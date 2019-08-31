Из-за мрачных перспектив угольных шахт ОРДЛО и неудачи в экономической сфере "маленьких угольных швейцарий" в ОРДЛО сменили курс пропаганды.

Теперь вместо "экономической" изюминки "Донбасс-кормилец", визитной карточки ОРДЛО, стала культура.

Культурой, ну, вернее тем, что вкладывается в это понятие в ОРДЛО, заполняются передовицы СМИ, пишет Олена Степова для Спротив.инфо.

В информ-тренде ОРДЛО не надои и удои, и даже на день шахтера в ОРДЛО не стали рассказывать об "выполнили-перевыполнили-добыли", а красочно запустили "выступили-приехали-участвовали".

Первая ступень пирамиды потребностей Маслоу "хлеба", начала раздражать "народ Донбасса" и даже стала опасной для юзанья.

Вместо обещанного "к нам будут ехать и завидовать жизни на Донбассе" и "все предатели беженцы вернутся из укропии поджав хвост", "кормильцы Украины" еле сводят концы с концами и ноют о невозможности прожить в условиях русского мира с зарплатами и ценами в рублях.

Поэтому раздражительная ступень "хлеба" быстро заменилась следующей — "зрелищ".

Проблемы "нечего жрать-нечем платить" мягко нивелируются, и затираются белым цветом экранов.

Потребность в хлебе, не выплаты зарплат, мягко забивают концертными программами. Охлос рукоплещет, ведь концерты бесплатные. Халява рулит, наркотики и водка, на которую даже в условиях не выплат зарплаты Охлос всегда как-то находит деньги, помогают убаюкивать — в ОРДЛО все хорошо, процветание стабильно, балалайка балалает, а значит, Россия рулит!

Сегодня в ОРДЛО особенно музыкально. Еще бы, шахтерам к дню их профессионального праздника не выплатили зарплату, на многих шахтах дали всего 10%, да и привычная "дняшахтерская" премия в этом году тихо прошуршала мимо.

СМИ ОРДЛО забиты "на Украине шахтеры 5 лет не получают зарплату" и "к нам с концертной программой". В общем, все по канонам ЦК КПСС- "враг загнивает", "процветание и стабильность"!.

Праздники в ОРДЛО - это всегда ностальжи: колонны, флаги, транспаранты, фото лидера, обязательное построения людей в фигуры, дети, голуби или куски угля на палках (на 9-е мая, куски угля заменяют дедами), картонные танки, рисунки на асфальте и почем-то "праздник холи" — обсыпание красками, которое явно пахнет "западом" и не вяжется со скрепами.

На праздники в ОРДЛО всегда едут знаменитости. Если на День шахтера "киевская хунта" всегда на Донбасс везла звезд мирового или украинского шоу-биза, уровня "звезда первой величины", то для "народа Донбасса" достаточно русских балалаек, типа "Воровайки". Тюремный шансон здесь до сих пор рулит.

Престарелые звезды РФ, молодые российские фонограмщики с песнями "Лифчик", "Затяжка", "Семки", "Плюнул в душу", "Покурим" всегда собирают толпы, даже, если эта толпа 3 месяца сидит без зарплаты, она все равно будет танцевать, бухать, драться и блевать. За зарплату не вспомнят. Ведь на Донбассе главное - культура.

Сегодня небольшой обзор концертных программ ОРДЛО и новостей процветания.

В Антраците и Красном луче ОРЛО шахтерам дали 10% зарплаты за июнь 2019-го.

Ровеньки, Свердловск, Краснодон сидят без зарплаты.

В Луганске режут на металл трубопрокатный и патронный заводы. Рабочие режут, те, кто еще не сокращен. Остальные уже на бирже труда, ищут варианты "процветания" "республик".

Ну, и концертно-культурные новости из официальных источников ОРДЛО:

***В рамках фестиваля "Таврида-АРТ" в Судаке выпускник Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Сергей Нихаенко прошёл в полуфинал международного телевизионного вокального конкурса "Новая Волна-2020". Об этом 22 августа сообщили в Администрации города Луганска.

– Благодаря своей авторской песне, инструментальную аранжировку, которую я записал месяц назад с участниками форума "Таврида", я попал в полуфинал всеми известного вокального конкурса, – отметил Сергей Нихаенко. Полуфинал состоится весной 2020 года в Москве.

Сергей Нихаенко рассказал, что впереди его ожидает много интересного, например, он собирается на кастинг телевизионного вокального проекта Первого телеканала "Голос".

***Анна Боронина, Тимур Родригез и группа "Марсель" дали концерт в Луганске. 24 августа 2019 года на Театральной площади города Луганска состоялся праздничный концерт, посвященный Дню шахтера, на котором выступили известные российские звезды — Анна Боронина, Тимур Родригез и группа "Марсель".

Первой на сцену вышла звезда Black Star Анна Боронина, которая исполнила свои хиты "Лифчик", "Зажигалка", "Гаджет" и многие другие.

***В честь 150-летнего юбилея столицы ДНР, всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица выступила для дончан с концертной программой "Донецку – музыка души".

В концерте под открытым небом вместе с американской пианисткой выступил симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии. У подножия монумента "Твоим освободителям, Донбасс" прозвучала музыка Прокофьева, Чайковского, Хачатуряна, Рахманинова и других всемирно известных композиторов, а в завершении концерта –знаменитая сюита Георгия Свиридова "Время, вперёд!".

После концерта глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин поблагодарил Валентину Лисицу за подаренные прекрасные мгновения музыки, и преподнес в подарок от донецких кондитеров торт с изображением герба Донецка.

"Должен сказать, что за гастролями в воюющем городе лежит великое мужество нашего друга, красивой, улыбчивой, хрупкой девушки, мастера своего дела, которая получила по праву всемирное признание. Давайте все вместе ей скажем спасибо за то, что она дарит нам такие прекрасные мгновения, и уже не первый раз. Наверное, она уже давно настоящая дончанка", – сказал градоначальник.

Отметим, что визиты Валентины Лисицы в Донецк стали практически ежегодной традицией, несмотря на травлю артистки за её политическую позицию в США и Канаде.

*** Красавица из ОРЛО Маргарита Щербак продолжает свое победоносное дефиле по миру. После участия в македонском городе Струга с 7 по 14 августа 2019-года в XV международном фестиваль-конкурсе "Езерски бисери", "гражданка республики лнр" Маргарита Щербак, примет участие еще в 3-х международных конкурсах, как представитель "лнр".

У меня все.

"Миротворец" свое дело знает, статьи мои читает. А вот культурно-политическую ноту Офиса и СБУ по итогам вояжей звезд российской эстрады, и "народа Донбасса" мы вряд ли услышим.

Реинтегарция ОРДЛО продолжается.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.