"Русская весна" на Донбассе, которую мы просто именуем войной, начиналась, если вы помните, с банальных лозунгов – "русский язык государственным", "защита русского языка и православия", "федерализация", "права Донбассу", "без биндер". Которые "народ Донбасса" миксовал с личными пабагатому, умереть в России и назад в СССР.

И все же, защита русского языка выносилась в красный угол пропаганды, хотя русскоязычному Донбассу за 25 лет независимости Украины никто и никогда не запрещал говорить на русском, и не пытался пояснить факт, всемизвестный, мировой факт о том, что в каждой стране люди используют государственный язык, и гордятся национальным и государственным языком. Это норма, что Эстония говорит на эстонском, а Германия на немецком. Это норма, что между собой мы, постсоветские люди, выросшие в русификации, говорим на русском, но в государственных органах, школах, всех учреждениях, мы используем государственный язык своей страны.

За время независимости мове и национальной идентификации уделялось настолько мало внимания, что этой банальной темой, ставшей "бермудским треугольником страны", стали манипулировать. И вот уже в руках пропагандистов национальная мова, то естественное, что есть у каждого народа, стала оружием, страхом, пыткой и даже "тайными тюрьмами сбу".

Хотя на Луганщине много украиномовных сел. В интернете есть страшное видео, где жители Луганщины, говорящие на украинском, преграждают путь украинской армии. Да и у нас, в Свердловском районе, на украинском говорили в Панченко и Бирюково, Медвежанке и Провалье. И было страшно и грустно слышать от местных жителей, моих земляков, "они хочуть нам запретыты говорыты на руськом языке". Да, такой грубый суржик, но "руський" на Луганщине не воспринимали, российский. Никогда!

Почему у россиян бздик на защите "их" языка, который они называют русским, хотя они россияне. Напомню, России, как такового государства, нет. Есть Российская Федерация, ее граждане-россияне, значит и национальный государственный язык должен быть российский. А его нет. Поэтому на РФ (России) живут россияне, которые русские. Запутанно все, да?

Ты кто? Русский! Да, я понимаю, что ты графу Русскому принадлежишь, что ты крепостной, я спрашиваю, кто ты?

Русский-прилагательное. Какой, чей?- русский! А на вопрос кто ты, граждане РФ, ответить не могут.

Я — украинка! Здесь все просто!

Но, вернемся к языковым проблемам. Дело в том, что россияне априори не могут что-то выучить, у них как-то скудно с знаниями в среднестатистическом большинстве.

Я с этим столкнулась лично. Те люди из моего окружения, кто жил на Донбассе, но имел российские корни, не только плохо учились в школе, не обладали ни памятью, ни критическим и логическим мышлением, не могли запомнить текст, а тем более выучить другой язык. Мои одноклассники, чьи родители приехали на Донбасс из РСФСР, удивлялись, что я свободно общаюсь на русском, украинском и читаю по-польски, а я смеялась, он же так похож на украинский, только английскими буквами. Выучить английский или немецкий для русских очень проблематично.

В общем, то мое поколение, оно вот отличалось тем, что "лучшая в мире советская школа" вбивала в человека какие-то азы, не подталкивая его к саморазвитию. А, например, мой класс делился на тех, кто имел справки-освобождения от изучения украинского, и изучал его.

Моя соседка по улице Нахимова, где я жила до войны, Катя, она имеет высшее образование (Ростов), и она адвокат. Когда в городе началось триколорадное безумие, Катя написала на своем заборе "Расия- Наварасия", вызвав недоумение у соседей и даже россиян. Но, она не могла написать по-другому. Ее лексикон и правописание даже ниже уровня "эллочки-людоедки". Что удивительно, рядом на соседней улице появилась такая же надпись, на заборе дома живущей там женщины, которая работала в школе медсестрой. В этот забор потом еще российский БТР въехал, видимо, зачитавшись, и ФСБшники ругаться приезжали.

Поэтому, не осилив что-то вне "букваря", россияне считают, что все, обязаны знать русский. И требуют, чтобы весь мир говорил по-русски. Такая языковая ксенофобия ил языковый шовинизм.

Знаете, они ведь смотрят фильмы дублированные, и многие россияне уверены, что Брюс и Шварценеггер обязаны говорить по-русски. И абсолютно не понимают, что каждая страна, народ, имеет право на свой язык и национальную идентификацию. Современные носители русского языка из современной Московии не поймут, например, меня, билингву, свободно владеющую русским и украинским.

За время расцвета самого лучшего в мире советского образования, носители самого великого в мире языка привыкли писать, как хочется, как слышится, как можется. Вот это они и "защищают" — быдлость, хамство, гопоту, мурчащих, скуривших букварь, с трудом пишущих свою фамилию.

Абсолютная безграмотность россиян — это еще одно открытие для Донбасса. С приходом русских "освободителей" Донбасс запестрел надписями "Дамбас", "рузкие ни сдаются", "далой биндер", "Нарот Дамбаса нипабидим", "фошизды", "Сталин-наш атец". Местные жители даже думали, что это троллинг от "укро-дрг",ну, не может же представитель великоскрепной державы быть таким безграмотным.

К власти в ОРДЛО-гетто пришли носители русского мира, русского языка, русской культуры, больше известные, как местная гопота в трениках, поэтому здесь, в мирной части Украины, когда выставляешь скрины фото "Дамбас нипабидим" или вот "официальных" документов типа "деплом" или "нацанальный уневерситет", люди думают, что это шутка. Нет, дорогие мои, это реальность.

Поэтому в ОРДЛО в соцсетях, понаехавших тут же определяют по количеству грамматических ошибок. Не отстают от них и "народы", ведь основная масса поддержавших идею "Донбасс-это Россия", уроженцы этой самой РФ, вернее, РСФСР, приехавшие в 50-80-е годы на строительство шахт Донбасса.

То есть в ОРДЛО сошлись все "звезды". Сейчас там русский мир со всеми вытекающими. Отток специалистов привел к тому, что носители великого и могучего, даже на предприятиях, в школах и "вузах" гетто, преподают с ошибками. ОРДЛО-край повальной безграмотности.

Это констатирует и выпуск "ордена Иуды" с тремя грамматическими ошибками.

То есть ни русские кураторы, ни донбасянские исполнители, не только не заметили ошибок, скорее, сами так написали и посчитали правильным. Результат — дружный хохот мирной части Украины, и даже некоторой части еще оставшейся на России интеллигенции. Проваленная "спецоперация" по информационной дискредитации Украины действующего Президента, и косые взгляды на "проффессаров" уже со стороны самого "народа Донбасса".

А как могло быть иначе? В руководстве ОРДЛО вчерашние пьянчужки, которые гордились "букварь скурил в первом классе". Оккупация Донбасса вскрыла много проблем. Образование — одна из них. Я постоянно пишу об учителях и преподавателях ОРДЛО, которые в большинстве поддержали оккупацию. Так вот, все недоспециалисты Донбасса, которые там сейчас рулят в "министерствах" и преподают в "вузах", имеют дипломы учебных средних, средне-технических и высших образований Ростовской области, полученные в 90-х годах.

Для меня освобождение ОРДЛО и реинтеграция Донбасса, это еще и реформы образования, здравоохранения, отстранение от выполнения профобязанностей всех, кто работал на оккупанта, проверка всех дипломов и, конечно же, непризнание всех "депломов", выданных в ОРДЛО. Знания, которые там "получают" дети, нельзя назвать знаниями. Это поняли уже жители ОРДЛО, поэтому большинство детей ОРДЛО учится дистанционно в мирной части Украины, выбирает для продолжения обучения Украину и спрос на педагогов–репетиторов в ОРДЛО огромен. Особенно по украинскому, английскому языку, истории Украины.

После войны здесь не должно быть русских школ и классов. А все преподаватели должны иметь образование в Украине, проходить каждые три года переаттестацию и я против того, чтобы агитаторы русской весны, науськивающие сейчас детей ОРДЛО против Украины, воспитывающих новых Путинюгенд, не были допущены к системе образования.

Кризис в системе образования ОРДЛО, да и потребность в грамотных людях в ОРДЛО настолько велика, что уже даже "армия", военкоматы, то есть незаконные коллаборантско-оккупационные военные формирования, предъявляют требования к соискателям работы – умение писать грамотно.

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