Потешные донбасянские буратинки снова радуют своего хозяина слаженной игрой, дергаются на ниточках, зарабатывают себе плюсы от чертей в адическую карму и занимают места в Аду согласно иерархии в ролевых играх.

Под словами "народ Донбасса", "пабагатки", "русскомировцы", "путинвведсты" и "потешные донбасские буратнки", как и под "донбасянские куклы Путина", я подразумеваю исключительно антиукраинское население Луганской и Донецкой областей. Всех этих "республиканцев", "федералистов", "автономщиков", "мы не этого хотистов", которые стали оплотом путинских игрищ на нашей земле.

Проукраинское население, оставшееся в оккупации, никогда не примеряло на себя эти эпитеты, более того, активно награждает своих триколорадозависимых земляков еще более изощренными лексемами. Так как достали! Достали своей тупостью, отсутствием критического мышления, логики даже усредненных знаний в рамках школьной программы, а еще алчностью, мимикрией, постоянной ненавистью к окружающему миру, и вот этой нескрываемой зависимостью от Кремля и его кукловодов.

Население Донбасса в его пророссийской прослойке, как и пророссийски настроенное население Украины, очень сильно выделяется на фоне развитого социума своей зависимостью. Зависимостью от глубинных, животных инстинктов (халява, забрать, бесплатно, дадут), зависимостью от насилия и крови (забрать и поделить, всех расстрелять, в лагеря, пытать), зависимостью от чужого мнения (по телевизору сказали), зависимостью желаний по организации их личной жизни и быта чужими руками (Путин придет — порядок наведет, нам бы Сталина, крепкие хозяйственники, сильная рука).

Эти люди никогда не думают, они просто выполняют то, что задумали за них. Не строят логические цепочки "а что потом, что дальше", не видят дальше личностного пространства (что это даст лично мне, что он сделал лично для меня), но с упорством и покладистостью исполняют любую роль, которую им предлагают выбранные ими кукловоды. Какая бы потешная или идиотическая она не была. Иногда мне кажется, что дай Путин команду повеситься или выпить яду, чтобы "Россия первая попала в Рай", эти люди это выполнят безоговорочно.

И когда я думаю о реинтеграции и необходимости сосуществовать с ними в одной стране, я понимаю, что "как в Европе" нам никогда не жить.

Никогда нам не стать развитой, европейской, свободной, независимой страной, пока критическое большинство, которое мыслит критериями "донбасянских буратин", зависит от условных рефлексов, условного "старшего брата- крепкого хозяйственника", является жертвой личной "меньшевартости", не несет личной ответственности за поступки и не осознает, что он, он сам, это и есть страна, а выброшенный им мусор на обочину, как и ложь в информационное пространство, уничтожает лично его, страну, землю, здоровье и жизнь, имеет право голоса.

На фоне этого осознания, окончание войны и мир для меня приобрели новые формы. Как и реинтеграция ОРДЛО в Украину.

Вернуть территории- это одна сторона войны, победы и мира. Вернуть людей Крыма и ОРДЛО, не потеряв при этом Украину и независимость, не ввергнув общество в деградацию и не отбросив его "назад в СССР" -это вторая сторона войны, победы и мира. И пока они не стыкуются, пока нет законов и стратегии, объединяющей все эти стороны, вряд ли стоит идти на штурм и рисковать жизнями.

И не стоит сравнивать Вторую Мировую с современной российско-украинской войной, как и жизнь в тоталитарной пропаганде СССР с современной жизнью в пропаганде ОРДЛО. Это абсурд. Это совершенно разные структуры. Это совершенно разная обработка людей.

СССР во время войны не находился под пропагандой Гитлера и Германии 5 лет, как ОРДЛО. А если бы оккупант (Германия) 5 лет промывал мозги гражданам оккупированных районов СССР (это исконно немецкая земля, скрепы высшей расы, исконно немецкое православие, развитее только с Германией, СССР-зло, Гитлер-спаситель), что бы было с людьми? За пять лет оккупации выросло бы поколение детей, которые пошли в школы с флажкам Германии, маршировали бы весь учебный процесс с лозунгами "нет коммунизму", кидали бы зигу, бубнили "низабудимпавтарим", люди бы работали, получали зарплату-паек, города бы восстанавливались, люди начали привыкать к немецкому, отмахиваться "какая разница, кто платит", люди бы привыкли ездить через границу оккупированных районов с неоккупированными и через время они бы назвали СССР "территория Германии, оккупированная СССР", а потом просто не захотели бы потерять этот уютный и уже понятный им мир.

А вот 70-летняя пропаганда СССР, искажение истории каждой из "братских республик", дали плоды, и мы их видим по всему миру в "должны –обязаны-забрать-поделить-какая разница".

Там, где утрачены нити с РФ и ее пропагандой, продолжающей штамповать советских людей, там попустило, а там, где территории имели сильнейшую привязку и подпитку, так сказать, были связаны пуповиной пропаганды и финансирования с РФ, там "донбасс".

Наша ошибка за время независимости, это то, что мы не смогли сделать Украину единой, позволив регионало-комми разбить ее на "княжества".

Я жила в "феодальном княжестве Ефремова". Донецкая область " в феодальном княжестве Ахметова". Мы даже не знали, как живет Тернополь, Сумы, Харьков. Украина была настолько информационно разрозненна, что вот "ДТП, взорвали, в зоопарке родилась пандочка"-делал наш мир непонятным для нас. Севастополь все годы существования в независимой Украине был "городом русской славы", то есть обособленным княжеством с полным питанием российской пропагандой. Как и Крым. Любая автономия приводит к "короне на голове". Или мы едины и равны в своих территориальных правах, или –война. Всегда найдутся те, кто, используя маркеры "величия и старшебратия", расскажет "автономии" об ее уникальности и праве "носить триколорадные бантики на хвостиках".

Но, достаточно отступлений. Разберем конкретную ситуацию. Я люблю разбирать интересные ситуации, которые проецирует РФ на ОРДЛО и степень зависимости и готовности жителей ОРДЛО в их пророссийской позиции. Это важно для нас всех. Чтобы начать видеть ошибки. Чтобы начать готовить программу реинтеграции. Чтобы увидеть "донбасс" в любой из сфер жизни и начать срочное лечение всей страны.

Война-это философия. Или мы познаем себя и работаем над собой, или… У Победы столько же граней, сколько и у войны.

Она пришла сюда из РФ, которая была уверена в том, что выборами в Украине она может сменить сферы влияния и развернуть ситуацию в свою сторону. Привычка влиять на другие страны и совать нос не в свои дела, такая привычка.

Как считают на России, им удалось повлиять на выборы в США, так что "обыграть" Украину, как два стакана боярки опрокинуть. Но, видимо, что-то пошло не так. И разворачивающаяся предвыборная истерия в ОРДЛО и на РФ это подтверждает.

На 31 марта в ОРДЛО запланированы концерты, митинг, запуск воздушных шаров в цветах государственного флага РФ (почему не цветов флагов "рыгспублик", непонятно), митинг "республики против Порошенко", "республики против выборов на Украине", раздача сувенирных паспортов РФ, марш "дети за мир против Украины", марш кадетов ОРДЛО "не забудем-повторим", митинг, марш, концерт…

Основной "изюминкой" ОРДЛопротивофобии является подписание петиции на одном из американских сайтов "за запрет выборов на Украине" и "вручение" Порошенко "ордена Иуды".

На РФ, соответственно, все глобальнее, чем в "рыгспубликах"- ГосДума за непризнание выборов в Украине, "фальсификации" уже три дня назад, как подсчитали (хотя выборы 31-го, но…), обжалование результатов выборов в Украине в судах РФ и прочие "нихачу".

Дергание конечностей РФ я обсуждать не хочу, это для нас не важно. А вот ситуацию в ОРДЛО давайте разберем детально. Она важна, как фактор осознания, что нас ждет, если "все взад", то есть, реинтеграция, мир, дружба, "кто не ошибается", и прочие нюансы.

"Всенародная" (имеется в виду народы Донбасса") акция "Орден Иуды" началась в ОРДЛО 12 февраля. Инициаторами выступили жители Горловки. Более того, не просто жители, а учителя, то есть, умные люди, несущие в ОРДЛО разумное, доброе, вечное, то есть, ненависть к Украине и любовь к РФ.

Вот что будет после реинтеграции с такими "инициаторами"? Они просто ошиблись? Время такое было? Сегодня они преподавали любовь к РФ и ненависть к Украине, расстреливали, писали доносы, осуждали нас, проклинали, а завтра "время было такое, мы выживали, как могли, а так, "мы все патриоты Украины и своей малой родины Донбасса"?

Я не знаю, как правильно. В мирной части Украины есть равнодолевые симпатики "лишить гражданства", "лишить права голоса", "амнистия", "простить и отпустить". Варианты "депортация чемодан-вокзал-РФ" не рассматриваются из-за их глупости, нельзя лишить гражданства граждан страны за просто так, нельзя депортировать граждан своей страны. Мы страна закона, а не "паришаим".

А вот если они получатся "паспорта республик" (получили) или "паспорта РФ", разговор может быть, подчеркиваю, может быть, другой…Но, здесь снова нужен законодательный механизм лишения гражданства, а его нет.

"Сбор осколков от снарядов, выпущенных военными Киева по населенным пунктам страны, состоялся на фоне президентской избирательной кампании на Украине. 18 марта в Донецке были названы имена победителей на лучший макет-дизайн "награды", сегодня общественное движение представило эти макеты",- сообщают СМИ террористов. То есть, в изготовлении участвовали сотни людей.

Нет, это я не в контексте "найти и наказать", Бог им судья, если этот Бог ВСУ и "Миротворец". Я в контексте, что над макетом трудились умные, добрые и с "лучшим в мире советским образованием" люди, живущие в ОРДЛО. Те же учителя. На "ордене" написано "Сей орден вручается достойному продАлжателю дел предателя гетмана Ивана Мазепы Петру Порошенко душегубу, извергу…".

То есть, сотни людей с лучшим в мире советским образованием, живущие на РФ и в ОРДЛО, так любят и защищают русский язык, что считают нормальным писать с ошибками. "ПродАлжетелю"…Ну-ну!

Если кто-то думает, что гуляющее по сети скрины и фото "депломов", "нарот", "Дамбас", "Расия", "риспублика" и "нацианальный унивирситет" это фейки, он ошибается. Это реальность ОРДЛО. Возможно, это язык "наротов бамбаса", великий и неизученный, но, думаю, Даль, где-то там, в космических мирах, пишет петиции в АД по усилению ответственности к носителям "рускава языка" и "лучшего в мире саветскава образавания".

Для "наварасов" уточнение: Даль, это не куда вам идти, а "Даль Владимир Иванович (1801 – 1872) – писатель, военный врач, лексикограф, этнограф создатель "Толкового словаря живого великорусского языка".

И если амнистия и реинтеграция предполагают, что эти учителя, министры, преподаватели ВУЗов, журналисты и другие инициаторы подобных шоу ОРДЛО останутся работать на своих местах после деоккупации, можно хотя бы экзамен по русскому? За знание украинского я уже вообще молчу!

И ответ на вопрос: мы все же будем делать "Донбасс-Украина" или "Украина-это Донбасс"? От ответа на этот вопрос многие зависит.

"Народы Донбасса" так радуются возможности поненавидеть Украину, что без задней и передней мысли в лобных долях того, что люди используют для внесения себя в категорию человек разумный, бегут на митинги и осуждают Украину за ее право избирать себе власть.

Хорошо! Почему бы тогда ОРДЛО не руководить Венесуэлой? У них там "мадуро" поломалось, им новый нужен.

Попробую пояснить "народу" абсурдность и потешность их действий. Они "провели" "рыфырындум", так как считают это своим правом. Нам проводить выборы нельзя, так как "народы Донбасса" против нашего права. Логика где?

"Народ Донбасса" против всего украинского. Он свободен. Он отделился. У него своя "страна". Как на вас влияют выборы Президента Украины, жизнь на Марсе и даже выборы в РФ? Вы "страна", стройте свою "независимость".

"Народ Донбасса" в 2014-м году был против "киевской хунты". Даже против "незаконных выборов киевской хунты и незаконно избранного Порошенко". А РФ и Путин признали выборы 2014-го законными, а Порошенко законно избранным Президентом. Логика, ой, о чем это я…

"Народ Донбасса" не участвовал в выборах 2014-го года, и не считает себя гражданами Украины и украинцами. Ой, хотя, здесь уточнение, там, где пенсии, выплаты, биометрика, загранпаспорта, то "наварасы" даже и ничего так, щири украинцы получаются. Во всем остальном, они "нарот бамбаса и против Украины". Не глупо ли народу другой страны быть против жизнедеятельности и свободы выбора народа другой страны? Логика…ну, да, чего повторяться.

Родина Порошенко — Украина. Он гражданин Украины. Только граждане Украины имеют право его осуждать, поддерживать, избирать или не избирать. Только в рамках Конституции Украины, УК, Админ и ГК Украины.

Кого Порошенко предал на Донбассе, если по логике "народа Донбасса" и критического большинства жителей ОРДЛО, они "исконно русские люди" и не граждане Украины, а Донбасс, так и вообще "Россия"? Вы, болезные, определитесь, вы в трусах или с крестиком, вы граждане Украины, "граждане л-днр", "граждане наварасии", "граждане РФ" или "граждане Зимбабве". Определились? Туда и требования!

Почему в ОРДЛО нет акций "Путин обещал нас присоединить к РФ, а не взял" или акций "Путин нас обманул", или "Республики, независимые от РФ" или "Путин-инвестируй в промышленность лнр, а не в РФ"?

Если вас, орущих "Донбасс-Россия", не пустили дальше Ростовской области, а ваших "рыгспублик" нет на карте и глобусе РФ, то, может, стоит задать вопросы кремлевскому виновнику событий, а не Украине?

Порошенко, как пока еще законно избранный Президент и Гарант Конституции, защищает права и свободы граждан Украины. Вопрос "кто вы, жители республик" читай выше.

Но, сколько бы я не тыкала донбасских буратинок в их накрексефексенное, им все равно не пахнет. У них на все, что они творят есть мантра- "мы не этого хотели-нас обманули" и "время было такое". Эта мантра, они уверены, должна их спасти и оправдать. Как в СССР! Убивали, расстреливали, в лагеря ссылали, пытали, насиловали, а потом- "время было такое", "культ личности", "мы жертвы режима". И прокатывало же!

А я бы эту идею с установкой ордена Иуды поддержала с нашей, мирной, украинской стороны. На каждом КПП и КПВВ я бы установила Памятники Иудам Донбасса, людям, поднявшим триколоры и предавшим свою страну и свой край.

Ведь это не Порошенко в 2014-м выходил на митинги "за федерализацию Донбасса", "чтобы вся власть народу Донбасса", под триколорами с двухголовым мутантом, а жители ОРДЛО. Это не Порошенко и Украина орали "умереть в России", "назад в СССР", "Донбасс-это Россия", "путин придет-порядок наведет", а жители ОРДЛО — вот доказательства https://www.youtube.com/watch?v=SwjLt_Gi5vA и

https://www.youtube.com/watch?v=OedHrjFl-A4 и https://www.youtube.com/watch?v=LhMvZlFCI3k

Это не Порошенко убил Владимира Рыбака за проукраинскую позицию, не Порошенко привязал Иру Довгань к столбу. Не Порошенко избивал украинских пленных в Донецке и плевал им в лицо, не Порошенко писал доносы "расстрелять, как наводчика ВСУ и укро-шпиона" на жителей Донбасса, не Порошенко шептал мне на ухо в Свердловске "скажи спасибо, что не расстреляли", тыкая в спину автоматом.

Это не Порошенко мародерит по ОРДЛО, грабит жителей ОРДЛО, ворует гуманитарку, крадет продукты и лекарства в школах и больницах ОРДЛО. Не Порошенко расстреливает в ОРДЛО и грабит машины гражданских, мирных граждан. Не Порошенко закрывает в ОРДЛО шахты и заводы. Не Порошенко вывозит заводы Донбасса на Россию.

Не Порошенко виноват в сломанных судьбах миллионов переселенцев-беженцев, которые спасали свои жизни от "всех расстрелять", "укропов, татар и евреев убить", убегая из Крыма Донбасса.

Это не Порошенко срывал в Луганской и Донецкой области украинские флаги и орал "мы против сего украинского, мы за Россию". Не Порошенко встречал цветами российские войска. Не Порошенко с иконками преграждал дорогу украинским военным, идущим защищать нашу украинскую границу. Не Порошенко брал в руки оружие, которое массового завозилось на Донбасс из РФ, и шел в "опочление", чтобы убивать бандер. Не Порошенко писал на русских танках "на Киев" и "на Берлин". Все это сделало критическое большинство жителей Луганской Донецкой области, граждане Украины, Иуды, предавших свою страну и свой край за русские обещания "пабагатому", за какашник и балалайку, за лапти и право писать "Дамбас-низависим".

Поэтому, мне идея с установкой Ордена Глупости "народа Донбасса" или Ордена Иуд Донбасса, очень нравится. Донбасские буратинки должны помнить о своей роли. Это они, пабагатики и путинвведисты, которые сейчас "мы не этого хотели-нас обманули" должны быть навечно вписаны в Книгу Предательства.

Но… Иуда Искариот, хотя бы получил за предательство 30 серебряников, а "народ Донбасса" получил от Путина и РФ пинок под зад, так как предал исключительно бесплатно, добровольно, по глупости, алчности и зависимости.

Их "рыгспублики" не признаны РФ. Они, дамбасяне, третий сорт не брак для граждан РФ. Им даже паспорта "сувенирные" обещают выдать, без прав на российское законодательство, пенсию жизнь "как в Москве".

Знаете, я жила на Луганщине до войны. Я видела каждую секунду предательства Донбасса, я знаю все трещинки и грани войны, я пыталась остановить земляков, но мне сказали "свидомка, укропка, расстрелять". И, опять же, сказали жители Свердловска, Луганской области, а не Порошенко.

В 2014-м жители Донбасса, выходящее на триколорадные митинги, шептались- "Россия нам заплатит, если мы развалим Украину. Донбасс кормит Украину, и если мы выйдем из ее состава, Украина развалится, поэтому за такое Путин много заплатит".

Те, кто строил сегодняшнее ОРДЛО, в 2014-м году не были обмануты. Они обдуманно предавали в надежде на "пабагатому". Просто сейчас они тщательно маскируют следы своего предательства, пытаясь переложить ответственность за их действия и желания на чужие плечи.

Так что даже звание "иуд Донбасса" для них — большая честь. Путин сэкономил 30 серебряных монет на жителях Донбасса, зная об их моральной дешевизне.

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