|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсі статті автора

Абсолютная безграмотность россиян — еще одно открытие для Донбасса

948Читати матеріал російською

"Русская весна" на Донбассе, которую мы просто именуем войной, начиналась, если вы помните, с банальных лозунгов – "русский язык государственным", "защита русского языка и православия", "федерализация", "права Донбассу", "без биндер". Которые "народ Донбасса" миксовал с личными пабагатому, умереть в России и назад в СССР.

И все же, защита русского языка выносилась в красный угол пропаганды, хотя русскоязычному Донбассу за 25 лет независимости Украины никто и никогда не запрещал говорить на русском, и не пытался пояснить факт, всемизвестный, мировой факт о том, что в каждой стране люди используют государственный язык, и гордятся национальным и государственным языком. Это норма, что Эстония говорит на эстонском, а Германия на немецком. Это норма, что между собой мы, постсоветские люди, выросшие в русификации, говорим на русском, но в государственных органах, школах, всех учреждениях, мы используем государственный язык своей страны.

Новини
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"

За время независимости мове и национальной идентификации уделялось настолько мало внимания, что этой банальной темой, ставшей "бермудским треугольником страны", стали манипулировать. И вот уже в руках пропагандистов национальная мова, то естественное, что есть у каждого народа, стала оружием, страхом, пыткой и даже "тайными тюрьмами сбу".

Хотя на Луганщине много украиномовных сел. В интернете есть страшное видео, где жители Луганщины, говорящие на украинском, преграждают путь украинской армии. Да и у нас, в Свердловском районе, на украинском говорили в Панченко и Бирюково, Медвежанке и Провалье. И было страшно и грустно слышать от местных жителей, моих земляков, "они хочуть нам запретыты говорыты на руськом языке". Да, такой грубый суржик, но "руський" на Луганщине не воспринимали, российский. Никогда!

Новини
Прикоснулся к русскому? Не забудь вымыть руки

Почему у россиян бздик на защите "их" языка, который они называют русским, хотя они россияне. Напомню, России, как такового государства, нет. Есть Российская Федерация, ее граждане-россияне, значит и национальный государственный язык должен быть российский. А его нет. Поэтому на РФ (России) живут россияне, которые русские. Запутанно все, да?

Ты кто? Русский! Да, я понимаю, что ты графу Русскому принадлежишь, что ты крепостной, я спрашиваю, кто ты?

Русский-прилагательное. Какой, чей?- русский! А на вопрос кто ты, граждане РФ, ответить не могут.

Я — украинка! Здесь все просто!

Новини
"Народ Донбасса" порадовал хозяина: Путин сэкономил 30 сребреников

Но, вернемся к языковым проблемам. Дело в том, что россияне априори не могут что-то выучить, у них как-то скудно с знаниями в среднестатистическом большинстве.

Я с этим столкнулась лично. Те люди из моего окружения, кто жил на Донбассе, но имел российские корни, не только плохо учились в школе, не обладали ни памятью, ни критическим и логическим мышлением, не могли запомнить текст, а тем более выучить другой язык. Мои одноклассники, чьи родители приехали на Донбасс из РСФСР, удивлялись, что я свободно общаюсь на русском, украинском и читаю по-польски, а я смеялась, он же так похож на украинский, только английскими буквами. Выучить английский или немецкий для русских очень проблематично.

В общем, то мое поколение, оно вот отличалось тем, что "лучшая в мире советская школа" вбивала в человека какие-то азы, не подталкивая его к саморазвитию. А, например, мой класс делился на тех, кто имел справки-освобождения от изучения украинского, и изучал его.

Новини
Новые реалии "народа Донбасса": гетто останется гетто

Моя соседка по улице Нахимова, где я жила до войны, Катя, она имеет высшее образование (Ростов), и она адвокат. Когда в городе началось триколорадное безумие, Катя написала на своем заборе "Расия- Наварасия", вызвав недоумение у соседей и даже россиян. Но, она не могла написать по-другому. Ее лексикон и правописание даже ниже уровня "эллочки-людоедки". Что удивительно, рядом на соседней улице появилась такая же надпись, на заборе дома живущей там женщины, которая работала в школе медсестрой. В этот забор потом еще российский БТР въехал, видимо, зачитавшись, и ФСБшники ругаться приезжали.

Поэтому, не осилив что-то вне "букваря", россияне считают, что все, обязаны знать русский. И требуют, чтобы весь мир говорил по-русски. Такая языковая ксенофобия ил языковый шовинизм.

Знаете, они ведь смотрят фильмы дублированные, и многие россияне уверены, что Брюс и Шварценеггер обязаны говорить по-русски. И абсолютно не понимают, что каждая страна, народ, имеет право на свой язык и национальную идентификацию. Современные носители русского языка из современной Московии не поймут, например, меня, билингву, свободно владеющую русским и украинским.

Новини
Истерия в ОРДЛО: прольется ли кровь?

За время расцвета самого лучшего в мире советского образования, носители самого великого в мире языка привыкли писать, как хочется, как слышится, как можется. Вот это они и "защищают" — быдлость, хамство, гопоту, мурчащих, скуривших букварь, с трудом пишущих свою фамилию.

Абсолютная безграмотность россиян — это еще одно открытие для Донбасса. С приходом русских "освободителей" Донбасс запестрел надписями "Дамбас", "рузкие ни сдаются", "далой биндер", "Нарот Дамбаса нипабидим", "фошизды", "Сталин-наш атец". Местные жители даже думали, что это троллинг от "укро-дрг",ну, не может же представитель великоскрепной державы быть таким безграмотным.

К власти в ОРДЛО-гетто пришли носители русского мира, русского языка, русской культуры, больше известные, как местная гопота в трениках, поэтому здесь, в мирной части Украины, когда выставляешь скрины фото "Дамбас нипабидим" или вот "официальных" документов типа "деплом" или "нацанальный уневерситет", люди думают, что это шутка. Нет, дорогие мои, это реальность.

Новини
Зависимость от Кремля: жители ОРДЛО начали прозревать

Поэтому в ОРДЛО в соцсетях, понаехавших тут же определяют по количеству грамматических ошибок. Не отстают от них и "народы", ведь основная масса поддержавших идею "Донбасс-это Россия", уроженцы этой самой РФ, вернее, РСФСР, приехавшие в 50-80-е годы на строительство шахт Донбасса.

То есть в ОРДЛО сошлись все "звезды". Сейчас там русский мир со всеми вытекающими. Отток специалистов привел к тому, что носители великого и могучего, даже на предприятиях, в школах и "вузах" гетто, преподают с ошибками. ОРДЛО-край повальной безграмотности.

Это констатирует и выпуск "ордена Иуды" с тремя грамматическими ошибками.

Новини
"Народ Донбасса" молился за батю: за годы войны ничего не изменилось

То есть ни русские кураторы, ни донбасянские исполнители, не только не заметили ошибок, скорее, сами так написали и посчитали правильным. Результат — дружный хохот мирной части Украины, и даже некоторой части еще оставшейся на России интеллигенции. Проваленная "спецоперация" по информационной дискредитации Украины действующего Президента, и косые взгляды на "проффессаров" уже со стороны самого "народа Донбасса".

А как могло быть иначе? В руководстве ОРДЛО вчерашние пьянчужки, которые гордились "букварь скурил в первом классе". Оккупация Донбасса вскрыла много проблем. Образование — одна из них. Я постоянно пишу об учителях и преподавателях ОРДЛО, которые в большинстве поддержали оккупацию. Так вот, все недоспециалисты Донбасса, которые там сейчас рулят в "министерствах" и преподают в "вузах", имеют дипломы учебных средних, средне-технических и высших образований Ростовской области, полученные в 90-х годах.

Для меня освобождение ОРДЛО и реинтеграция Донбасса, это еще и реформы образования, здравоохранения, отстранение от выполнения профобязанностей всех, кто работал на оккупанта, проверка всех дипломов и, конечно же, непризнание всех "депломов", выданных в ОРДЛО. Знания, которые там "получают" дети, нельзя назвать знаниями. Это поняли уже жители ОРДЛО, поэтому большинство детей ОРДЛО учится дистанционно в мирной части Украины, выбирает для продолжения обучения Украину и спрос на педагогов–репетиторов в ОРДЛО огромен. Особенно по украинскому, английскому языку, истории Украины.

После войны здесь не должно быть русских школ и классов. А все преподаватели должны иметь образование в Украине, проходить каждые три года переаттестацию и я против того, чтобы агитаторы русской весны, науськивающие сейчас детей ОРДЛО против Украины, воспитывающих новых Путинюгенд, не были допущены к системе образования.

Кризис в системе образования ОРДЛО, да и потребность в грамотных людях в ОРДЛО настолько велика, что уже даже "армия", военкоматы, то есть незаконные коллаборантско-оккупационные военные формирования, предъявляют требования к соискателям работы – умение писать грамотно.

Абсолютная безграмотность россиян — еще одно открытие для Донбасса
Абсолютная безграмотность россиян — еще одно открытие для Донбасса
Абсолютная безграмотность россиян — еще одно открытие для Донбасса
Абсолютная безграмотность россиян — еще одно открытие для Донбасса

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Джерело
Джерело:Информационное сопротивление
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки