганчане вышли в лидеры по количеству пьяных опочленцов в магазинах и ЧП, связанных с ними. Так держать!

За лето в водоемах ОРДЛО утонуло 43 человека, 90% погибших, как мужчины, так и женщины, были в нетрезвом состоянии, 10% дети, оставшиеся без надзора родителей, которые распивали спиртные напитки.

В ОРДЛО растет количество смертельных случаев из-за употребления странных напитков, содержащих спирт: педикулезных, растирочных, папилломных, глистогонных аптечных настоек и авто-лакокрасочной продукции.

В Ровеньках начато следствие по факту издевательств и хищений продуктов у пациентов дома престарелых, а также, по фактам гибели этих пациентов. Как оказалось, главврач дома престарелых еще и решала, который занимался тем, что оформлял на стариков пенсии в Украине и получал их сам. Пенсии старики не видели, как и своих документов, все документы у них изымались после помещения в дом престарелых. Кормили стариков помоями, а гуманитарку, поставляемую "Красным крестом" и РФ, забирали по домам.

С мая по июль 2019-го года в ОРДО задержано 7 людей, обвиненных в педофилии, 5 из них расстреляны по "закону" "республик". В ОРЛО по обвинению в педофилии задержано 12 человек. Расстрелян 1.

И как всегда скрины. О скрепах.

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