В СССР значение человека, личности, его жизни были сведены на нет. Нивелированы! Приравнены к нулю! То есть личность, жизнь, индивидуальность человека не значили ничего.

Люди были объединены в коллективное ничто. Колхозы. Партию. Пионеров. Семья — это уже не любовь и взаимопонимание с взаимоуважением, а ячейка общества.

Все, согласно пирамиде Маслоу, где одним из критериев мотивации стояла "потребность в принадлежности". Принадлежность к великой расе, партии, народу, социализму, коммунизму… Нет личного пространства и личного мнения, все колхозное, партийное, общественное.

Поэтому за столько лет обнуления человека в СССР и появился гомо-советикус, человек без морали, совести, с высоким потреблением "хлеба и зрелищ", низким стремлением к саморазвитию личности, ведь ее, по сути, истребили эту самую личность, оставив вместо нее коллективное нечто. Такая гротескная форма сингулярности сознания, нечто коллективное, управляемое из одного центра.

Смотрите, Сталин расстреливал людей, он демон. Но лично ли он расстреливал, писал доносы, охранял лагеря, пытал? Нет, это делали миллионы людей, которые поддерживали линию партии и товарища Сталина.

Критическое большинства жителей СССРа, это не личности, а коллективный разум, который одобрямс и осуждамс, вместе с линией партии. Немногие избежали осовечивания. И даже эмигранты, разбросанные по всему миру, чаще всего — носители постулатов совка, мимикрировавшие под новые места проживания, но несущие в себе "должны и обязаны".

И ведь советский человек, даже советское общество и даже советский режим, не были наказаны за свои злодеяния. Ни за Вторую Мировую, ни за Соловки, ни за Гулаг, ни за "Беломорканал", ни за подрыв "ДнепроГЭС", ни за Сандармох, ни за умалчивание Чернобыльской катастрофы, ни за тысячи других экспериментов и кровавых преступлений режима.

Поэтому все советские и русские люди в глубине души, совершая преступления, поддерживая преступления Кремля, знают, что в случае чего, они не будут наказаны.

Это развращает, развязывает руки и ведет к полнейшей деградации. Все вокруг колхозное-все вокруг мое. Это не я, это народ так хотел. Все пошли и я пошел. Нужно быть, как все. Все так живут. Все так делают. Какая разница…

Если что-то пойдет не так, то есть виртуальная "линия партии", и спасательный "культ личности" (то есть выделение индивидуума из коллективного нечто для фокусирования на нем внимания), есть "синдром выученной беспомощности" — переводимый, как "это не мы, оно само".

И знаете, мне понравилось, когда новоизбранный Президент Зеленский сказал "каждый из вас теперь Президент". Вот она — кристаллизация коллективизма, создание сингулярной системы управления, когда коллективное нечто управляется из телевизора. Чистейший пример.

И мне уже очевидны и пути отхода, и наших "новых старых лиц в политике", и кремлевских кураторов, если что-то пойдет не так, нам принесут в жертву "культ личности", что характерно для этой системы управления.

Так что, если что "автономизировать" и "федерализировать" — это коллективное решение через референдум. Они меня заставили, я не хотел, но это решение народа.

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А вот если на вилы, то "культ личности", мы вас предупреждали, это все он, "сталин" виноват, а мы ни причем. Весь народ "на вилы" не возьмешь.

Кстати, коллективизация, или обнуление, эта модель очень хорошо работает в ОРДЛО, где всех жителей делают "гражданами республики" через массовую паспортизацию, мол, все причастны к "республике", все ее поддерживают, все сепары, всех нельзя к ответственности. Так что, если слышите "здесь все", фиксируйте манипуляцию сознанием, обнуление очередного преступления, попытку спрятать индивидуальные преступления за коллективное "здесь все". Может быть критическое большинство, но не все. Запомните это!

Так вот после заявления "вы все Президенты", в нашей стране пришел конец эпохи индивидуальности, которая, кстати, использовалась на выборах раньше — "я почую кожного", "лидер партии". Есть коллективное нечто. Линия партии. Все, кто не с нами-тот против нас! Это не мы, это партия! Мы-слуги, народ-Президент!

Для меня это были не просто слова, а нити, фактически обнажение системы управления гомо-советикуса, посыл тоталитарной системы, пришедшей на смену системе демократии: вы коллективное нечто, вы объединены одной целью и идеей, вы отвечаете за все, что я сделаю от вашего имени.

Больше нет Президента-личности, есть команда, Президент-страна, коллективное "колхозное", где ответственность за "расстрелять" ложится на всех — "запросы общества", а значит, лишает возможности наказать за решения индивидуума.

Референдум — это коллективная ответственность за решения, которые не хотелось бы принимать индивидууму-политику.

Вот почему сейчас так проговаривают эту тему. Ведь это коллективное принятие решения, которое Президент лишь выполняет. Вся ответственность за решения лежит на коллективном нечто-народе. А народ на вилы не посадишь же!

Народу дают ощущения причастности и принадлежности к решениям и управлении страной (читай о пирамиде Маслоу), создают симулякр уважения власти к воле народа, решают потребности самореализации народа.

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И хакнутая система демократии, возвращенная к исходникам "не главное, как голосуют, главное, как считают", самое то, для референдума и проведения в законы "запросов общества".

Ах, как жаль, что СССР не был признан в Украине, как тоталитарный оккупационный режим. Как жаль, что не были исследованы все вот эти психологические приемы управления массами, которые активно применялись в СССР.

Если бы мы тщательнее изучали период оккупации и эсссрии, мы могли бы избежать потери национального достоинства, нации, охлосования и деградации общества, ну, и наверное, войны, ведь общество бы не ждало богатого путина-царя и не продавало голоса за гречку или бесплатный концерт квартала.

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Поэтому я об этом часто пишу. Война-это психология. А современные политтехнологи и управление социумом, так и вообще, просто психологические формулы, где азы и базовые психологические фундации, как химические элементы, нанизываются, смешиваются, превращаются в страшные машины по созданию сект, тоталитарных режимов. Ну, почему сразу сект и тоталитаризма, демократия, это ведь тоже модель поведения общества, а значит… Демократия-это свобода, мнения, уважения к жизни, индивидуальности. Вот почему демократия раздражительна и мало приемлема для социума.

Россия-это по сути, усовершенствованная модель СССР, где собраны и применяются все модели психологического насилия и управления массами. Народ России — это коллективное ничто, которое живет низменными инстинктами, готово сожрать любого, в нем нет сострадания, нет основ безопасности. Они живут и гадят на своей земле, живут по принципу- после нас, хоть потоп. Они верят, что им должны и обязаны. Русские-это прилагательное, а не индивидуум. В них нет личности. Есть инстинкты. Низменные. Животные.

Поэтому они против модели демократического общества, ведь в нем нет насилия над личностью, есть свобода мнения и уважение этой свободы, что чуждо, опасно и смертельно для русских.

Выборы, где применяются психологические технологии, это не выборы, а насилие и власть, пришедшая таким путем, всего лишь, банда, тоталитарный режим, преступники.

Что могут дать преступники своему народу? Ничего! Они ему ничего не должны. А если еще этот самый народ напичкать ненавистью, подогревать его низменные инстинкты, дать ему систему оправдания насилия и само насилие, как систему управления …мы получим коллективную машину для убийств, геноцида, оправдания насилия и пропаганды насилия, которая уничтожит все: себя, соседей, страну и мир.

Люди, чья жизнь, мнение, свобода, индивидуальность ничего не стоят, это люди-промокашки. Люди-ресурс. Их бросят в топку – выгонят на парад после ядерной катастрофы. Их пошлют с "миротворческой миссией" в Афган и Сирию. Их пошлют зачищать Донбасс и Россию. Русских людей не нужно учить убивать-это у них в потребностях самореализации. Да, Маслоу ошибся, считая, что если у человека есть хлеб, он будет нуждаться в развитии.

У русских есть хлеб, водка, но зрелища они предпочитают иные: войны, насилие, драки, кровь.

Вот у нас на Луганщине жили преимущественно русскоязычные люди. Хорошо жили. Но пришли русские "защитники" и уничтожили Луганщину. И как бы не пытался "народ Донбасса" в его пророссийском критическом большинстве, спрятать и оправдать преступления русских на Донбассе, историями мародерства "братского народа" пестрят соцсети и даже официальные СМИ РФ горделиво рассказывают о вывезенных из Донбасса и Крыма исторических ценностях, заводах, людях…

Зачем богатой России вывозить из "нищего, загубленного хунтой" Донбасса оборудования, специалистов?

Зачем выдавать паспорта граждан РФ жителям ОРДЛО и переселять их в Иркутскую область? Чечню? Осетию? Абхазию? Красноярский край?

Донбасс так и не понял, каким монстром был СССР. Да, и Украина не поняла. Переписанная Россией история Украины и созданный исторический симулякр вырастил целые поколения украинских манкуртов.

Мышебратство процветает. На 65% завершен возврат в УССР.

Критическое большинство граждан Украины не видит со стороны РФ угрозы. "Умереть в России", "вернутся в СССР"-это теперь мечта не только донбасян.

Странно, но вот в 2014-м на Донбассе редко говорили "пожить, как в России", все больше "эх, умереть бы в России". Думаю, что небо выполнило большинство таких просьб.

А как оно, жить в России? Там, где ты ничто и зовут тебя никак. Там, где сосед соседу товарищ, ресурс и даже еда? Там, где существует коллективное нечто, народ прилагательное к власти, народ-ресурс, народ-промокашка. Вытерся им, и выкинул.

Неужели эта псевдо- жизнь псевдо-людей, она такая сладкая, что мы резко свернули с курса НАТО и ЕС, и так стремительно несемся назад в СССР?

Говоря о космической сингулярности ученые опирались на теорию большого взрыва, давшего толчок зарождению нашей Вселенной. И все больше это слово применяется к ситуации "невозможно повторить", "единственный и уникальный случай". Например, сингулярность эволюции не предполагает деградации. То есть человек разумный не может вернутся к пещерному образу жизни, и его снова придется учить сбивать палкой банан. Мол, человечество стремиться к бесконечному прогрессу и совершенствованию.

Тавышо?- не перестаю смеяться я над летящими в тартарары научными догмами. Вы русских видели? А с критическим большинством простого нарида общались? То-то же.

Сначала человек перестает быть уникальным, теряется его индивидуальность, он превращается в коллективный "колхоз" или "президента". Потом он теряет общечеловеческие ценности заменяя их коллективной потребностью.

Он становится "все побежали", "телевизор же сказал".

Потом это коллективное нечто без воли и гордости, достоинства и стремления эволюционировать начинает говорить о курсе партии, бороться против иных и инакомыслящих, орать "все мы", "забрать и поделить", грабит "МЕТРО" и соседей, уничтожает экологию, разбрасывая продукты своей жизнедеятельности и вырубая пихты и смереки, отдает страну в аренду, и бутилирует воду из Байкала.

Это все, что хотела сказать перед тем, как начать рассказ о жизни на России.

Цитата из рассказа очевидца: "Все видели страшные кадры из Тулуна. Затоплено более 30 населенных пунктов. Только в одном Тулуне 41 тысяч жителей. 14 метров высота поднятия реки. Во многих местах вода затопила многоэтажки по 3 этаж. Бедные люди. О них скоро забудут. Существо прилетело, создало только массу неудобств, наговорило пустых обещаний и улетело или улетит в скором времени. А несчастные люди потеряли все. Частные дома просто смывало, многоквартирные теперь не пригодны для жизни. Компенсация 100 тысяч рублей. Ни в чем себе не отказывайте. А теперь о самом главном. Кто их затопил? Природа? Вы видели дожди по многочисленным кадрам из мест наводнения? Я вот даже маленького дождя не видел. Да и какими это должны были быть дожди, чтобы вода поднялась на 14 метров, когда до этого рекорд был 10 метров? В 1983 году. По предыдущему опыту, я четко усвоил, что за всеми "природными" катастрофами, стоят друзья сказочного или выстроенная им коррупционная вертикаль. Чуть покопался и понял. Снова он. Объясняю. Река Ия является притоком Ангары и вливается в нее аккуратно в месте Братского водохранилища. Братская плотина подпирает Ию и Оку на 300 км. вверх по течению.

В водохранилище держали высокий уровень воды, чтобы больше вырабатывать электроэнергии. Они сейчас везде нарушают. А должны держать более низкий, чтобы при непредвиденных ситуациях (паводок, дожди) водохранилище могло спокойно аккумулировать в "всосать" лишний объем. Но это еще не все. Откуда же пришло столько воды? Очень просто, на плотине Иркутской ГЭС, которая регулирует Байкал, сбрасывали воду. Колоссальный объем, судя по обмелению Байкала. Кстати, если снизить сброс воды, то Байкал быстро придет в норму. Но кому эту нужно? Им нужно только дешевое электричество. Для кого? Скажите, как его зовут. "Де"ла-ла-ла-ла, "ри" ла-ла-ла. Ну, вы поняли. Лучший друг и кошелек вазелиновой бабушки. Пострадал от санкций, поиздержался. Надо наверстывать. Поэтому и сбрасывали огромный поток воды с Иркутской ГЭС, обеспечивая "Русал" почти дармовой электроэнергией. Почему не сбросили с Братского водохранилища?

И здесь все просто. Ниже Усть-Ильимск и сотни поселков и деревень. Их просто бы смыла бы волна "цунами". В одном Усть — Ильимске 80 тысяч жителей. Пожертвовали более малым. Еще раз. Бедные люди. Им некуда деться. Кто виноват, надеюсь, вы поняли. Вода будет стоять еще недели две. А что дальше? Если будут дожди, пусть даже небольшие, уровень будет повышаться. Огромные объемы придется все равно сбрасывать. Так что, тем, кто ниже по течению Братска на Ангаре, приготовиться. Я не ерничаю. Для десятков тысяч человек, это конец жизни. Их пускают в расход, как бревна. Чтобы просто урвать очередной миллиард. Купить хрен знает, какое поместье на Лазурном берегу или яхту величиной с авианосец. А вам, лошкам, по 100 дерева. "Держитесь там, и всего вам доброго" И так будет продолжаться бесконечно. Пока наверху жадные, тупые неквалифицированные ублюдки".

Русские всегда тебя бросят, сынок!

Теперь вы понимаете, что я писала правду в 2014-м, когда описывала, как русские бросали убитых и раненных "отпускников" в шурфы старых шахт, чтобы не вывозить на РФ и не выдать свое присутствие.

И Донбасс разрушили русские. И Крым. И Украину разрушат. У них нет ценностей. И цена жизни человека для русских, нулевая.

Они дадут лошкам денег и свалят им во дворы отходы. И знаете, это человек развитой в демократической обществе скажет- "нет". А гомо-советикус просто попросит "а можно за свалку отходов мне льготы на свет и газ, и концерт". И нас ведут в состояние гомо-советикуса, чтобы коллективное ничто и ценность жизни равна нулю.

Если посмотреть, как живут жители ОРДЛО, а там уровень жизни уже даже нельзя сравнить с довоенным, так как деградация и депромышленнизация и деэкономинизация общества побили все рекорды, то и их русских русские кинули.

В ОРДЛО русские мародеры (а в слово "русские" я включаю и местных жителей пророссийского толка) вывозили из брошенных и расстрелянных домов все: даже унитазы и заборы.

Свои грабили своих. Ведь для приезжих русских "защитников" жители Донбасса были же своими, русскими.

И местные убивали и грабили своих соседей. И доносы писали свои на своих.

И, знаете, вот выезжая, мы, проукраинские, вывозили все, что могли: но основные, кого мы тянули на себе в жару и холод, были наши домашние животные.

Мы вывезли даже парализованную старую кошку, которая прожила с нами на новом месте всего две недели. Но умирала в тепле и уходе. Все пророссийские жители ОРДЛО, кто выехал, как на Россию, так и в Украину, бросили там стариков, матерей, инвалидов, собак и котов. Их тысячи там, брошенных. Людей и животных. Умерших в голоде. Холоде. От выстрела.

Назад в СССР! ОРДЛО уже там, как скоро нас вернут туда?

Еще раз вчитайтесь. Цитата: "Вместе с тем, ТАСС сообщает другие данные, чем МЧС РФ. Так, по сообщению ТАСС подтоплены не 13 населенных пунктов, а 31. Паводки повредили 3735 жилых домов, в которых проживали свыше 9 тысяч человек, среди них – 2 тысячи детей. Также под воду ушли 32 социально важных объекта, 3747 приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог – поэтому некоторые населенные пункты оказались полностью отрезанными от других городов, а машины застряли на неподтопленных участках трасс и не могут сдвинуться с места. По этой причине автодорогу в Тулуне в сторону Иркутска и Братска пришлось закрыть еще 28 июня. Среди 348 пострадавших 97 человек, в том числе 17 детей, пришлось госпитализировать. Сейчас из городов эвакуировали 1161 человек. В 11 пунктах временного размещения остался 561 человек. Интересно, что находятся и те, кто на стихии хочет нажиться. Так, в населенных пунктах вокруг подтопленного района подняли цены на продукты. Хлеб уже стоит не в районе 20 рублей, как обычно, а 550 рублей. Властям проблема известна. Говорят, что повышать цены на продукты и воду нельзя, однако "прекратить такую деятельность пока не получается". Многие, вывезя свои семьи, вернулись в затопленный регион, чтобы грабить дома соседей. Мародерство в регионе процветает, несмотря на полное перекрытие региона затопления".

На России человек человеку друг, товарищ, еда и ресурс!

Так вели себя пророссийские жители ОРДЛО и на Донбассе. Так ваши пророссийские гомо-советикусы будут вести себя в случаем ЧП и войны.

Кстати, если заметили, то первая цитата от местного жителя несет в себе информацию об управляемости хаосом, то есть возможном спланированном техногенном действии. Вспомнилась катастрофа Спитака, тогда там тоже поживилось много мародеров, и долго люди говорили об управляемом взрыве.

Напомню, что в период СССР на территории братских республик проводились незаконные и скрытые эксперименты, чаще ядерные, информация о которых утаивалась от жителей мест расположения "полигонов". Так на Донбассе появилось детище управляемого хаоса, по имени "шахта "Юнкор", которая сейчас затоплена "крепкими хозяйственниками" ОРДЛО и отравляет Донбасс радиацией.

И, чтобы коллективное нечто стояло ровно, не задавало глупых вопросов и его внимание было отвлечено, ему дадут "погремушку": теракт на кануне проведения референдума, теракт на кануне роста доллара, теракт, бесплатный концерт, раздачу пряников…

Кстати, вы заметили, как много "минируется" объектов по пока еще мирной части Украины? Пока в скобках- "минируется". Приучают, что ли?

Русским не сочувствую. Эмпатию во мне убили те же русские, своим поведением и оккупацией моей страны.

Выводов нет. Свои у каждого свои. Просто я помню: русское убивает. А ты?

Олена Степова, для ИС

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