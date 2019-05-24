Пока новые, не искушенные политикой лица из Администрации Президента пытаются решить войну с Россией не ординарными методами внутриукраинских референдумов и сглаживания конфликта методом "мир где-то посредине", переживая за судьбы жителей Донбасса, последние толпятся в очередях возле консультационных пунктов миграционных служб в надежде получить паспорт РФ.

В соцсетах ОРДЛО на выступление президента Зеленского и предложения мира отреагировали бурно и матерно. Мол, прежде, чем решать судьбу Донбасса, спросили бы у самого Донбасса, а нужна ли ему Украина, ее гражданство и вот это все, что к нему прилагается.

Донбасс, открыто заявляют люди, стоящие в очередях за российским паспортом, давно сделал выбор- Россия, а вы, укры, снова пытаетесь за нас решить.

И тут же пишут на сайт Президента Украины требования: пенсии украинские выплачивать, амнистию участникам "народных ополчений" ОРДЛО- защитникам Донбасса, все восстановить, русский государственным, автономная федерация Донбасс в составе Украины.

В общем, у Донбасса очередное раздвоение личности. А судя по тому, что там многие имеют на руках паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина РФ и "паспорт" гражданина "республик", то это уже растроение личности.

Что же хотят жители Донбасса? Зачем им три документа и вообще, что для них гражданство, хоть Украины, хоть России, хоть "лнр-днр", хоть Марса?

Для чего РФ, которой на Донбассе, как мы, знаем "нет", раздает паспорта РФ жителям другой, как бы дружественной и братской для них, страны?

Чтобы ответить на эти малые вопросы — а на самом деле вопрос гражданства и получения жителями ОРДЛО паспортов РФ и "республик" настолько многогранен, что этих вопросов возникает все больше и больше — нужно не одна статья, а целый сборник комментариев и разъяснений законодательных актов.

Попробую и позадавать вопросы, и оголить проблему, и даже найти ответы.

Новини Самая скрываемая тема в ОРДЛО

Гражданство-дело тонкое!

Первые комплекты документов жителей так называемых "республик" для получения паспортов РФ отправлены в Ростовскую область, где открыты центры паспортизации населения оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой области. За это время, порядка трех недель выдачи, в Ростов сдано порядка 500 документов соискателей.

Для меня лично, как переселенки и жительницы Донбасса, которая поставила своей целью изучить все трещинки и грани войны, этот этап жизни Донбасса особо важен. И я разъясню, почему.

Как видят мои постоянные читатели, я сделала паузу, не стала писать выводы и размышления о паспортизации сразу. Хотелось понаблюдать. Понять. Почувствовать.

Я собрала сотни скринов, видео, рассказов земляков о том, как и зачем, с какими настроениями, мыслями и желания мои экс-земляки получают российское гражданство, вернее, российские документы. Лично я получила все ответы на свои вопросы.

Поэтому, думаю, пришло время рассказать о том, что же все- таки происходит в ОРДЛО, ведь процесс паспортизации населения ОРДЛО Россией все время откладывался, менялись сроки, условия, суммы и варианты выдачи документов.

Вопросов и обсуждений данная тема породила, конечно, много. Хотя, если вдуматься, что здесь сложного.

Ну, документ. Ну, выдали. А если разложить ситуацию по полочкам морали, гражданственности, Конституции, социума, общества, чести, совести и закона, то получается огромная лестница, уводящая нас в сложный мир войны и человека.

Если честно, я ждала этого шага от РФ. Лично для меня он был важен. Просто все эти годы в СМИ было очень много манипуляций со стороны исполнения, подписания и выполнения Минских соглашений, войны, патриотизма жителей Донбасса, присутствия-отсутствия на территории Донбасса России и вообще ее участия в этой войне.

То и дело украинская четвертая власть и новый, не искушенный политикой поликтикум, выдавали на-гора "гражданскую войну", манипулировали гражданским населением ОРДЛО от "там все предатели" до "там все патриоты Украины, оказавшиеся в заложниках" и темой "мертвых и бездейственных" Минских соглашений. Ну, и "мы все украинцы", "России там нет", "мы за мир".

Российский же альянс журналистов-политиков трубил в унисон – "нас там нет, Россия ни при чем, гражданский внутренний конфликт". И вот внутри "внутреннего гражданского конфликта Украины" Российская Федерация выдает свои паспорта абсолютно открыто.

На замечания и вопросы РФ делает невинные глаза и говорит- "а что, венграм выдавать украинцам паспорта можно, а нам нет, что мы нарушили".

Ну, об облико морале РФ я даже говорить не буду, так как просто не о чем. Вмешательство во внутренние дела Украины – это смысл жизни РФ, как, впрочем, и вмешательство во все, где ее не ждут и не просят.

Поэтому исключительно об Украине и украинцах, ведь мы не перестаем считать жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма украинцами. Не так ли? А они себя? Вот то-то же.

Что это даст нам и им? Украине и РФ? Чего ожидать дальше от ползучей оккупации? Зачем и почему идет эта самая паспортиризация на фоне упрямого продвижения в лоно Украины "автономной федеративной республики Донбасс"? Эти вопросы зависли в воздухе, и то и дело выпадают на страницы СМИ политическими прогнозами, угрозами всеукраинского референдума и другими не менее радужными и не менее не конституционными вариациями.

Я не политик, я ВПЛ (внутренне перемещенное лицо), которое общается с оставшимся там и просто оценивает события в ОРДЛО на основании полученных знаний, информации и опыта.

Поэтому попытаюсь рассказать о получении-выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО вот, на основании полученных мною знаний.

"Ихтамздесь"

Первое, наверное, что стоит подчеркнуть, выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО- это важнейший шаг со стороны самой РФ в признании себя участником (стороной) военного конфликта. То есть "их там нет" переходит в стадию "да, мы есть и нам наплевать на мнение международной общественности".

Постоянное напоминание о "венгерском" вопросе просто открывает карты сотрудничества и пророссийского лобби в соседних странах, не более.

РФ фактически признала себя стороной конфликта на законодательном уровне, подписав Минские соглашения, взяв на себя ответственность за регулирования "конфликта на Донбассе", который она же упорно называет "внутренний украинский конфликт с повстанцами", утверждая, что не имеет отношения к происходящему.

Не имеет отношения, а чего лезть с паспортизацией?

Подписание Минских соглашений загнало российскую сторону в ловушку, и вот новый пассаж, вернее, открытый демарш — мы там есть, и мы управляем ситуацией!

Паспортизация населения ОРДЛО со стороны РФ, это бравадный выпад – ну, и что вы нам сделаете? — со стороны РФ и такой же бравадный выпад со стороны пророссийского большинства жителей Донбасса- а что вы нам сделаете?

Что ж, это новый повод подумать для тех, кто верит в любые мирные договоры с РФ, соглашения и прочие цивилизованные отношения. Ну, и новый повод для наложения санкций на РФ, как злостного нарушителя всех форматов — и Минского, и Нормандского, и Будапештского.

Не думаю, что Путин пошел на этот шаг без прощупывания почвы и не взвесив все "за" и "против". Более того, выдача паспортов в ОРДЛО почему-то была привязана Россией именно к выборам в Украине. И дата начала выдачи и само подписание Указа, все время переносились, корректируясь по избирательным процессам. Значит, имело смысл.

И если сначала в ОРДЛО говорили о том, что "если в Украине победит партия войны Порошенко, то Путин, чтобы спасти ополченцев, выдаст им паспорта", а если "победит партия мира Зеленского, то Путин с ним договорится про автономию".

Как видите, все поменялось.

Что подтвердило мои предположения на начало паспортизации — паспорта РФ жителям ОРДЛО будут выданы при любых результатах выборов в Украине.

Смена политиков вряд ли изменит курс РФ с оккупации и дестабилизации Украины на мирный и дружественный. Цель РФ — вся Украина. Жаль, что многие этого не понимают. Единственное, что теперь созданное и управляемое гетто, напитанное пропагандой и ненавистью, созревшее, выработавшее свой внутренний мир, стратегию и ментальность, сильнейшее оружие в руках РФ, метастаз, способный уничтожить Украину. Естественно, позиция РФ теперь, это — курс ОРДЛО в Украину. Только так.

Ведь, несмотря на политические конфликты, украинское общество в том его состоянии, в котором оно находится сейчас, не позволит сменить проевропейский и проукраинский курс своим политикам, а значит, не смирится ни с "крымих", ни с "автономия наш". А вот Донбасс, как федерация, автономия в составе Украины, победа пророссийских политиков и сил, возврат в эфир Украины российских каналов, за полгода-год сможет не только сменить курс Украины с НАТО и ЕС, а вообще уничтожить государство.

Мир на условиях РФ это крах для любой политической силы в Украине и политики это понимают. Чтобы уговорить общество на "мир посредине", нужно время и более углубленная работа СМИ по укоренению этого месседжа в социуме. Мир на условиях Украины неприемлем для Кремля. Поэтому война будет продолжаться.

И если в демарше по выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО кто-то видит попытку Путина тактично вывести "ополченцев" в РФ, спасая от украинского правосудия, и окончание войны, он ошибается. И я расскажу почему.

Но сначала немножко раскрою глаза жителям ОРДЛО, ведь меня там читают многие.

Выдача паспортов — это не подарок судьбы, а просто игра шулера. Жителям ОРДЛО придется долго гадать, в каком наперстке шарик.

Все это громкое Пу, не более. То есть, процедура политическая и декларативная, а не жест доброй воли и галантности.

Огромная бюрократия, очереди, затраты, потери документов, три месяца ожидания и варианты для отказа, прописка в регионах Чечня, Осетия, Абхазия, действие исключительно в районах прописки или Ростовской области, минимальная пенсия для жителей ОРДЛО с условием постоянного проживания в районах прописки и другие сюрпризы, это не помощь, это махание красной тряпкой и страшное "бу" из-под кровати. Не более.

"Процедурные вопросы"

То, что РФ долго готовила закон об упрощенной процедуре выдачи гражданства жителям ОРДЛО, не говорит о том, что она спешит это сделать качественно, бесплатно и быстро. Чем больше узнаешь информации и разбираешь процедуру, тем больше становится очевидным, что это игра, которая больше похожа на пристрелку по двигающейся мишени, чем на устойчивую законодательную процедуру.

Так, за две недели выдачи документов уже несколько раз менялись и списки, и цены, и категории, а люди негласно разбиты на первоочередников и "запасных" вне даты подачи документов или их оплаты. Квитанции об оплате уже называют бессрочными, и движение очереди никто не знает. Документы принимают, и все. Нет ни онлайн движения, контроля, сама процедура на бумагах, без выдачи каких-либо указаний, что принято и срок выдачи тогда-то. Все на словах.

Так последние трактовки "перечня" в ОРЛО звучат так, цитата: "Гражданам Луганской Народной Республики для получения гражданства Российской Федерации необходимо подать в подразделения миграционной службы МВД ЛНР следующие документы:

— заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполняется в подразделении миграционной службы);

— заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (заполняется в подразделении миграционной службы);

— заявление о выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации — при желании (заполняется в подразделении миграционной службы).

Предоставить оригиналы и копии следующих документов (после сверки оригиналы возвращаются заявителю):

— паспорта гражданина ЛНР (всех заполненных страниц);

— свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском или украинском языке (к документам, выполненным на украинском языке, прилагается перевод на русский язык, без нотариального заверения); — паспорта гражданина Украины (всех заполненных страниц)

-военный билет для военнообязанных

-справка о несудимости

-справка из лаборатории на ВИЧ-пробы.

Указанные выше копии заверяются должностным лицом миграционной службы.

Жители Республики предоставляют нотариально заверенный перевод следующих документов:

— паспорта гражданина иностранного государства (в случае наличия иного гражданства, отличного от гражданства Украины);

— свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на иностранных языках (кроме украинского языка);

— свидетельства о рождении детей (в случае включения их в заявление о приёме их в гражданство России), выполненное на украинском или ином иностранном языке.

Помимо этого подаются:

— квитанции об оплате государственных пошлин (оплачиваются в отделениях Государственного банка ЛНР только после выдачи сотрудником подразделения миграционной службы соответствующего уведомления гражданину);

— справка с места работы/службы или копию пенсионного удостоверения (при наличии);

— восемь фотографий размером 35×45 на матовой бумаге (фон белый, без рамок, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70-80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Размер изображения головы на фотографии должен составлять в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не допускаются).

Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте до 14 лет, то дополнительно предоставляются:

— копия свидетельства о рождении ребенка (если свидетельство о рождении ребенка оформлено не на русском языке, предоставляется его нотариально заверенный перевод);

— в случае подачи документов одним из родителей, предоставляется нотариально заверенное согласие второго родителя о получении ребенком гражданства Российской Федерации, и копия паспорта гражданской принадлежности второго родителя.

Если документы подаются двумя родителями одновременно, то указанное выше согласие оформляется в миграционной службе и заверяется должностным лицом миграционной службы.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации установлены следующие размеры государственной пошлины:

— за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 рос. руб.;

— за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рос. руб.;

— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2000 рос. руб., (загранпаспорт)

— для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рос. руб.".

Нотариальные переводы документов в ОРДЛО сразу утраивают суммы затрат. Так, по сообщениям местных жителей ОРЛО, уже подавших документы на получение российского паспорта, на одного человека это удовольствие обходится с нотариальными переводами и заверенными документами до 15 000 рублей.

Сюда добавим затраты на получение "республиканского" "паспорта", взятки за решение вопросов очередности, траты на поездки в Ростов и Новочеркасск, в пункты сдачи документов. Получится дороговато. Потянуть процедуру смогут только получатели хороших зарплат или пенсий (в ОРДЛО есть те, кто получает пенсии более 30 000 рублей), в том числе украинской.

Кстати, "нотариат" здесь нужно брать в кавычки, так как это нотариусы "республик" и печати "республик". То есть, незаконные с международной позиции непризнания "республик".

Но все документы, выданные в ОРДЛО, российскими ведомствами признаются, что противоречит утверждениям РФ, что она не участник конфликта и не признает "республики".

Говорить на международной арене "внутренний украинский конфликт", "гражданская война", "Россия-не участник конфликта" и признавать все документы незаконных формирований, это цинизм. Даже по отношению к формированиям. Так как "республики" РФ так и не признала официально.

То есть де-факто и де-юре работа с "республиками" ведется РФ и Кремлем подпольно. Вне правового поля самой РФ. И когда Кремлю понадобится, он смахнет "республики" со своих плеч, мягким "Донбасс-это Украина", заявив о непризнании документов "республик" как таковых.

"Кнут и пряник"

В данном случае для меня лично важнее тот факт, что обязательным условием для подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке является наличие "паспорта гражданина днр или лнр". Так что тем, кто еще не получил "паспорт" "республик", придется его получить. А это затраты. Это очередь. Это взятки за быстроту. Цены за решение вопросов в "миграционных" "паспортных" отделах ОРДЛО взлетели до 10 000 рублей.

Это означает, что тем жителям Донбасса, которые еще не имеют на руках "документов" фейковых "республик", придется предварительно заплатить еще и за их оформление и срочно их получить.

Пенсионеры с маленькой пенсией- а в "республике" минималка 2700 рублей- и работники с маленькой зарплатой, уже не смогут себе позволить роскошь получения "документов".

Что опять же указывает на скорее манипулятивный характер со стороны РФ, по всем этим телодвижениям по выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО.

Это больше похоже на кнут, загоняющий скот в загоны. То есть в этом вопросе важнее, чтобы все жители ОРДЛО получили "паспорта" именно "республик".

Зачем? Чтобы потом не было кого наказывать, так как все одинаковы?

Вдумайтесь, если рассматривать эту позицию, то РФ прячет донбасских террористов и коллаборантов не у себя в стране, как это подают многие СМИ, а делая всех жителей ОРДЛО одинаковыми по преступлениям. Война начиналась "на Донбассе все сепары" от СМИ и заканчивается "на Донбассе все граждане республик", а значит, амнистия, некого наказывать, нужно признавать автономию. И "граждане" "республик" с "паспортами" могут провести любой "референдум".

И тактично будет предложено амнистировать всех по той причине, что все. То есть, как ни крути, а реализуется "мирный план" по признанию Украиной "автономной народной республики Донбасс" с особым статусом, как в Конституции Украины прописана Автономная республика Крым.

Подчеркну: в вопросе выдачи паспортов РФ жителям оккупированных районов важно получение жителями оккупированных районов "паспортов" "республик".

Эта стимуляция идет уже 3-й год, но она, до этого времени, была не эффективна. Жители ОРДЛО неохотно получали документы "республик". Поэтому задолго до обещания выдачи гражданства РФ, были введены всеобщие "правила" — работать в органах власти и управления, госучреждениях и структурных подразделениях "республик" могут только обладатели "паспорта" республики", получить свидетельство об образовании могут только владельцы "паспорта" "республики".

Эти факты оказались скрытыми от широкого обсуждения и реагирования со стороны Украины. Поэтому стимуляция населения ОРДЛО иллюзорным гражданством – больше для получения "паспортов" ОРДЛО, чем для получения паспортов РФ. Чтобы бежали за "паспортами" "республик" в надежде, что там, на горизонте, российское гражданство и российское па-багатому.

Ведь дети с 14-ти лет, живущие в ОРДЛО, также имеют право на "паспорт" и для получения паспорта РФ и гражданства РФ родителями, дети должны иметь "паспорт" "республик", как и родители.

Людей загоняют не в гражданство РФ, а в "гражданство" "республик". Вот основной фактор.

Ну, и чтобы доказать манипулятивность резонансного шага РФ, давайте подсчитаем:

В году приблизительно 250 рабочих дней, если документы соискателей в ОРДЛО будут принимать каждый день, без выходных и праздничных дней, то в год примут документы у 50 000 человек, так как в одной "республике" принимают только по 200 человек в день. Например, по последним заявлениям "социологов" в ОРЛО –"лнр" проживает 1 500 000, это, если не считать детей до 14 лет, которые подрастают, и детей 14-ти лет, которые просто не считались "социологами", как избиратели, получается, что все жители ОРЛО получат российские паспорта в течении 20-25 лет. Учитывая, что в Ростовской области 2 работающих центра по приему документов общие для ОРЛО и ОРДО, а в "республиках" опять же, по мнению их "социологов" проживает 7 000 000 человек, то это…

Понятное дело, что "социологи" слегка преувеличили количество проживающих в ОРДЛО. Ведь были использованы данные переписи населения за 2001 год, и, тем не менее, только слепой не увидит манипуляций в паспортном вопросе.

"Выдача или проверка"

В ОРДЛО эту процедуру рекламировали, как "раз и все", то есть, простую, доступную и быструю. И жители ОРДЛО ждали, надеялись и поверили. На самом деле, идет не только отбор тех, кто получит гражданство, идет фактическое просеивание жителей ОРДЛО и проверка их позиции.

Все данные, биографии, родственники, включая публикации в соцсетях соискателей на гражданство РФ будут проверены ФСБ РФ.

Поэтому уже в ОРДЛО заговорили о том, что гражданство получат не все, и не быстро. Есть родственники в Украине, США, Израиле? А если найдут?

Кстати, еще важный нюанс. По "законам" "республик" все их "граждане" могут иметь второе гражданство. Так что быть "гражданином" "республики" и гражданином Украины, и гражданином РФ-можно.

Именно этот факт возбудил пенсионеров ОРДЛО, которые и так двух мамок сосут, в плане получения пенсии в ОРДЛО и в Украине Многие из них рассчитывают на третьи выплаты — пенсию в РФ. Те, кто по ряду причин не может выехать в Украину за соцвыплатами, надеются на получение выплат в "республике" и РФ.

Однако в соцсетях ОРДЛО уже тихо и панически заговорили о масштабных проверках биографий соискантов, включая наличие родственников за рубежом и в Украине. Такие люди не получат гражданство РФ. Более того, их уже приглашают на собеседование в "мгб"-ФСБ. Для чего, скоро поймем.

Так что отказов будет больше, чем соискантов. Вот тебе и "упрощенка". Что, опять же, указывает на манипулятивный характер акции. А, возможно, и на скрытый поиск "врагов народа" для шантажа и террора или выбор болевых точек и игр на живом ресурсе жителей ОРДЛО. Поле для игрищ живыми фигурами у Кремля огромно.

РФ тщательно просеивает ресурс ОРДЛО. И это очевидно. Как и очевидно, что это политическая игра, а не заявленная помощь людям. Процедура выдачи паспортов РФ это подтверждает.

А вот люди в ОРДЛО России опять поверили. И в "паспортных столах" "республик" не протолкнуться. Те, кто откладывал получение "паспорта" "республики", сегодня готовы платить взятки.

Очереди же в Луганске и Донецке в пункты консультаций и приема документов просто вызывают уныние. И не говорите мне "их заставили, они заложники". Люди пишут номерки на руках, плачут, дерутся, скандалят, платят взятки. Так себя заложники не ведут.

И, что еще очень важно, например, лично для меня. Те, кого называли разочаровавшейся категорией жителей ОРДЛО и переводили в разряд патриотов Украины, сегодня снова в триколорадном строю. Разочаровавшиеся не значит осознавшие. Это ситуативные люди, которые бегут туда, где выгодно. Вчера Россия не дала па-багатому, и они разочаровались. Сегодня Россия пообещала гражданство, и они снова очарованы. И нам нужно это понять. История с паспортами жителям ОРДЛО от РФ – это еще один урок. В том числе и им, оставшимся в оккупации. Урок на гражданственность. На гражданскую ответственность. На осознание гражданских прав и обязанностей.

Это еще одна попытка взглянуть на ситуацию трезво. Нет там принуждения. Основная масса людей имеет право выбора. Без выбора там только дети. Они заложники выбора своих родителей.

Жители Донбасса в большинстве своем до сих пор верят в русские сказки. Митинг "С Россией в сердце" собрал тысячи жителей ОРДЛО, как и праздник "референдума" — "дня рождения республики". В соцсетях люди делятся фото, пишут, как искали попутчиков, как организовывались с соседями для поездки в Луганск и Донецк на митинги. Принуждения нет. Как и с получением паспортов. Мы должны понять это. Это уже другой мир. С другими мечтами, планами и отношением к нам. А самое важное, это мир, где "гражданин" и "страна" ничего не значат для жителя, как и документ, подтверждающий принадлежность к стране. Но об этом я расскажу во второй части материала.

Что ж, каждая новая грань войны – это вынесенный или не вынесенный урок. Шаг назад или шаг вперед. Движемся!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся