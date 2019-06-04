Нам, переселенцам, сейчас морально очень тяжело. Мы видим смерть своих городов. Читатели видят нашу боль, видят, как разрушается Донбасс, но это всего лишь сводки. Мы же видим смерть своих городов. Это, немножко больше.

Мы видим обнуление морали вчерашних соседей, родственников, коллег по работе, земляков. Мы знаем, что никогда не вернемся туда, где земля пропитана кровью и снарядами, а мозг людей ненавистью и пропагандой.

Что-то изменить, вернее, остановить эти превращения социума, общества, в неуправляемую аморальную охлосную субстанцию, которая живет исключительно низменными инстинктами, получает удовольствие от тирании и насилия, может было возможно в первый год войны. Сейчас, когда эта аморальная система поведения стала нормой, что-то изменить или требовать от общества уже поздно. На системе ценностей насилия и совка выросло поколение жителей Донбасса, а те, кто постарше, просто открыли шлюзы и сняли маски. Им больше не нужно соответствовать чуждому им облико морале.

Милитаризация, "умереть во имя путина и России", скрепы из православия и ЦК КПСС, "боже царя храни во имя отца и сына и путина", шизофрения, граничащая с безумием, вечное 9-е мая, каждодневное "на Берлин", жажда разграбить Киев, жажда всех расстрелять, всех убить…

Жители ОРДЛО так привыкли к рекламе насилия по отношении к нам, украинцам, и всему миру, что не видят или нормально относятся к насилию по отношению к себе. Им стерли рамки морали, и они не видят ничего страшного в насилии, как таковом. Тирания и диктатура, как форма правления, вполне устраивает тех, кто не видит своей жизни вне зоны, более того, для них вполне приемлемо, если так как они живут, будет жить весь мир.

Они не видят ни ухудшения своей жизни, ни снижения уровня и качества жизни, ни исчезновения культуры, ни быдлоизации общества. Люмпен — это больше не исключение, это норма.

Какие театры, спектакли, музеи, книги? О чем это вы?

Впрочем, если культура про "великую отечественную войну" и "Донбасс не поставить на колени", про русское величие и всепобедизм, русское православие с какими-то предсказаниями, "правда" про масонов и евреев, захвативших мир, особенно, если показ бесплатный, и нужно поставить галочку о посещении мероприятия для отчетности на работе — тогда да, они посещают так называемые культурные мероприятия.

Сейчас в ОРДЛО к культурным мероприятиям относятся всепобедизные митинги или церковные крестные ходы. Для них реально, это праздник — "взятие магазина МЕТРО", "праздник первой бомбардировки", "праздник дня скорби за погибшими".

Все то, над чем нужно рыдать – для жителей ОРДЛО повод для карнавала. Праздник! Любой митинг "против укропов", "с Россией в сердце", "на Киев", "на Берлин" — это шествия, карнавал, шарики в небо, флаги, военная форма на детях и взрослых, музыка, песни, улыбки. И даже "день расстрела царской семьи". Праздник!

Знаете, за что они ненавидят нас, украинцев, за многое… Конечно, но вот из основного — "вы запретили праздновать наши святые праздники (!)- 9 мая, Рождество, кутю"…

Гибель миллионов во второй мировой — праздник!

Разбитые аэропорты, из которых когда-то жители Донбасса могли полететь в мир, для жителей ОРДЛО не монумент их глупости и российского предательства, не окончание их сытой и мирной жизни, и не место, где погибли люди, это всего лишь повод для праздника, место, где можно провести карнавал.

Там умирали люди, — говорим мы им, наши, ваши, русские, украинцы, люди.

Они смеются, — ну и что, у нас на каждом метре умирали люди, здесь везде смерть, какая разница, не мешайте нам жить.

Этот треш и фетиш, это уже страшно.

Разбитые заводы, умирающие города, разграбленные, униженные, обагренные кровью наши города, на костях которых пляшут и танцуют триколорадные шуты и скоморохи. Для которых это норма жизни, не вызывающая ни страха, ни опасения. Грабеж — норма. Обстрел своего города — норма. Убийство своих сограждан — норма. Мародерство — норма. Ложь, мимикрия, подмена понятий — норма.

Для них война, это уже норма. И вряд ли эти люди — я не говорю все, я говорю о триколорадном большинстве, которое живет с ненавистью к Украине и с Россией в сердце, мы ведь должны помнить, что в ОРДЛО живут и проукраинские патриоты — изменятся после того, как будет объявлен мир любой ценой, признана автономия "республик" Донбасса и произойдет реинтеграция-слияние пророссийского мира Донбасса с пророссийским миром Украины.

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Первое, что будет уничтожено по всей Украине — памятники воинам АТО, мемориалы, потом исторические памятники, театры, музеи… Хотя, нет, все же начнут с магазинов…

А потом будет праздник. Праздник реванша, освобождения. Да, без кавычек. Ведь то, что сидит в людях наконец-то освободится, и больше не нужно будет соблюдать нормы морали, культуры и человека.

Охлос, скоро грянет Охлос!

Новости из зоны. Цитата без изменений:

"В ЛУГАНСКЕ НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ РАЗБИТОГО АЭРОПОРТА ПРОШЛИ ГОНКИ ПО ДРЭГ-РЕЙСИНГУ

Открытие сезона Drag Racing-2019 состоялось сегодня на взлетной полосе разрушенного в 2014 году международного аэропорта "Луганск". Об этом сообщила президент Республиканской автомобильной федерации (РАФ) Юлия Живолуп.

"Сегодня у нас прошло открытие сезона дрэг-рейсинга. Это автомобильный спорт по заезду на 402 метра по прямой, — сказала она. — Сегодня у нас 27 участников из ЛНР, ДНР, также есть участники из России. Один экипаж у нас ехал из города Сальска – это Ростовская область, но, к сожалению, прямо на подъезде к нашей трассе мотор сказал: "до свидания".

Президент федерации рассказала, что из-за начавшегося ближе к вечеру дождя финальные заезды удалось завершить только по двум классам гонок: "Street Light" и "Fast Street". Медали еще по двум классам были разыграны на основании результатов квалификационных заездов.

Первое место в классе Street Light для автомобилей с объемом двигателей до 2,0 л занял Михаил Шабанов из Каменск-Шахтинска Ростовской области. В классе Fast Street для машин с объемом двигателя до 2,5 л самым быстрым оказался Ярослав Гребенюк из Тореза ДНР.

В классе Fast Street Turbo (от 2,5 до 3,5 л) по результатам квалификационных заездов победа была присуждена Андрею Бугаеву из Луганска, а в классе Sport, где нет ограничений по объему двигателя, лучшим признан Ариф Гусейнов из Свердловска.

Живолуп рассказала, что взлетная полоса аэродрома идеально подходит для проведения гонок с точки зрения безопасности, так как она достаточно широкая и прочная. Тем не менее, если брать стандарты гонок Drag Racing, то само асфальтное покрытие взлетной полосы "немного скользкое".

В этом году традиционно организаторами гонок выступили Республиканская автомобильная федерация и мотоклуб "Ночные волки. Донбасс".

"Уже, слава Богу, это у нас развитый вид спорта на территории ЛНР и ДНР. Посмотрите сколько участников у нас из Российской Федерации, это тоже победа, что люди к нам едут, не боятся. Ведь это серьезные спортсмены, которые делают свой выбор, как и мы сделали", — отметил президент мотоклуба, депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов.

Он поблагодарил Народную милицию ЛНР за расчистку подъездов к взлетной полосе.

"Все отлично, классная организация. Это мои первые соревнования, но мы долго к этому готовились. Нужно быть уверенным, в любом случае, без этого никуда", — отметил победитель гонок из Каменск-Шахтинска Шабанов.

Он добавил, что в будущем обязательно продолжит принимать участие в гонках, проводимых в Республиках Донбасса. "Трасса целая, и это самое главное. Доволен количеством участников, конкуренция здоровая, все едут достаточно плотно", — поделился впечатлениями спортсмен Андрей Голоперов из Донецка. Водитель добавил, что ранее уже занимал призовые места на соревнованиях в ЛНР. Он также назвал очень удачным решение организаторов перенести заезды на взлетную полосу аэропорта. Напомним, в августе 2018 года второй этап Кубка ЛНР по дрэг-рейсингу состоялся на объездной трассе М-04 на въезде в Луганск. Авторская съемка военного корреспондента информационного агентства News Front Александра Киевского".

Новости оставила цитатой, чтобы читатели почувствовали атмосферу, переселенцы заплакали от воспоминаний и увидели в памяти те кадры того аэропорта, который там был до войны. Мы единственные, кто оплачет свои города…

А "Миротворец" просто внесет новые данные из этой статьи в свой памятный ресурс.

Мы помним — они танцуют! Ну, что ж!

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