Не устаю останавливать тех, кто радуется, что в ОРДЛО растет разочарование русским миром у вчерашних его почитателей. Вы плохо знаете "народ Донбасса". Разочарованные сегодня — это не граждане Украины в будущем. Это сиюминутные флюгеры, которым сегодня не дали того, что они хотят, и это их разочаровало. Завтра он получат свое, или же очередные обещания, что "вот-вот" им дадут обещанное, и их глаза снова нальются кровью.

Разочарование жителей ОРДЛО в их пророссийском большинстве, оно, конечно же, важный фактор. Значит, мы были правы, когда еще в 2014 году говорили о "перспективах" развития "республик" под кураторством оккупантов. Не будет ни в Крыму, ни в ОРДЛО ни перспектив, ни инвестиций. Русская саранча просто опустошит эти земли. Вытеснит с них тот же "народ Донбасса", так как России нужны территории, а не люди, люди для россиян просто ресурс.

Но "народы" Донбасса, свято верили в "русского брата", орали "пабагатому", всех расстрелять, все забрать, "независимость", "не будем кормить Киев", в общем, работали потешным буратинкой в театре Путинобасса-Кремлебаса.

Напомню, в "народ Донбасса" я объединяю тех жителей Луганской Донецкой областей, которые в 2014-м орали "путин введи", "пабагатому", "забрать и поделить", "назад в СССР", "умереть на россии", "Донбасс не стоял на коленях", то есть, работали массовкой для российских кукловодов. Попрошу "народ Донбасса" не путать с проукраинскими гражданами, волей судьбы оказавшимися заложникам территории.

В Кремле, видимо, тоже поняли, что их элехторат это вот этот самый "нарот", поэтому в 2015-м в ОРДЛО массово стал использовать термин "народ Донбасса" в контексте "новоросской истории древних времен", мол, "коренные" они, "всегда здесь жили на исконно русской".

В общем, создали симулякр для исторической ментальной аннексии. Кремль это умеет, и, соглашусь, делает это профессионально, подменяет понятия, переписывает историю, создает "факты".

"Народ Донбасса" стал основой и платформой для русского мира и питательной средой для пропаганды. Эти особи никогда не проверяют информацию, слепо верят "что написано в газете", в "линию партии", "телевизор врать не будет". Они всегда согласны с лидером, и чем агрессивнее или глупее лидер, тем больше он вызывает доверия, так как "из простых людей, а значит наш". Чем больше им обещают крови других людей, разрухи и войны, тем выше у них доверие к "линии партии". Забрать поделить, всех расстрелять — основные постулаты, которые "народ Донбасса" принимает, как истину, на генном уровне. Вопросы из разряда "а что дальше", логические выводы, критическое мышление, это не их, как и ответственность за принятые решения и ожидания.

Поэтому, когда люди говорят "как замечательно, что жители ОРДЛО разочаровались в русском мире", я их останавливаю- стоп. В чем они разочаровались? Что им Путин не дал, что они хотели? А если даст? Они снова пойдут убивать нас? В чем они разочаровались? В третьих лицах – в Украине, в России, в Путине, в Порошенко- а в себе? В себе они не разочаровались? Ведь в марте 2014-го они дали замечательную картинку для "освободителей". А могли бы дать "освободителям" сразу по зубам, пока те не ввели ихтамнетов и не насытили Донбасс оружием. Да оружие, которое здесь в марте-апреле щедро россияне раздавал местным жителям, они могли бы не брать, но "пабагатому" же.

На самом деле в слово "разочаровались" вложено очень много, например, "не захватили Киев за три дня, не дошли до Берлина, не разграбили Харьков, Днепр, Одессу, Киев, не убили евреев, украинцев, американцев, поляков, немцев". А если им дадут такую возможность? Разочаровались в том, что Крым стал "частью РФ", а они нет? А вот это глупость, они с Крым равны в непризнанности, в отношении русской саранчи. Разочаровались, что из промышленного края Донбасс стал пустошью, так посмотрите на РФ, они свой край не смогли до ума довести, нефтегазовая страна занимает первое место в мире по беспризорникам, СПИДу, олигофрении, а русские больницы, это даже не совок, это машины смерти. Есть ли жизнь на России за МКАДом? Разве так должны жить нефтегазовоалмазные "эмираты", как живут русские? Донбасс смотрел на Россию сквозь розовые очки пропаганды, через телевизионные шоу и художественные фильмы, богател от мысли, что вот их сейчас осыплют золотом, обвешают алмазами, газ бесплатно, пенсия в миллион. Почему Россия не выдает бесплатный газ россиянам, а также нефть, доллары и алмазы, на Донбассе этим вопросом не заморачивались.

"Мы разрушим Украину, если выйдем из ее состава и нам заплатят, а русским зачем платить, они же и так в России", — размышляли "народы Донбасса" в 2014-м, а сейчас вот разочаровались в "не заплатили".

Смотрю сейчас на тех, кто в киношном, придуманном, художественном образе "президента" увидел мессию и реального живого человека, и вижу "народ Донбасса", который смотрел русские сериалы и вздыхал "пабагатому". Она из глубинки в Москву, а там принц с долларами,- пабагатому. Ах, на России такая милиция, интеллигентная и без коррупции. Ах, на Росси чиновник женился на девушке из села. Ах, на России кадиллак, бмв, ах, братки такие няшные, всех убили. Ах, по телевизору показал крепкого хозяйственника Путина, он всех мочил в сортире, ах, няшка, он нам даст, он сделает…

Заметьте, в мечтах "народа Донбасса" им делали, на них женились, им обеспечивал жизнь, их "освобождали", им строили, им давали бесплатно. А они? Строили свою страну? Выполняли гражданские обязанности? Платили налоги? Шли защищать интересы РФ ил своей "республики" на войну? Нет! Они сказали "Донбасс-это РФ", то есть, посадили монетку на поле Чудес и сказали "крекс-фекс-пекс", проснулись богатыми. Вот такая мечта "простых людей". Большинство простых людей даже свои мечты "пабагатому" в их местечковой части "у соседа забрать-мне отдать" реализовали не сами, самим убивать был жим-жим, писал доносы, нанимали опочленцев или тех же ихтамнетов. Разочаровывались, когда у убитого соседа было мало денег или опочленцы, убив, решали не делиться нажитым.

Разочарование простых людей из "народа Донбасса" так же многогранно, как и война.

А рассказать вам это я решила потому, что в ОРДЛО очередная смена позиций. Вчерашние разочаровашки сегодня снова подняли триколоры, и орут "вот-вот".

На фоне предвыборной истерии Кремлю нужно опять использовать "весь Донбасс против". Сейчас "народы Донбасса" под четким руководством Кремля кучкуются на новом поле Чудес, выкрикивая выданные Путинобасом-Кремлебасом новые кричалки- "бамбас против выборов на Укране", "бамбас против Порошенко", "бамбас против всех". И, как видите, снова не думая, о чем кричат.

Создали свою "республику", получили свои "паспорта л-днр", играете в "страну", так чего же вы лезете в чужую? Почему "народ Донбасса" против того, как живет Украина?

Давайте уже, чего там, управляйте Вселенной, митингуйте против жизни США, Канады, Израиля, Египта и Турции. Но, донбасские буратинки против того, на что ткнул их хозяин.

На фоне ухудшения жизни в ОРДЛО и предвыборной истерии, "народу Донбасса", как ослику, нужна же еще и морковка. Россия щедро пообещала (кулуарно, как всегда), что "вот-вот жителям ОРДЛО выдадут паспорта РФ". И "народ Донбасса" сменил вчерашнее разочарование на сегодняшнее- "ура, нам дадут".

Ну, лично для меня эта реакция и ожидаема, и логична. Что-что, а своих земляков я знаю на молекулярном уровне.

Снова у "народа Донбасса" нет вопросов. Дадут! Глаза на выкате и в омут с головою. Как в 2014-м, ничего в сознании не поменялось.

Соцсети оккупированных городов гудят, как улей- "дадут", "вот-вот", "скоро будем в России".

И снова, как в 2014-м любой вопрос, который идет в диссонанс с их ожиданиями, вызывает агрессию- "ты что, укроп". Дежавю! Донбасский танец на граблях.

И все же, давайте рассмотрим русские песни о главном, то есть, выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО по куплетно. Может кто из "народов" да и задастся вопросом "что дальше".

И так, куплет первый: на России в ОРДЛО восторженно заговорили о том, что "после выборов Президента в Украине жителям республик выдадут российские паспорта", мол, уже в ОРЛО и в ОРДО завезли полмиллиона документов, осталось вклеить фото и вписать данные "гражданина".

Более того, сейчас на все митинги против Украины жители ОРДЛО бегут, расталкивая друг друга, так как "кто ходил на референдум и все митинги, тому паспорт выдадут первому". Морковка-ослик.

Мы помним же, что "народ Донбасса" логических цепочек не строит и вопросов не задает. А мы будем.

О том, что "завезли бланки российских паспортов", здесь говорили еще в мае 2014-го. И даже в Свердловске, где я жила, паспортисты подтверждали информацию о "завезли", как потом оказалось, ложную, и паспортисты сам сказали, что врали, так как нужно было, чтобы люди знали, за что поднимаются, мол, время было такое. Вот так свои на Донбассе врали своим. Так что в "завезли" я бы не очень верила. Это морковка ослику. И "народ Донбасса" будет отчаянно врать "народу Донбасса". Потом придумает какое-то оправдание. Мол, время было такое. Это отлично зарекомендовавшее себя исторически и оправданное оправдание. Расстреливали,- да время такое было! Пять лет ОРДЛО находится под кураторством РФ. Что мешало плохому кремлевскому танцору выдать паспорта жителям ОРДЛО в мае 2014-го, 2015, 2016? …Ну, вы поняли! Ничего не мешало! Просто "народ Донбасса" все эти годы отлично бегал и без морковки, на эмоциях, на желаниях. Сейчас нужен стимул, чтобы возбудить "народы Донбасса", почему бы что-то и не обещать. Это нормально обещать 1 раз в пять лет. Даже пабагатому! Как выдача российских паспортов жителям ОРДЛО связана с выборами Президента Украины? Это, понятное дело, вообще абсурд, но не в "республиках", которые сами по себе абсурдны. Что удивительно, но это единственный нюанс, который кураторы пояснили "народу" даже без его вопроса. Как мы помним, "народ Донбасса" вопросов не задает.

Тем не менее, среди чиновников и милиции ОРДЛО витает объяснение "от Суркова"- "если на Украине снова будет Порошенко, то мы дадим вам паспорта, а если Тимошенко или Зеленский, то нет".

"Народ Донбасса" кивнул "угу" и снова не стал думать. Логика? Взаимосвязь? Критическое мышление? Что вы, нет и еще раз нет. Ослик и морковка!

Следите за руками: жители ОРДЛО радуются тому, что скоро получат российские паспорта и станут гражданами РФ. Раз! Это случится, по обещанию кураторов, если на выборах в Украине победит ныне действующий Президент. То есть, "народу Донбасса" выгодно, чтобы в Украине победил Порошенко, ведь тогда Кремль "народу Донбасса" даст паспорта РФ. Два! И, зная это, "народ Донбасса" идет на митинг против выборов в Украине и лично против Порошенко. Три! Йолка сгорела!

На самом деле позиция РФ такова: если в Украине победит проукраинская политическая сила, которая намерена вывести Крым и Донбасс из войны дипломатически-политическим путем, на условиях, выгодных Украине, минуя массовые жертвы, то жители ОРДЛО останутся жителям ОРДЛО. Война будет долго, Россия сожмет удавку. Получат ли жители ОРДЛО российские паспорта или не получат, гетто останется гетто, а война останется войной.

Если победит пророссийская политическая сила, то варианты возврата Донбасса в Украину могут быть военный с массовыми жертвами (выгоден РФ) или политический (на условиях автономной республики с присутствием там российских миротворцев), что так же выгодно РФ.

Ни в одном из трех вариантов нет варианта "присоединить части Луганской и Донецкой областей, именуемые "республика лнр" "республика днр" к Ростовской области и сделать их частью федеративного округа РФ", нет!

Продолжаем разбирать российскую песню для "народа Донбасса" по куплетам.

"Российские паспорта выдадут сначала чиновникам, прокуратуре, милиции, военным, судьям, а потом народу". Допустим, что это произошло (происходит), хотя ни одного подтверждения, кроме истерии "народа", который сам себе обещает, сам себя разочаровывает, в ОРДЛО нет. Но, допустим. Получается, что в "народной" "республике" есть классы, есть важные люди и те, кого не жалко. Если Донбасс начинает реинтеграцию без массовой амнистии, то одним будет, куда бежать от ответственности, вторым-нет. "Народ Донбасса", который всегда за равенство-братство, опять кинут. А знаете почему? Потому что РФ-это страна системы, чиновников, и да, там система за своих горло режет простым людям. Та же модель выстраивается в ОРДЛО. Украл ведро угля — пять лет строгого режима. Разворовали гуманитарку, продали лекарства- пожурили и отпустили. В ОРДЛО ни один чиновник, врач, учитель не сел в тюрьму за кражи денег, бюджета, гуманитарки, продуктов и лекарств. Допустим, все же всем жителям ОРДЛО выдали паспорта и они стали гражданами РФ.

Кто будет получать гражданство РФ- граждане Украины, отказавшись от своего гражданства или граждане "л-днр", отказавшись от своего? Ведь 70% жителей ОРДЛО уже получили "паспорта", стали "гражданами" "республик". Правда, от украинского гражданства никто из них не отказался.

Это как в Крыму, орали "в родную говень", жгли украинские паспорта, через год приехали восстанавливать по утере и получать биометрику.

Если бы выдача жителям ОРДЛО российских паспортов предполагала с нашей стороны в качестве санкций лишение гражданства Украины, это было бы поучительно здорово.

Ведь если жители ОРДЛО станут гражданами РФ, они потеряют свое право на украинскую пенсию. Думаю, что они это понимают, но, опять же, надеются на "большую российскую", которая перекроет "потери".

Весь триколорадный патриотизм "народа Донбасса" на их лице. Как и сейчас. Они, конечно, "исконно русские люди", и "наварасы" и "республика без биндер", но здесь попытаются и рыбку съесть, и три пенсии получить. В соцсетях те, кто агитирует за "вот-вот в Россию", потирают руки: пенсия в "республике", пенсия в Украине, пенсия на России.

Идем дальше. Гражданство РФ для жителей чего? Путин называет Донбасс Украиной. И всячески пихает его взад. То есть, хочет, чтобы юридически здесь была "автономная республика Донбасс", но в составе Украины, как якорь и агент влияния. Тогда гражданство РФ должны дать гражданам Украины по упрощенной системе, которую недавно приняли в РФ. Но где? Гражданство РФ на территории Украины незаконно. Значит ли это, что это будет гражданство РФ с выселением граждан РФ из украинского Донбасса на российскую территорию? Возможно!

Не зря говорят о том, что паспорта сначала дадут нужным людям, а потом… Думают ли те, кто сегодня машет триколорадками на Донбассе о поездке в Хабаровский край в комфортабельных теплушках, зато с паспортом гражданином великой и могучей. Вряд ли! Ну, и пусть, сюрприз будет!

Если жители ОРДЛО получают паспорта и становятся гражданами РФ, то где их приписка? Ростовская область? Тогда это аннексия в открытую. Путин вряд ли на это пойдет.

Ну, допустим. Допустим, что так. Типа- "Донбасс-это Украина, а вот жители Луганской и Донецкой областей, это граждане РФ". Тогда их приписка в паспорте "улица Энгельса, города Свердловск, Ростовской области", а значит, нужно переделывать все документы на недвижимость или ее терять. О, как! Тоже нормально.

Получил паспорт гражданина РФ, потерял право на украинское гражданство, украинскую пенсию, стаж, недвижимость, и уехал в Хабаровск.

У жителей ОРДЛО нет денег туда-сюда переоформлять документы. Только же закончили оформлять все дома-квартиры-бизнес недвижимость в "БТИ лнр", что, давай по новой. Реинтегриуется Донбасс, а у жителей на руках документы на недвижимость "наварасия", "лнр", "днр", "Ростовская область". Как разобраться, чье это жилье, не убили ил его хозяев "народы", и не заселились ли под видом "народов" сюда ихтамнеты. А в ОРДЛО недвижимость скупают-отжимают сейчас именно "коренные бурято-псковяне Донбасса".

Кого мы реинтегрируем вообще? Как выберем из многообразия "народов Донбасса" тех, кто жил здесь на начало войны, а не понаехал?

В ОРДЛО идет скрытая перепись населения, я писала об этом. И за основу берутся данные 2014-го года, то есть "живыми" считаются мертвые и числящимися в ОРДЛО считаются выехавшие. Не раздадут ли в ОРДЛО "паспорта" "граждан РФ" на умерших и выехавших, подменив оных ихтамнетами?

Выдача российских паспортов в ОРДЛО возможна еще и для скрытия фактов ассимиляции и вытеснения местных жителей Донбасса Крыма ихтамнетами из глубинки РФ.

Крым интенсивно заселяется россиянами. Просто об этом мало кто пишет. Донбасс также наполнен осетинами, дагестанцами, чеченами, абхазцами и другими русскими людьми, которые здесь создают семьи, скупают недвижимость. Будет ли это учитываться при реинтеграции? Или интегрируем вместе с территориями пару миллионов россиян?

Что даст жителям ОРДЛО паспорт гражданина РФ? Если они сохранят украинский паспорт, то, в принципе, ничего не изменится: будут двойные пенсии, кататься туда-сюда, меняя паспорта, как карточки на скидки с магазинов.

Сами жители ОРДЛО с опаской комментируют эту процедуру, охлаждая пыл тех, кому "какая разница" или "скорее бы", вопросом "а не выедут ли из ОРДЛО все работающее, если трудоустроиться в России будет легче". Кто будет последний выезжать из гетто процветания, выключите свет на границе!

Тогда это будет гетто невыездных милиционеров и пенсионеров. Россия на это не пойдет. Ей нужно мясо, готовое орать на митингах и "голосовать" по команде.

Если "граждане республик" станут гражданами РФ, то РФ придется платить им пенсии по законам РФ, а это очень большая нагрузка для РФ, поэтому…

Поэтому все останется, как есть. Хотя…Будут новые реалии, а под новые реалии кремлевские кукловоды повесят перед донбасским осликом новую морковку. И пока ослик будет бежать, а буратинки будут шептать "крепс-фекс-пепс" над триколорадкой мечтая пабагатому, здесь будет ОРДЛО, зона вечного победизма и гетто всеобщего процветания. Вечное никогда!

В ОРДЛО разработаны программы развития "республик" до 2023 года в этих программах нет РФ.

За пять лет в ОРДЛО не зашел ни один российский банк или инвестор, а РФ не построила здесь ни одного нового дома или предприятия, не модернизировала ни одного старого. Уничтожены 85% существующих предприятий ОРДЛО, а экология края вошла прошла точку невозврата.

Ну, это такое, из наблюдений. Этого не замечают "наварасы", они шепчут "пабагатому", "вот-вот", надеются на гражданство РФ и третью пенсию.

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