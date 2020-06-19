Трагічно померла головна продюсерка ТСН Несміян

У п'ятницю, 19 червня, внаслідок важкої хвороби померла головна продюсерка ТСН Олена Несміян.

Із недугою вона боролася кілька останніх місяців, повідомляється на сайті "Телевізійної служби новин".

"Для всієї команди "1+1 медіа" це величезна втрата, яку неможливо описати словами. Висловлюємо глибокі співчуття родині Олени та всім близьким", – сказано в повідомленні.

Померла Олена Несміян ТСН

Олена Несміян. Фото: Facebook Юрія Бутусова

Колеги назвали Несміян "справжньою "мамою ТСН", якій не потрібна була публічність і заслужена слава".

"Важливість настанов Олени своїй команді важко переоцінити", – зазначили журналісти.

Жінка пропрацювала в ЗМІ 23 роки. "Завдяки їй у ТСН зібралася фантастична команда талановитих професіоналів, закоханих у свою справу", – розповіли колеги українки.

Зазначається, що за час роботи Несміян було створено багато благодійних ініціатив (зокрема "ТСН. Допомога"), які врятували життя величезній кількості людей.

Головна продюсерка ТСН Facebook Олени Несміян

Дату, місце і час прощання з Оленою оголосять додатково.

Головна продюсерка ТСН Facebook Олени Несміян

Головна продюсерка ТСН Facebook Олени Несміян

Інтерв'ю Олени Несміян до 20-річчя ТСН:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на 56-му році життя померла журналістка "Радіо Свобода" Богдана Костюк.