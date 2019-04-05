Сегодня расскажу вам еще об одной удивительной черте ОРДЛынии. Вернее, это не черта "страны", "республики", а, скорее, гримаса. Причем, гримаса скопированная, как и все в РФ и ОРДЛО, с СССР. Так сказать, калька с советского человека и советской системы, перенесенная в современный мир оккупированных территорий.

В СССР к человеку относились наплевательски, а развитие и цивилизация здесь был показательны. На показ СССР выносился, как розовая мечта, где все счастливы. В реальности… Трудодни, бесплатная рабочая сила, лагеря, миллионы загубленных жизней, карательная психиатрия и не менее карательная медицина. Знаете, люблю наблюдать за современными совковыми людьми, которых мы называем "ватниками". Такой орет о величии СССР, но для родов своим детям выбирает комфортабельный современный роддом, себе современную стоматологию. А почему не "как в СССР, в коридорах рожали и ничего"?

Интересно было бы провести эксперимент. Сделать в городах мини-мир "как в СССР". Магазины с дефицитом, разведенные водой молоко и сметана, черные кости, именуемые "мясо-третий сорт", лечение зубов без анестезии, роддома с их прелестями, хамство, милиция с советскими методами работы. Выбрали бы обслуживание или жизнь в этом мини-мире совколюбы или все же нет? Я-то понимаю, что нет, но эксперимент был бы интересным.

ОРДЛО по сути, вот такой мини-мир СССР. Каждую неделю митинги и концерты, посвященные победобесию, процветанию солидарности "народа Донбасса" линии партии "республик" или Кремля с обязательной явкой. То есть выходной в минусах. Субботники! Еще один выходной в минус, то есть бесплатная трудовая сила. Трудовые лагеря и трудовые десанты. Здесь объяснять не нужно, население по закону привлекается для рытья окопов, уборки мусора и стройки дач начальству. Бесплатно!

В магазинах ОРДЛО дефицит муки. Объявления "мука 1 кг в руки". По телевизору "намолотили-посадили-посеяли-добыли". Бытового бесплатного угля шахтерам нет.

Питьевой воды нет. Подается водовозами – машинами, не приспособленными для перевоза и хранения питьевой воды, условно техническая вода. То есть шахтная. По телевизору рассказывают о ее пользе и возможности "республик" экспортировать ее в страны ЕС. В городах ОРДЛО регулярно вспыхивают очаги острых кишечных заболеваний. Качество воды "для ЕС".

В ОРДЛО эпидемии кори, туберкулеза, чесотки, сифилиса, гонореи, гепатита, СПИДа, но все это не контролируется, замалчивается, а информация о заболеваниях подается только, как негативная ситуация "в Украине и гейЕвропе".

В ОРДЛО везде "процветание", в РФ тоже. Полеты в космос, осваивание новых планет, абсолютно здоровые и сытые граждане живут в свое удовольствие, все всем бесплатно. РФ и ОРДЛО — великие и могущественные страны с додинозавровой историей развития, со всех сторон окруженные маленькой загнивающей и никогда не существовавшей Украиной, поработившей весь мир. Жизнь возможна только в ОРДЛО или на РФ, за их пределами жизни нет, везде царит загнивание, хаос и разложение. Весь мир враги РФ ОРДЛО, но РФ и ОРДЛО защищают весь мир от "фошиздов и омерикосов".

В ОРДЛО объявили, что будут поставлять молоко в Крым, в СМИ – картинка с коровами, как подтверждение молокоспособности. В реальности в ОРДЛО разводят порошковое "молоко" из РФ и Беларуси. Молочных ферм и комплексов в ОРДЛО нет.

Напомнило СССР? То-то же. За это на Донбассе умирают, чтобы вот так жить. Это мечта!

А еще в ОРДЛО культ преклонения перед всем российским. Здесь он культивировался все время, даже во время независимости Украины. "Русские, кремлевские лекарства от всего", "хорошая российская техника, вы знаете же, какая у них оборонка"…

Поэтому россиян-ихтамнетов в ОРДЛО стараются не наказывать. Ой, подумаешь, пьяный за рулем, отдыхает же защитник! Ой, подумаешь ДТП, еще нарожаете. Педофилия, похищения людей и детей в сексуальное рабство, мародерство и отжим имущества (грабежи) — "ну, не правосеки же грабят, а свои, подумаешь, можно было и отдать".

Культ РФ в ОРДЛО введен в религиозный экстаз. Чтобы не сделала в отношении ОРДЛО Россия, все воспринимается на-ура. Если в ОРДЛО заболевает гражданин РФ, который там находится " в гостях у родственников"- лечение бесплатно на высшем уровне.

Если заболевает житель ОРДЛО… Умер Максим, ну, и ладно! То есть лечение наплевательское, за все плати, уколы поставит санитарка, вытерев руки после мойки пола о полы застиранного халата.

А еще в ОРДЛО нельзя жаловаться на жизнь и власть. А зачем, вернее, на что жаловаться, все же процветает.

Поэтому "народ Донбасса" тихо обсуждает в соцсетях невыплату зарплаты, плохие дороги, а вернее, их отсутствие, дефицит муки, отсутствие работы, дороговизну продуктов, веерные отключение света и отсутствие воды. К "власти" обращаться нельзя. Могут за такое назвать "агентом СБУ" или "укро-шпионом". Понятное дело, только "свидомит-укроп" может видеть разруху и деградацию Донбасса, "наварос" радуется новой жизни и верит в процветание "маленькой угольной швейцарии".

Лидер Лугандонцев Пасечник регулярно обращается к жителям "оккупированных Украиной территорий Украины", выслушивает их жалобы и проблемы, обещает защитить и спасти от зарплаты и работы, пенсий и что там еще есть у "хунты", а также обещает всей Украине "жизнь, как в республике". Ну, еще в рамках завлекательной рекламы: бесплатные квартиры, бесплатное образование, бесплатное лечение для жителей "оккупированных киевской хунтой регионов", и даже вторую лыныровскую пенсию.

Сами лугандонцы возмущены таким показательным отношением к "укропам". "Гражданам республики так все за деньги, и никто нас не слышит, а укропов спасаем, кого еще, Сирию, Россию, сами в жо** по уши, а спасаем, что за разделение, получается, что к укропам в республике отношение лучше, чем к самим жителям республики",- возмущенно шипят соцсети.

Отношение к жителям Донбасса высказал еще до войны светлый непогрешимый Гудок Всея Лугандонии, то есть Ринат Олигархович — "быдло, которому ничего не нужно кроме водки". И для местной коллаборантно-оккупационной и для российской оккупационной власти в ОРДЛО жители Донбасса, предавшие свой край и свою страну, просто плебс, быдло, предатели, недолюди, третий сорт не брак.

Россия открыто смеется над этими пабагатиками-путинвведистами, не только не признав их "рыгспублки", но и выдавая их "военным" синие сувенирные "паспорта" недограждан РФ, которые не дают никаких прав жителям ОРДЛО на территории РФ.

А зачем как-то по другому относиться к "народу Донбасса", который сам себя не уважает, пресмыкается, выполняет все команды, такая себе дрессированная собачка путина.

В общем, как и в СССР, "граждане маленькой угольной швейцарии" никому не нужны, ни кремлевским кураторам, ни местной власти. Все знают, что они послушны и исполнительны, терпеливы, их легко напугать, обмануть, они агрессивны, и их агрессию легко направлять в нужное русло, завистливы, алчны, жаждут крови, забрать и поделить, и будут услужливо прислужить России вне их социального положения.

Поэтому ОРДЛО услужливо выслушивает проблемы "оккупированных Украиной территорий Украины". Здесь можно ловить на живца. Здесь еще есть те, кто верит в пропаганду и хочет "как в СССР". Ну, брошенных домов в ОРДЛО полно, переселенцы продолжают выезжать в "оккупированные Украиной регионы Украины", поэтому, если произойдет ассимиляция ватников в природе, мне моего дома в Свердловске, не жалко.

В скринах весь смак "заботы" ОРДЛО о "киевской хунте", и как пример "процветания", зарплаты чиновников ОРДЛО.

Согласно обнародованной "DDoSecrets" информации, в 2018 году заработная плата главных "медийных" персон ЛНР ежемесячно обходилась российским налогоплательщикам (ведь все ОРДЛО финансируется за счет бюджета РФ) в:

— 960 тыс. рублей – глава Республики Леонид Пасечник;

— 770 тыс. рублей – председатель Совета Министров Сергей Козлов;

— 650 тыс. рублей – министр внутренних дел Игорь Корнет;

— 450 тыс. рублей – министр иностранных дел Владислав Дейнего;

— 320 тыс. рублей – председатель Народного Совета Денис Мирошниченко.

Так что, да, жить в ОРДЛО можно, и даже хорошо, жаль, что не всем.

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