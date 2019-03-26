В ОРДЛО города испытывают дефицит воды. О том, что это дефицит питьевой воды мы уже не пишем. Качество воды здесь давно условное даже для технической. Шахтная вода, которую качают из шахт и развозят по улицам на не предназначенных для этого машинах.

Все чаще и чаще города ОРДЛО накрывает странными массовыми отравлениями, когда кишечную инфекцию получают люди, пьющие кипяченую воду или просто помывшие руки или фрукты. И это еще не лето. Но… Об этом вам не расскажут в СМИ ОРДЛО, об этом не говорят на экстренных совещаниях в "министерствах", а "главы" ОРДЛО не рвут нас себе волосы и рубашки, решая эту проблему. Более того, проблема с водообеспечением ОРДЛО создается изнутри и искусственно, а людей уверяют, что шахтная вода, зараженная радиацией и "обогащенная" солями тяжелых металлов, очень полезна для организма. Да, и люди молчат. Гордые "народы Донбасса" гордо говорят свое "фи" Америке и Украине, жертвенно пьют "самую вкусную воду в мире" и умирают от онкологии.

Из-за агрессивной политики ОРЛО, а также из-за невыполнения Минских соглашений в части разминирования оккупационно-коллаборантами, удерживающими часть Луганской области, сорвано открытие КПВВ "Золотое". Оно открыто со стороны мирной части Украины, но жители ОРДЛО не могут им воспользоваться, так как оно закрыто со стороны ОРЛО, террористы-коллаборционисты делают все, чтобы не допустить работу этого КПВВ. Жителям ОРЛО придется и дальше толпиться в очередях на Станицу, ломать ноги на деревянных трапах и платить "извозчикам" опочленцам, чтобы те перевезли через мост тележки и людей. В ОРЛО не скажут правды о своем решении не открывать КПВВ. Слишком много заработка у опочленцев на унижениях людей на мосту "Станица". Слишком много жителей ОРДЛО стало посещать мирную часть Украины и удивляться несоответствию Украины, которую им показывают по телевиденью с реальной страной без "наварасий", "республик", "русского мира" и прочих "защитников".

Но… Об этом вам не расскажут в СМИ ОРДЛО. Журналисты не проведут расследования и не укажут зарвавшимся чиновникам на место. Жители ОРДЛО не выйдут на протесты и даже не скажут ни одного возмущенного слова в сторону своей "власти". О необходимости улучшить условия передвижения людей через КПВВ не говорят на экстренных совещаниях в "министерствах". Более того, проблема с превращением ОРДЛО в гетто создается изнутри и искусственно.

За пять лет хозяйствования "крепких хозяйственников" ОРДЛО потеряло 85% угольной отрасли. Если до войны на угольном гиганте ТОВ ДТЭК "Свердловантрацит" работало 18 000 жителей Свердловска и Ровеньков, то сейчас там работает чуть больше 6 000. В ОРДО вообще закрыты все шахты. Угольный регион не способен обеспечить бесплатным бытовым углем шахтеров и пенсионеров края. Те, кто побогаче, уголь, который при Украине им привозили бесплатно в размере 6 тонн в год, теперь покупают, те, у кого "республиканская" пенсия не позволяет купить угль, мерзнут или рубят для отопления домов редкие посадки и сады. Но… Об этом вам не расскажут в СМИ-ОРДЛО. Журналисты не проведут расследования и не помогут "народу Донбасса" понять, как же так получилось, что при "киевской хунте" был бесплатный бытовой уголь, а при "освободителях Донбасса" его не стало. Жители ОРДЛО не выйдут на протесты и даже не скажут ни одного возмущенного слова в сторону своей "власти". В ОРДЛО-СМИ вместо замерзающих шахтеров покажут "Украина –дефолт без газа" и припугнут "как бы хуже не было". "Народ Донбасса" вздохнет, "деды же терпели", и пойдет рубить на дрова соседскую брошенную хату.

В ОРДЛО дефицит хлеба и зерна. Здесь больше нет "социального" дешевого хлеба, а тот, который можно купить — отвратительного качества. Муку все труднее найти в магазинах. В села и поселки муку вообще не возят. Фасованная мука в пачках по 1-5 кг, которая здесь продается как "сделано в л-днр", это просто фасовка российской муки из мешков в маленькие пакеты. В ОРДЛО разорены все фермерские хозяйства, даже те, кто кормил опочленцев и радовался русскому миру. Нет новой техники. Нет зернового фонда. Нет кредитования. Нет возмещения. Нет удобрений. Все, что завозится сюда из РФ, низкого качества. Техника в фермерских хозяйствах ОРДЛО выпуска 80-х или начала 2000-х. Здесь итак жмотились на удобрения и современную сельхозтехнику, выжимая из техники и земли все, что можно, а теперь и подавно. Зернохранилища также без должной обработки не могут дать "добро" на хранение зерна. В этом и прошлом году 70% зерна просто сгнило в зернохранилищах уже на третий месяц лежки. В ОРДЛО существенно поднялись цены на муку, хлеб и фуражное зерно. Люди выбивают скотину, так как кормить ее становится очень дорого. Все бравады о готовности к посевной, это бравады. Посевные площади зерновых с 2014 года уменьшены на 65%. Чтобы хоть что-то заработать, фермеры сажают подсолнечник и сою, и вывозят урожай в РФ. Чем кормить население в ОРДЛО, не думают. РФ обязана и привезет — это здесь вбито на уровне инстинкта. Поэтому об этом, о возможных последствиях слишком сильного симбиоза и зависимости от поставок из РФ, здесь не думают, ни население, ни власти. РФ обязана, а как иначе!

Какую бы сторону жизни ОРДЛО мы не взяли, нас ждет шок и системный кризис. Вывоз мусора в ОРДЛО начался вот только. Лежал мусор в кучах на улицах с октября прошлого года. Для вывоза мусора и сбора его в кучи, используют "трудовые десанты". То есть бесплатную рабочую силу: стоящих на учете в центрах занятости, попавшихся на "заметку" "милиции" нарушителей комендантского часа, шахтеров и студентов, которых попросту снимают с работы и обучения. Да, угледобыча — это сейчас не в тренде в ОРДЛО. Шахтеров снимают с работы, чтобы они посыпали дорогу песком, чистили обочины, рассыпали по ямам перегоревшую породу, имитируя ямочный ремонт дорог, грузили мусор. За это им не платят, им просто идет зарплата на предприятии.

В ОРДЛО "трудовой десант" — это уже закон. Здесь на "законодательном уровне" утвердили право "государства" привлекать на бесплатные работы любую группу населения, кроме "милиции", опочления и беременных. Любые работы на благо "родины" могут включать в себя ремонт дома начальнику, копку окопов, захоронение трупов, сбор мусора и даже его сортировку на мусорных свалках.

Но… Да-да, об этом в ОРДЛО тишина. Молчит население, так как в "свободных, правовых, демократических республиках" можно за длинный язык загреметь на сортировку мусора на свалку или на подвал. Это при "хунте" можно было митинговать. Это под украинские танки можно ложиться без страха. "Хунта" в Украине какая-то нехунтовая, по гражданам на танках не ездит, в граждан без оружия не стреляет. А "республика" наконец-то исполнила самые сокровенные мечты сталинистов — всех расстрелять. Поэтому "мы живем хорошо, лучше, чем до войны" — это всереспубликанская мантра.

Мир всеобщего одобрямс и всеобщего осуждамс по команде. Здесь никто не будет кричать против голода и насилия в "республиках". Здесь всегда будут против того, на что покажет перст России. Здесь стадно будут выходить на митинги, поднимать руки, подписывать петиции против… Нет, не против гетто, коррупции в "республике", мародерства промышленного региона русскими "освободителями", и, конечно же, не против военного присутствия РФ на Донбассе, против Украины. Да, здесь всегда против Украины.

И вот не нужно "бюджетников заставляют" и "шахтеры ничего не могут сделать". Я помню "Донбасс не поставить на колени", "гордое племя шахтеров", "Донбасс кормит Украину". Каждый житель ОРДЛО осознанно сделал свой выбор. И тот, кто против, не идет на митинги и не подыгрывает террористам. На митинги ходят те, кто всегда за, простые люди. От которых "ничего не зависит", те, кто "мы не это хотели-нас обманули". Молчаливые и не очень исполнители.

Сейчас в ОРДЛО исполняют ораторию "баба-яга против выборов в Украине". Пояснить "народу Донбасса", что каждая страна в мире имеет право на демократические ценности, к которым относится и право выбора, не удается.

Украина не имеет право проводить выборы и выбирать — такой вердикт вынесли нам "народы Донбасса".

В ОРДЛО подписывают петиции о запрете выборов в Украине. Проводят акции и флешмобы. Господи, у них туалет смыть не чем, помыться в тазике, да и то, снег сошел, экономия, а они "против выборов". Они миром руководят. Солнце без разрешения "нарота бамбаса" не садится и не встает. Что там солнце, у путина без акции поддержки "народа Донбасса" не встает. Штаб-квартиру ООН решили же перенести в ОРДЛО, правда, не смогли, запутались в "республиках" и "столицах", поэтому, чтобы не обидеть никого, пока оставили на месте. И, знаете, я бы не трогала, не писала. А пусть митингуют. Забавные. И очень важные для изучения. Чтобы вот подойти к этой невидимой черте и смотреть, смотреть на мир идиотов, как ожившие картины Босха, как ожившие главы Оруэла. И понимать, куда нельзя. Где дно. И какое оно, это дно мира.

Если бы не одно но. Ответственность. Там люди, пусть и марионетки, пусть и задурманенные пропагандой, пусть и ненавидящие нас, но граждане Украины, и люди. А еще там РФ. И я знаю, я видела на личном опыте, как это "создание картинки для СМИ". Когда обстреливают город, и на место прилета снаряда за 3 минуты после попадания приезжает команда раша-тв, на дальнюю улицу твоего города, которую и "скорая"-то не всегда находила быстро. Как для картинки расстреливают автобус с шахтерами, едущими с работы. Ну, не хотели они подниматься "на войну", им нужна была работа и зарплата. Сделали шоу "напала хунта", кровавое шоу, люди поверили. Пошли защищать свои шахты и города.

Российские кукловоды очень грамотно расставляли акценты. Кровавыми каплями. Оккупант — это смерть. Им все равно, сколько убить людей, чтобы была картинка. На Донбассе этого так и не поняли. Слепая вера в Россию и путина. Слепая!

И вот на воскресенье, 31 марта, в ОРДЛО готовятся масштабные акции протеста против выборов в Украине. Как в ОРЛО, так и в ОРДО.

Смешно? Да, смешно, когда люди, сидящие без воды и света, без работы и с зарплатой в 3- 10 тысяч рублей, против выборов чужой (а именно так здесь большинство считает) для них страны.

Например, на площадь Ленина в Донецке привезут около 100 тыс. чел. (несмотря на то, что площадь физически не вмещает такое количество людей). Подвоз будет организован автобусами. С шахт поедут все, кроме откачки воды и энергетиков. Учителя. Студенты. Медики. Мирные люди, которых, мы помним, "обманули".

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской области анонимно жалуются на то, что их постоянно принуждают к участию в митингах и других событиях, инициированных местными "властями", под расписку и под страхом увольнения. В соцсетях я такого не нашла. Открыто пока еще никто не выступил. Хотя против Украины и против "хунты" и лично пока еще действующего Президента Украины здесь медом не корми, под каждым постом, в тему и без темы "убить-расстрелять".

Кстати, напомню и читателям, и жителям ОРДЛО, что в 2014-2015 годах они весело и добровольно, подчеркиваю, добровольно, вступали в общественные организации типа "Мир Луганщины". Здесь вообще все добровольно. Сказал "батя" и все стараются. В школах, на шахтах людям раздавали заявление на вступление в "Мир Луганщины", и они не читая подписывались. Это же не политика, это же общественная организация. Типа за мир, родную землю, малую родину.

Так же весело и добровольно, не читая, здесь с 2015 по 2017-й на всех предприятиях, учреждениях и организациях, подписывались на уведомлениях о запрете на выезд. И снова "ой, это просто формальность, ничего не будет, всех впускают-выпускают". Все эти заявления лежат, вписаны в трудовые книжки, внесены в реестры. Ожидают своего часа "икс". Да, 75% жителей официально, сточки зрения ОРДЛО, не имеют права на выезд, и если завтра поступит команда, граница для них будет закрыта.

Но, вернемся к нашей бабе-яге, которая же против. Представьте себе ситуацию: жители ОРДЛО, которые массово едут в мирную часть Украины за паспортами, загранпаспортами, продуктами, лекарствами, пенсиями и пособиями, во время акции будут на камеры раша-СМИ рассказывать о "геноциде по отношению к жителям Донбасса" со стороны Порошенко и символично "вручать" ему орден или "медаль Иуды". Апогеем станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага РФ. На это есть деньги! На бесплатный бытовой уголь для шахтеров — нет!

Вспомните сотни фото с КПВВ, с очередями, с давками, чтобы из "процветающих республик" попасть в "оккупированную хунтой Украину" и соедините это с "мы против Порошенко и выборов в Украине".

Соединяется? У меня нет!

Но, повторяю, пусть бы себе стояли. Если бы не… Если бы РФ не могла использовать эту массовость для теракта, обстрела, картинки для раша-СМИ. Кровь! Росси нужна кровь!

Жители ОРДЛО так и не поняли главного: они ресурс для России и ее ВВПука. Захочет Россия и сбросит на Донецк и Луганск во время митинга тысячи снарядов "ГРАДов", САУ, минометов, "Буков".

Захочет, просто взорвет радиоуправляемые бомбы с гвоздями и болтами, имитируя "укро-дрг". Вероятность терактов во время массовых митингов там, где русское ФСБ, равна 100%.

Поэтому мне страшно. Туда сгонят тысячи людей. Это будут просто ресурс, мясо, которое так удобно использовать для террора.

Будет ли мне их жалко в случае массового теракта? Скорее всего, что нет. Война корректирует эмпатии. Каждый из нас сделал свой выбор. Я помню свой немой крик, когда смотрела, как умирают, ментально, морально, седеют на глазах перед камерами матери убитых в Беслане детей. Путин-это кровь. Россия-это террор. Наше решение выехать из оккупированной зоны, это страх стать куклой, безвольной жертвой, бояться за детей, бояться, бояться… Над нашим домом, на терриконе шахты имени Свердлова стояли гаубицы, которые стреляли по городу В городе не было "правосеков", а гаубицы расстреливали наши улицы. Гав-гав-гав, лаяли они с террикона. Аффф — обозначало, что снаряд попал. Безопасность моей семьи — основной фактор в принятии решения. Я и моя семья, мы не станем щитом оккупантов.

Вчера, чтобы пояснить жителям ОРДЛО важность спасительного решения о не запуске КПВВ "Золотое" Пасечник рассказал о "предупреждении терактов со стороны Украины". А сколько инсценировок было за это время в ОРДЛО? Теракты здесь инсценируются чуть ли не каждую неделю, чтобы люди знали "республика" их "оберегает" от "укро-дрг". Страх! Страх, как фактор управления социумом.

Что мешает российским кукловодам, ФСБ, "народной милиции" ОРДЛО, стереть с лица земли этот митинг и марионеток, которых там соберут по щелчку? Ничего! На следующий митинг соберут новых кукол.

В ОРДЛО не собираются стоить свою "независимость" и заниматься экономикой. Их беспокоит, что русских не допустили на выборы в Украину.

Их волнует, что "предатель народа Донбасса Порошенко" снова баллотируется в Президенты.

Стоп! А разве "народ Донбасса" не отделился от Украины? Не считает себя независимой страной? Не имеет своего "президента"?

А разве "народ Донбасса" в 2014-м не захватывал ОИК, не срывал выборы на Донбасса?

Разве "народ Донбасса" не кричал, что они против всего украинского?

Разве "народ Донбасса" живет по законам Украины, признает ее правительство?

Кстати, еще один нюанс, а помните, "народы Донбасса", как в 2013-2014-м вы орали "они скачут-мы работаем", выражая протест против Майдана.

Майдан-это был протест Украины против Януковича и его курса на РФ. Митинг в ОРДЛО против выборов в Украине и Порошенко-это протест. Почему не работаем? Почему скачем?

Эти вопросы "народ Донбасса" себе не задает, он снова "забыл", что орал в 2014-м. У него новый сценарий, и куклы послушно открывают ротик.

За это "народу Донбасса" снова пообещали пабагатому. Здесь это все еще работает. И те, кто вчера ныл "мы не этого хотели, нас обманули", сегодня снова вошли в раж 2014-го – "вот-вот дадут всем паспорта РФ".

И на митинг идут вообще-то, чтобы вне очереди паспорт РФ получить. Это им тихо по секрету на работе сказали. Как в 2014-м по секрету передавали "будет, как в Крыму", "газофосфорхлорноизвестковая атака укров, спасет только святая вода", "большие пенсии, газ бесплатно", "за развал Украины нам путин по миллиону даст"…

"Народ Донбасса" отчаянно гарцует на граблях, так и не поняв, что их триколорадные грабли лежат на минном поле РФ.

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