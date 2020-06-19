Трагічно померла головна продюсерка ТСН Несміян
У п'ятницю, 19 червня, внаслідок важкої хвороби померла головна продюсерка ТСН Олена Несміян.
Із недугою вона боролася кілька останніх місяців, повідомляється на сайті "Телевізійної служби новин".
"Для всієї команди "1+1 медіа" це величезна втрата, яку неможливо описати словами. Висловлюємо глибокі співчуття родині Олени та всім близьким", – сказано в повідомленні.
Колеги назвали Несміян "справжньою "мамою ТСН", якій не потрібна була публічність і заслужена слава".
"Важливість настанов Олени своїй команді важко переоцінити", – зазначили журналісти.
Жінка пропрацювала в ЗМІ 23 роки. "Завдяки їй у ТСН зібралася фантастична команда талановитих професіоналів, закоханих у свою справу", – розповіли колеги українки.
Зазначається, що за час роботи Несміян було створено багато благодійних ініціатив (зокрема "ТСН. Допомога"), які врятували життя величезній кількості людей.
Дату, місце і час прощання з Оленою оголосять додатково.
Інтерв'ю Олени Несміян до 20-річчя ТСН:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на 56-му році життя померла журналістка "Радіо Свобода" Богдана Костюк.